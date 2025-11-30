Los hondureños deciden hoy entre el continuismo de la izquierda o el retorno de la derecha

Tegucigalpa/Honduras vive este domingo unas elecciones decisivas para su frágil democracia, las duodécimas desde la restauración constitucional de 1980. Más de seis millones de ciudadanos están llamados a votar en un país donde más del 60% de la población vive en la pobreza y donde la desconfianza hacia las instituciones marca el clima político. En juego está la sucesión de la presidenta Xiomara Castro, cuyo mandato concluye en enero de 2026, y la contienda se ha polarizado entre el continuismo del partido Libre y el retorno de la derecha tradicional.

Cuatro candidatos compiten por la presidencia, aunque solo tres tienen verdaderas posibilidades según los sondeos: Rixi Moncada, abanderada del oficialismo; Nasry Asfura, del Partido Nacional; y Salvador Nasralla, del Partido Liberal. Además de la presidencia, los hondureños eligen 298 alcaldías, 128 diputados al Parlamento local, 20 al Centroamericano y tres designados presidenciales. El país llega a esta votación con un historial de comicios controvertidos y un sistema político erosionado.

La jornada electoral comenzó a las siete de la mañana sin incidentes graves, aunque con retrasos en varios centros. Desde Tegucigalpa, la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, hizo un llamado directo a las Fuerzas Armadas para que cumplan estrictamente su papel “apolítico, obediente y no deliberante”. La advertencia fue un mensaje claro al jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, cuya solicitud de recibir copias de las actas de resultados fue denunciada por Hall como un acto de injerencia. “En sus manos está dirigir la institucionalidad por la senda democrática”, le recordó, en una frase que dejó ver la tensión que rodea el proceso.

A pesar de su crítica frontal, Moncada insistió en que Honduras mantiene “una buena relación” con Estados Unidos

El propio CNE llega a estas elecciones profundamente dividido. Su estructura tripartita reparte vocalías entre los tres grandes partidos: Hall por el Liberal; Marlon Ochoa por el gobernante Libre; y Cossette López por el Partido Nacional. Las diferencias entre ellos han sido públicas y constantes, alimentando la percepción de un árbitro electoral atrapado por intereses partidarios. A pesar de ello, más de 30.000 observadores nacionales e internacionales vigilan los comicios, en un ambiente crispado donde los candidatos ya se habían acusado mutuamente de fraude antes de que abrieran las urnas.

La campaña dio un giro cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que indultará al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en EE UU a 45 años de cárcel por narcotráfico. Su mensaje, difundido a tres días de las elecciones, incluyó un respaldo abierto al conservador Asfura y ataques directos a los otros candidatos. Trump describió a Moncada como “cercana al comunismo”, además de advertir sobre un supuesto avance de la izquierda en Centroamérica.

El anuncio provocó un terremoto político en Honduras. Moncada denunció lo ocurrido como “dos actos directos de injerencia”, uno por el respaldo público a Asfura y otro por la oferta de indulto a Hernández, que calificó de “crimen” orientado a “reintroducir al crimen organizado” en la política del país. Señaló además que estos mensajes favorecen a “los candidatos títeres” de Trump, como llamó a Asfura y Nasralla. A pesar de su crítica frontal, Moncada insistió en que Honduras mantiene “una buena relación” con Estados Unidos, consciente del peso estratégico y económico del vínculo bilateral.

Tras el cierre de las urnas, el CNE dispone de hasta 30 días para anunciar los resultados finales. Honduras entra así en un periodo de incertidumbre que suele definir no solo al ganador, sino la estabilidad futura del país.