Hamás entregará los cadáveres de los niños Bibas y su madre, símbolos del martirio de los rehenes israelíes

Jerusalén/Los familiares de Yardén Bibas, liberado el pasado 1 de febrero en la Franja de Gaza, dijeron estar "conmocionados" tras el anuncio de Hamás de que el jueves sacará los cuerpos sin vida de su mujer, Shiri Silberman, y sus dos hijos, Ariel y Kfir, capturados el 7 de octubre de 2023.

"En las últimas horas, hemos estado conmocionados tras el anuncio del portavoz de Hamás sobre el retorno de Shiri, Ariel y Kfir este jueves como parte de la fase de liberación de los cuerpos de rehenes", dijeron los familiares en un mensaje compartido por el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos.

Los Bibas dijeron que son conscientes del anuncio, pero que no han recibido aún ninguna confirmación oficial de la muerte de Shiri y los niños. "Hasta que no recibamos una confirmación definitiva, nuestro viaje no ha terminado", añadieron.

Hamás también anunció este martes que liberará el sábado 22 de febrero a los últimos seis rehenes vivos incluidos en la primera fase del acuerdo de alto el fuego, confirmó el jefe de su delegación negociadora, Jalil al Haya.

Entre los seis rehenes se encuentran el etíope-israelí Ebra Mangesto y el beduino Hisham al Sayed, que permanecían secuestrados en Gaza desde hace una década –2014 y 2015 respectivamente–, tras entrar al enclave de forma voluntaria.

Cada uno será intercambiado por 77 presos palestinos, según lo estipulado en el acuerdo, entre ellos 47 del millar que fueron liberados en el conocido como acuerdo de Shalit de 2011 y detenidos de nuevo tiempo después.

La próxima semana, según Al Haya, serán entregados otros cuatro cuerpos de rehenes restantes de la primera fase.

Al Haya dijo que todas estas liberaciones, que pondrían fin a los canjes acordados en la primera fase, buscan hacer de esta etapa “un éxito” y “prepararse para conversar sobre la segunda fase”.

Al Haya acusó al Gobierno israelí, liderado por Benjamín Netanyahu, de “procrastinar” y tratar de evadir la parte humanitaria del acuerdo de alto el fuego, como la entrada de tiendas y de casas prefabricadas.

Por su parte, el líder islamista aseguró que Hamás sigue trabajando junto a los países mediadores (y en especial Egipto y Catar) para obligar a Israel a permitir la entrada de maquinaria pesada para desescombrar y suficientes refugios a Gaza, como contempla el acuerdo de alto el fuego.

El mandatario reunió ayer al gabinete de seguridad de su Gobierno para debatir cómo abordar la segunda fase del acuerdo, la cual ya debería haberse comenzado a negociar a principios de febrero, y que implica el fin de la guerra y la liberación del resto de rehenes vivos.