Una huelga en Argentina obliga a cancelar cientos de vuelos y afecta la conexión regional

Buenos Aires/(EFE).- La huelga llevada adelante este miércoles en Argentina por sindicatos del sector aeronáutico en reclamo de una recomposición salarial ha obligado a cancelar centenares de vuelos domésticos, regionales e internacionales, afectando a miles de pasajeros y provocando millonarias pérdidas, una medida que el Gobierno ha tachado de "irresponsable".

Solo en Aerolíneas Argentinas, la principal línea aérea del país, la huelga ha provocado la cancelación de 331 vuelos y afectado a 24.000 viajeros, 3.000 de ellos de vuelos regionales y otros 3.000 de vuelos internacionales, según confirmaron a EFE fuentes de la compañía, propiedad del Estado argentino.

La medida de fuerza por 24 horas fue lanzada por la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), tres de los sindicatos que representan a trabajadores de Aerolíneas Argentinas y de su subsidiaria Intercargo, que presta servicios de rampa y en pistas.

Dado que el personal de Intercargo presta servicios en diversos aeropuertos del país, como el Aeroparque Jorge Newbery, de Buenos Aires, no sólo a Aerolíneas Argentinas sino también a otras empresas, la huelga también ha afectado a otras compañías aéreas, como Latam y las empresas de bajo costo JetSmart y Flybondi, que operan rutas domésticas y regionales.

Flybondi, por ejemplo, cuenta con servicios en tierra propio en casi todos los aeropuertos, salvo en el Aeroparque capitalino, donde depende de Intercargo, por lo que tuvo que hacer "ajustes operativos", con cambios de aeropuertos, reprogramaciones y la cancelación de seis vuelos, según indicaron desde la compañía.

En tanto, JetSmart tuvo que cancelar 45 vuelos, según fuentes de esa línea aérea consultadas por EFE.

Por su parte, las aerolíneas Gol y Latam cancelaron todos sus vuelos desde Brasil hacia Argentina previstos para este miércoles, mientras que en Paraguay unos 400 pasajeros quedaron en tierra por la cancelación de vuelos a Argentina de Paranair, Aerolíneas Argentinas y JetSmart, según confirmó a EFE el director de aeropuertos de la Dirección de Aeronáutica Civil de Paraguay, Rubén Aguilar.

En las pantallas del Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza (provincia de Buenos Aires), el principal del país, se muestran vuelos internacionales cancelados o reprogramados de compañías como Sky, KLM, Lufthansa, Level, Delta, United Airlines, Air France e Iberia, entre otras.

"Estoy atascado aquí por lo menos hasta esta noche y la verdad que no me han dado ninguna información sobre cuál es la situación. Me encanta Argentina y entiendo que esto pasa en todo el mundo", dijo a EFE Thomas, un turista alemán que lleva un mes y medio de vacaciones en Buenos Aires y planeaba viajar este miércoles a Mendoza (oeste).

No todos se lo han tomado tan bien. La mayoría de los viajeros deambulaban por el Aeroparque porteño con rostros de resignación, ofuscación o enojo.

"Aquí en Argentina todo está mal. En sí, aquí tiene derecho el que no trabaja. Uno trabaja para pasarla bien en unas vacaciones y se encuentra con esto. Pero estamos acostumbrados", explicó a EFE Eduardo Márquez, quien regresaba de un viaje en crucero y se aprestaba a volver en avión a su casa, en la norteña ciudad de San Salvador de Jujuy.

"Esto no es ni más ni menos la irresponsabilidad de un grupo que cree que vive en otros tiempos. Dejaron a 35.000 personas sin poder viajar, que son 35.000 que perdieron tal vez una oportunidad de empleo, de vacacionar o una oportunidad de otra índole y nos apena mucho", dijo en rueda de prensa el portavoz de la Presidencia de Argentina, Manuel Adorni.

Los sindicatos aeronáuticos convocaron a la huelga en el marco de las negociaciones salariales en curso.

Mientras Aerolíneas Argentinas asegura que los gremios rechazaron una oferta de recomposición de los sueldos, los sindicatos han denunciado que este martes se había llegado a un principio de acuerdo, el cual naufragó porque a último momento el ministerio de Economía, Luis Caputo, desautorizó conceder un alza salarial del 12% para marzo, tras haberse acordado ya un aumento del 16% para febrero.

Según cálculos de Aerolíneas Argentinas, la medida de fuerza le supondrá un coste de 2 millones de dólares en su resultado operativo.

La discusión se da en momentos de elevadísima inflación en Argentina, del 20,6% mensual y 254,2% interanual en enero, con creciente conflictividad sindical en diversos sectores de la economía.

Los docentes también anunciaron para el próximo lunes una nueva huelga en todo el país. En su caso, podría extenderse y hacer peligrar el inicio del ciclo escolar en varias provincias.

"De no reflexionar el Gobierno nacional, nos obligan a tomar medidas, que se van a extender a lo largo y ancho del país", anunció en una rueda de prensa Sergio Romero, titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA), que cuenta con el apoyo de la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central sindical del país.

Romero aseguró que, en caso de no tener respuesta por parte del Gobierno de Javier Milei, los maestros extenderán el "plan de lucha" en reclamo de una recomposición salarial "con otras medidas".

La medida de fuerza anunciada este miércoles es la segunda huelga docente en lo que va de este año.

La primera, concretada el lunes último, fue llevada adelante por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y afectó a la ciudad de Buenos Aires y a las provincias de Corrientes, San Luis, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Formosa y Mendoza en el inicio del ciclo escolar en esos distritos.

En su política para llegar al 'déficit cero', el Gobierno argentino ha llevado a cabo drásticos recortes del gasto público, eliminando el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), recursos que eran aplicados por las provincias para fortalecer los salarios de los maestros.

“El Gobierno está tirando la responsabilidad a las provincias, pero ha quitado el aporte del Fonid, que significa entre un 15% y 20% del salario de los trabajadores. No nos han hecho propuestas o mejoras para el sector”, indicó Romero.

Según los últimos datos oficiales disponibles, el salario promedio –a nivel nacional-–de un maestro de escuela primaria con 10 años de antigüedad es de unos 230.000 pesos (273 dólares).

El líder de la CGT, Pablo Moyano, acompañó la medida y reclamó al Gobierno del presidente Javier Milei mejoras en los salarios y en las condiciones laborales.

“La CGT está en alerta y movilización. Es vergonzoso, lamentable y doloroso, que un tipo esté todo el día tuiteando y peleándose, en vez de resolver los problemas de la gente”, expresó Moyano sobre Milei.

Por otra parte, Moyano aseguró que su gremio no se dejará intimidar por nadie: "Puede apretar a los gobernadores y legisladores, pero a la CGT no la aprieta nadie, no pudieron los militares, no pudo (el expresidente Mauricio) Macri, menos este cachivache de las corporaciones internacionales".

El Ejecutivo de Milei se encuentra desde hace semanas enfrascado en una pelea con casi todos los gobernadores provinciales por la eliminación de distintos fondos que el Estado nacional debía girar en concepto de tributos federales o transferencias no automáticas para gastos en educación, salud, seguridad, transporte y obras públicas.