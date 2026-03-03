Impiden a los cubanos la entrada a la conferencia en Madrid de Marxlenin Pérez

A la única mujer que logró colarse la sacaron del lugar, luego de intimidarla para que borrara todo de su teléfono

Madrid/Tal y como ocurrió el año pasado con la conferencia de Gabriela Fernández Álvarez, presentadora del programa oficialista Con Filo, a los cubanos de a pie les fue prohibida la entrada al acto en Madrid donde este martes se presentó Marxlenin Pérez Valdés, conductora del espacio Cuadrando la Caja. Solamente permitieron asistir a personal de la Embajada cubana, según constató 14ymedio.

A la única mujer que logró colarse la sacaron del lugar, no sin antes llevarla a un cuarto cerrado, exigirle que borrara todo de su teléfono e intimidarla. Lo contó ella misma a este diario.

El evento tuvo lugar en el edificio de la Fundación Abogados de Atocha –cuyo nombre honra la memoria de cinco abogados laboralistas asesinados en un atentado de la ultraderecha en su despacho de la calle Atocha, en 1977–, perteneciente al sindicato Comisiones Obreras. Acudieron apenas una decena de personas, pero a la entrada del edificio estaban apostados dos vehículos policiales.

Anunciada con el título Cuba ante la nueva fase del imperialismo estadounidense, la conferencia se anunció como parte de una “gira estatal” de la locutora, auspiciada por el Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba, que agrupa en España a decenas de organizaciones afines al régimen. El cartel promocional llevaba, además, el sello que conmemora el centenario del nacimiento de Fidel Castro (“100 años con Fidel”).

Marxlenin Pérez tiene previsto recorrer 18 ciudades españolas con el objetivo de ofrecer “charlas para analizar el recrudecimiento del bloqueo económico, la asfixia energética y las campañas de desinformación que sufre el pueblo cubano”, según anunció Cubainformación. Sus intervenciones, prosigue la nota promocional, “alejadas del academicismo, servirán también para debatir sobre la construcción del socialismo en el siglo XXI y desmontar las narrativas mediáticas dominantes que pretenden justificar la agresión imperialista contra la soberanía de la Isla”.

El medio afín a La Habana se asegura de anotar al pie: “Todos los actos tendrán servicio de orden y se aplicará el derecho de admisión”. El que se ha aplicado a la media docena de cubanos que hoy intentaron escucharla en la capital de España.