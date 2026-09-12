La inteligencia británica eleva a 500.000 el número de soldados rusos muertos en Ucrania

El jefe del ejército británico denunció un “derroche insensato e inútil de vidas humanas” para conquistar apenas un 2% más de territorio

Madrid/La inteligencia británica cifró en 500.000 los soldados rusos muertos desde el inicio de la invasión de Ucrania, en febrero de 2022, y calculó en 1,5 millones las bajas si se incluyen los heridos, según comunicó este viernes a la prensa el mariscal jefe del Aire Richard Knighton, jefe de las Fuerzas Armadas británicas.

“Eso significa que hay medio millón de fotografías colgadas en las paredes de hogares devastados y sumidos en la oscuridad, recorriendo Rusia. Eso significa que medio millón de familias jamás volverán a ver a su padre, a su hijo, a su hermano o a su esposo”, declaró Knighton.

La gran mayoría de las bajas se ha producido desde enero de 2023, aseguró, período durante el cual las fuerzas rusas han conquistado apenas un 2% adicional del territorio ucraniano: “Creo que estas cifras ilustran claramente el derroche insensato e inútil de vidas humanas para lograr tan poco progreso y en contra de un objetivo tan ilegítimo del presidente Putin”.

Knighton cifró también las pérdidas materiales rusas en más de 10.000 vehículos blindados y protegidos, cerca de 3.000 sistemas de artillería y defensa antiaérea y más de 370 aviones y helicópteros desde el comienzo de la invasión.

Los 1,5 millones de bajas (muertos y heridos) mencionados por Knighton están muy cerca de los cálculos de Kiev

El mariscal jefe del Aire advirtió de que no observa señales de que Putin haya renunciado a sus objetivos en Ucrania, pese al impacto de la guerra: “El costo para la economía rusa y para la prosperidad y las perspectivas de su población es enorme”, afirmó.

En mayo pasado, Anne Keast-Butler, directora de la Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ, por sus siglas en inglés), la agencia británica de inteligencia electrónica y cibernética, ya había revelado que “nueva inteligencia” situaba en “casi medio millón” el número de soldados rusos muertos desde el comienzo de la invasión el 24 de febrero de 2022.

En aquella intervención, Keast-Butler sostuvo que Putin estaba “retrocediendo en el campo de batalla”. La evaluación fue posteriormente reiterada por el Gobierno británico ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (Osce).

Los 1,5 millones de bajas mencionados por Knighton están muy cerca de los cálculos de Kiev. El Estado Mayor ucraniano situó este jueves las pérdidas de personal ruso en 1.503.880 desde el comienzo de la invasión, 1.490 más que lo reportado el día anterior.

La estimación más alta la ha dado el propio presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien a finales de julio cifró en alrededor de 700.000 los militares rusos muertos

El elevado ritmo de bajas se ha mantenido incluso con avances territoriales muy reducidos. El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés), de Washington, calculó que Rusia perdió 42.020 efectivos en agosto, el segundo mes consecutivo por encima de 40.000. Según el centro, las tropas rusas sufrieron una media de 465 bajas por cada kilómetro cuadrado conquistado durante ese mes.

Mediazona, un medio ruso independiente, el servicio ruso de la BBC y un grupo de voluntarios habían identificado por nombre y apellido a 223.539 soldados rusos muertos, a partir de obituarios, registros oficiales, cementerios y otras fuentes públicas. El recuento, advirtieron sus autores, no es exhaustivo.

La estimación más alta la ha dado el propio presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien a finales de julio cifró en alrededor de 700.000 los militares rusos muertos y en 1,6 millones las bajas totales. Moscú no publica un balance actualizado y verificable de sus muertos y heridos.