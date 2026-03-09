Los herederos de Uribe y de Petro ganan las elecciones legislativas, preludio a las presidenciales del 31 de mayo

El Pacto Histórico y el Centro Democrático se consolidan como las mayores fuerzas del Congreso colombiano

Bogotá/Las consultas entre partidos celebradas este domingo en Colombia, arrojaron alguna luz sobre las elecciones del próximo 31 de mayo. El oficialista Pacto Histórico y el opositor Centro Democrático demostraron este domingo en las urnas que son los partidos colombianos con mayor caudal electoral al obtener los mejores resultados en las votaciones para el Senado, la Cámara de Representantes y en las consultas presidenciales.

Cepeda, candidato del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro, lidera con comodidad las encuestas de intención de voto, y el único que hasta ahora parece ofrecerle alguna resistencia es su némesis, De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria.

Ni Cepeda ni De la Espriella participaron en las consultas por diferentes razones, lo que mermó la participación en general, pues mientras que para las elecciones del Senado votaron cerca de 20 millones y para la Cámara lo hicieron unos 19 millones, las tres consultas sumaron solo sumaron siete millones de votos.

“Hoy comienza nuestro segundo tiempo, con una bancada fuerte y comprometida iniciaremos una nueva etapa de transformaciones”, aseguró Cepeda, que lidera la intención de voto a la Presidencia de Colombia para la primera vuelta, al comentar el salto del Pacto Histórico, de 20 a 25 senadores.

El Centro Democrático, por su parte, ocupó el segundo lugar en el Senado y volverá a ser el mayor movimiento de la oposición tras haber ocupado el cuarto puesto en las elecciones legislativas de 2022. Pese a que mejoró su representación al pasar de 13 a 17 senadores, no logró elegir a su fundador y líder, el ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010), que ocupaba el renglón 25 de su lista.

La senadora Paloma Valencia, discípula de Uribe, es una de las ganadoras de la jornada electoral no solo porque se impuso con abrumadora mayoría en “La gran consulta por Colombia”, que disputó con otros ocho candidatos de la derecha, sino porque acaparó la mayor cantidad de votos de las tres consultas.

En la consulta de la derecha votaron más de 5,8 millones de electores y Valencia, senadora del partido uribista Centro Democrático, en la oposición, recibió 3,2 millones de votos, equivalentes al 55,1%, según el preconteo del 99% de las mesas divulgado por la Registraduría nacional.

“El mandato de la consulta es claro, son más de cinco millones de votos que estamos en este escenario. El mandato de la consulta no quiere un país sumido en el odio de clases, no quiere un país en las discusiones anacrónicas del neocomunismo ni un país sumido en el estatismo destructor”, manifestó Paloma Valencia en un discurso tras la victoria.

En segundo lugar quedó el independiente Juan Daniel Oviedo, con 1,25 millones de votos (21,4%), y tercero fue Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, que recibió 326.468 votos (5,6%).

Oviedo fue la gran revelación de la consulta, resultado que forjó, sobre todo, en la última semana por el apoyo popular que recibió luego de que De la Espriella se burlara de él en una entrevista por su homosexualidad.

A la luz del resultado obtenido por Oviedo se especula que éste podría ser el compañero de fórmula de Valencia para abrir espacio a corrientes más liberales y atraer al electorado indeciso de centro que no quiere los extremos que representan Cepeda, acusado de comunista por sus rivales, ni el ultraderechista De la Espriella.

Durante la jornada, los colombianos eligieron también a la ex alcaldesa de Bogotá Claudia López como candidata de la “Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación”, una coalición de centro, con 572.914 votos (92,8 %). El resultado abultado de la votación se explica porque su único rival, el desconocido Leonardo Huerta, aceptó entrar de relleno a última hora con el único fin de que pudiera haber consulta.

López fue alcaldesa de Bogotá entre 2020 y 2023, años en que tuvo que hacer frente a la pandemia. Se ha movido siempre entre el centro y la izquierda moderada y fue una de las figuras del partido Alianza Verde del que renunció para formar Imparables, el movimiento con el que busca la Presidencia.

Los resultados de este domingo muestran que su caudal electoral está bastante mermado

La votación de López fue la mitad de los 1,1 millones de apoyos que sacó en 2019 cuando ganó la Alcaldía de Bogotá, resultado que los expertos atribuyen a la pérdida de popularidad por sus bandazos políticos.

Su meta es derrotar al uribismo en la primera vuelta presidencial para disputar una eventual segunda vuelta con Iván Cepeda el 21 de junio, pero los resultados de este domingo muestran que su caudal electoral está bastante mermado.

Entre tanto, el exsenador Roy Barreras representará a la coalición izquierdista “Frente por la vida”. Obtuvo 255.957 votos, equivalentes al 43,1% de los 593.523 sufragios que recibió en total la consulta.

Barreras ha transitado por todo el arco político colombiano y para estas elecciones recaló en la izquierda como alternativa moderada a la candidatura de Iván Cepeda. Fue aliado de los ex presidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, y hace cuatro años ayudó a elegir a Petro.

Su votación fue baja pero le bastó para imponerse a sus cuatro rivales, entre ellos Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, que sacó 226.612 votos (38,1) y quedó en segundo lugar.

En el Senado, al Pacto Histórico y al Centro Democrático les siguen el Partido Liberal, la coalición de centro Alianza por Colombia, el Partido Conservador y el Partido de la U.

Estas cuatro fuerzas pueden acabar siendo el fiel de la balanza para el presidente que reemplace a Petro a partir del próximo 7 de agosto, porque sus senadores no se caracterizan por la lealtad partidaria y están divididos entre los que apoyan al actual Gobierno y quienes se oponen a él.

En el límite está el ultraderechista Movimiento de Salvación Nacional, que tiene 555.632 votos, equivalentes al 3,52% del total.

Eso se debe a que para que un partido tenga representación en el Senado, tiene que superar el umbral del 3% del total de votos, como finalmente lo logró el Movimiento de Salvación Nacional, que apoya al candidato presidencial ultraderechista Abelardo de la Espriella, segundo en las encuestas de intención de voto.

“Hoy logramos algo extraordinario: el umbral para Salvación Nacional. Pese a los ataques, pese a la campaña negra, hoy tenemos una bancada encabezada por Enrique Gómez, que será un senador extraordinario, maravilloso”, expresó De la Espriella.

Los partidos que definitivamente no tendrán representación en el Congreso, porque no superaron el umbral, son el izquierdista Frente Amplio Unitario; el partido derechista Creemos, y la coalición Fuerza Ciudadana, de la que hace parte Comunes, el partido surgido de la desmovilización de la antigua guerrilla de las FARC.

Comunes tuvo en los dos últimos periodos (2018-2022 y 2022-2026), diez escaños adjudicados a dedo, cinco en el Senado y cinco en la Cámara, beneficio otorgado por el acuerdo de paz de 2016, sin necesidad de elección popular, que termina este año.

Para continuar con representación legislativa, el partido bajó a la arena política y debía obtener este domingo al menos un escaño para mantener su personería jurídica (registro legal), un reto que no era sencillo por su escaso apoyo popular. Ahora hay incertidumbre sobre su futuro.

En cuanto a la Cámara de Representantes, el panorama es incierto ya que el sistema de conteo es más complejo porque la votación se realiza por circunscripciones territoriales, a diferencia del Senado que se contabiliza en una sola votación a nivel nacional.

Sin embargo, tanto el Pacto Histórico como el Centro Democrático se perfilan como los principales ganadores de la jornada en la Cámara Baja, según los primeros resultados divulgados por la Registraduría nacional, entidad que organiza los comicios.