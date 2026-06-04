Hallan miles de dosis de fármacos junto a un alijo de droga en la sede de la Asociación Cubano-Gallega Haydée Santamaría

Miles de dosis de más de 150 medicamentos diferentes fueron hallados por la Guardia Civil y la Policía Nacional españolas en una casa de Vilaboa.

La Habana/Miles de dosis de más de 150 medicamentos diferentes fueron hallados por la Guardia Civil y la Policía Nacional españolas en una casa de Vilaboa, en Galicia, que figura como sede de la Asociación Cubano-Gallega Haydée Santamaría. Los blísteres incluyen fármacos como Rivotril, Lexatin o Lyrica –benzodiacepinas usadas para tratar la ansiedad–, y junto a ellos se encontraron también más de cinco kilogramos de cocaína, medio millar de cajetillas de tabaco de contrabando, hachís, más de 30.000 euros en efectivo y varias armas, entre ellas seis escopetas.

Según informó la prensa local, la asociación, fundada en 2014, no tiene actividad desde 2020, pero su presidenta de origen cubano es uno de los nueve detenidos en el operativo policial, tres de los cuales están ya en prisión. Allegados de la mujer defendieron el hallazgo de los medicamentos diciendo que eran donaciones para Cuba. Sin embargo, los agentes estiman que en realidad se vendían en una red ilegal y que la presidenta de la asociación es la cabecilla de la red, en la que también estaban involucrados su hijo y otro cómplice.

La asociación, fundada en 2014, no tiene actividad desde 2020, pero su presidenta es uno de los nueve detenidos en el operativo policial

El funcionario explicó que como parte de las investigaciones en Vilaboa, “se detectó a una persona que distribuía sustancias estupefacientes en cantidades significativas” y que operaba en complicidad con otras personas en el municipio de Sanxenxo. Conforme se avanzó en la recabación de pruebas, “se pudo detectar e identificar la presencia de dos células organizadas y muy activas, pertenecientes a un único grupo criminal, dedicadas a la venta y distribución de cocaína, hachís y tabaco”, que también operaba en el municipio pontevedrés.

Datos de las indagatorias señalan también que el colectivo –que lleva el nombre de la heroína de la Revolución– nació con el objetivo de concentrar a los cubanos radicados en Galicia y tuvo presencia significativa en Vigo, donde llegó a concentrar a 444 de las 2.518 personas de la Isla en la comunidad.

En la Isla, 14ymedio ha documentado la venta en el mercado negro de Alprazolam en las calles Tulipán, en Nuevo Vedado; bajo los portales de Carlos III y de Reina, en Centro Habana; o en la Esquina de Tejas, del Cerro. El fármaco se pregona junto a los cigarros sueltos, los caramelos, los encendedores y los paquetes de café adulterado.