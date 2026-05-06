La Guardia Revolucionaria dice que garantiza el paso por Ormuz tras el fin de las amenazas

Fotografía de archivo de un grupo de barcos cruzando por el estrecho de Ormuz.

Trump suspende el operativo militar para escoltar buques en el estrecho a petición de Pakistán

Washington /Teherán/La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este miércoles que garantizará el “paso seguro” a través del estrecho de Ormuz tras el fin de las amenazas de Estados Unidos y el establecimiento de nuevos protocolos.

“Una vez neutralizadas las amenazas del agresor y establecidos los nuevos protocolos, se garantizará un paso seguro”, indicó la Armada del cuerpo militar de elite en su cuenta de X.

La Guardia Revolucionaria además agradeció su cooperación a los capitanes y propietarios de los buques que se encuentran en el golfo de Omán y el golfo Pérsico por respetar sus regulaciones.

La Guardia Revolucionaria además agradeció su cooperación a los capitanes y propietarios de los buques que se encuentran en el golfo de Omán y el golfo Pérsico por respetar sus regulaciones

El anuncio se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, suspendiera la operación Proyecto Libertad a petición de Pakistán para sacar de la zona a los buques atrapados por el bloqueo de Irán, lo que provocó ayer nuevos enfrentamientos en la zona.

Trump publicó en Truth Social que la suspensión del operativo militar, que inició el 3 de mayo, se debe al "considerable progreso hacia un acuerdo" con Teherán, sin rendir más detalles al respecto.

El republicano indicó que el bloqueo naval estadounidense a Irán se mantendrá vigente y que la suspensión de este operativo concreto tiene como objetivo determinar si el acuerdo "puede concretarse y firmarse".

Las fuerzas estadounidenses del Comando Central solo habían logrado asegurar el paso de unos pocos barcos a través del estrecho.

Además, se han registrado repetidos ataques en la región que han involucrado pequeñas embarcaciones y drones, algunos de los cuales los Emiratos Árabes Unidos atribuyeron a Irán.

Según fuentes militares, citadas por medios locales, los barcos estaounidenses se vieron obligados a ejecutar maniobras defensivas para garantizar la navegación durante la operación para escoltar buques mercantes.

Horas antes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que la ofensiva contra Irán "ha terminado" y se ha abierto una nueva fase con una operación "defensiva" destinada a facilitar la navegación por el estrecho de Ormuz.

El medio estadounidense Axios informó, además, de que Estados Unidos e Irán están cerca de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto y abra la vía hacia un espacio de negociaciones sobre la cuestión nuclear iraní.

El medio estadounidense Axios informó, además, de que Estados Unidos e Irán están cerca de alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto y abra la vía hacia un espacio de negociaciones sobre la cuestión nuclear iraní

Al mismo tiempo, Irán ha establecido un nuevo organismo para gestionar el tránsito por el estrecho de Ormuz, la autoridad del Golfo del Estrecho Pérsico (PGSA), que coordinará el tránsito de los buques que quieran atravesar Ormuz, informó la televisión estatal Press TV.

“Los buques deben adaptar sus operaciones a este marco y obtener un permiso de tránsito antes de cruzar el estrecho de Ormuz”, indicó el canal estatal.

La República Islámica bloqueó el estratégico paso poco después del inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, lo que ha detenido la circulación de petroleros y provocado la subida de precios de los combustibles.

Irán ha anunciado en repetidas ocasiones su intención de formalizar el cobro por el tránsito por el estratégico estrecho con la aprobación de un proyecto de ley que ha recibido la luz verde de una comisión parlamentaria y que aún debe ser votada en el hemiciclo.

A pesar de que la ley no ha sido aprobada, el Banco Central del país anunció a finales de abril que ya estaba recibiendo pagos de buques por transitar por Ormuz.