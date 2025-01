Hamás asegura que los palestinos de Gaza rechazarán la propuesta de Trump de trasladarlos a países árabes

Jerusalén/El miembro del buró político de Hamás Basem Naim aseguró este domingo que los palestinos "no aceptarán ninguna propuesta o solución bajo el disfraz de la reconstrucción, como propone el presidente estadounidense (Donald) Trump", a raíz de las declaraciones en que el mandatario se mostraba partidario de desplazar a los gazatíes a países árabes vecinos. "Nuestro pueblo ha desbaratado todos los planes de desplazamiento y tierras alternativas durante décadas, y también rechazará tales proyectos", dijo Naim a EFE.

Este sábado, Trump declaró a los periodistas que viajaban con él a bordo del Air Force One que había hablado con el rey de Jordania, Abdalá II, sobre la idea de construir viviendas y trasladar a los gazatíes de la Franja a países como Egipto o Jordania, según la cadena CNN. El mandatario aseguró además que tiene pensado hablar con el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, sobre el tema. "Algo tiene que ocurrir, (Gaza) está literalmente demolida. Casi todo está destruido y la gente está muriendo, así que preferiría aliarme con algunas de las naciones árabes y construir alojamiento en un lugar diferente donde creo que podrían al fin vivir en paz", adujo.

Gran parte de la población (de unos 2,1 millones de habitantes) de Gaza se ha visto desplazada por los bombardeos y ahora muchos esperan poder volver a sus hogares, incluso si estos no siguen en pie. "No sabes qué significa exactamente tener un hogar hasta que lo pierdes", contó a EFE uno de los palestinos congregados en Nuseirat (centro de Gaza). "Cometimos un error yéndonos de Ciudad de Gaza y no lo volveremos hacer. Incluso si vuelve la guerra, no nos iremos".

Desde el comienzo de la ofensiva, asociaciones de israelíes y varios ministros de la coalición gobernante han pedido al Gobierno que permita establecer asentamientos en la Franja tras la guerra, y han propuesto planes de urbanización para diferentes zonas del territorio.

El ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, celebró este domingo la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, de vaciar de palestinos la Franja y enviarlos a Egipto y Jordania. "Trabajaré junto al primer ministro y al Gobierno para desarrollar un plan que permita implementar esta idea lo antes posible", aseguró Smotrich en un comunicado. El ministro, que vive en un asentamiento israelí en Cisjordania dijo que "ayudar" a los gazatíes "a buscar otros lugares donde empezar vidas nuevas y mejores es una idea excelente".

El hasta hace una semana ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, también secundó el plan de Trump, en un mensaje en redes sociales en el que recordó que una de sus exigencias al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, es "promover la emigración voluntaria". "¡Hay que promover ya la emigración!", escribió el político, que abandonó el Gobierno la semana pasada por su oposición al acuerdo de tregua y liberación de rehenes con Hamás.

Como parte de sus planes para Israel, Trump descongeló este domingo el envío de un cargamento de bombas pesadas que había sido frenado por su predecesor, Joe Biden, para evitar que fueran usadas en la Franja de Gaza, algo que agradeció el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar. "Gracias, presidente Trump, por una muestra más de liderazgo al descongelar el envío de defensa clave para Israel. La región es más segura cuando Israel tiene lo que necesita para defenderse", escribió en su cuenta de la red social X.

El medio estadounidense Axios desveló este sábado que Trump ha ordenado al Pentágono levantar la suspensión impuesta por Biden al suministro de 1.800 bombas MK-84, que pesan alrededor de una tonelada. El cargamento, almacenado en Estados Unidos, será colocado en un barco y entregado a Israel en los próximos días, agregó Axios, que cita a tres funcionarios israelíes.

Aunque Biden respaldó la ofensiva israelí sobre la Franja de Gaza y mantuvo el suministro de armamento, decidió paralizar en mayo el envío de esas bombas por miedo a que fueran utilizadas en zonas densamente pobladas de la ciudad de Rafah, en el sur del enclave palestino. Esa decisión derivó en uno de los mayores momentos de tensión entre Washington y el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El levantamiento del bloqueo a las bombas se dio a conocer después de que el pasado 19 de enero entrara en vigor un acuerdo de tregua y liberación de rehenes en Gaza que contó con la mediación de Catar y de Egipto, así como de los equipos de Biden y de Trump.