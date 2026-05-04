Irán amenaza con atacar cualquier buque que intente cruzar Ormuz

EE UU movilizará más de 100 aeronaves y buques para escoltar a barcos atrapados en el estrecho

Redacción internacional/El Ejército iraní advirtió este lunes de que cualquier buque, incluidos los estadounidenses, que traten de atravesar el estrecho de Ormuz serán atacados.

La advertencia se produce pocas horas después de que el presidente de EE UU, Donald Trump, anunciara una operación para liberar a las embarcaciones atrapadas en la región por el bloqueo de Irán.

“Advertimos de que cualquier fuerza armada extranjera, especialmente el agresivo ejército estadounidense, será blanco de nuestros ataques si intenta acercarse o entrar en el estrecho de Ormuz”, declaró el comandante del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya, el general de división Ali Abdolahi.

El militar exigió “a todos los buques comerciales y petroleros que se abstengan de cualquier intento de transitar sin coordinación con las Fuerzas Armadas desplegadas en el estrecho de Ormuz, para que su seguridad no se vea comprometida”.

Las acciones estadounidenses para alterar la situación actual no tendrá otro resultado que complicar aún más el escenario

Abdolahi dijo además que las acciones estadounidenses para “alterar la situación actual no tendrá otro resultado que complicar aún más el escenario y poner en riesgo la seguridad de las embarcaciones en esta zona”.

La advertencia del militar se produce después de que Trump anunciase la operación “Proyecto Libertad”, que movilizará más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15.000 militares, para liberar a las embarcaciones atrapadas en el estrecho de Ormuz por el bloqueo iraní.

Ormuz es objeto actualmente de un doble bloqueo por parte de Irán y de EE UU. El país persa mantiene restringido el paso como respuesta a los bombardeos estadounidenses e israelíes que comenzaron el 28 de febrero, mientras que EE UU intercepta cualquier barco que se dirija o salga de puertos iraníes.

La operación de EE UU para liberar a las embarcaciones atrapadas en el estrecho de Ormuz por el bloqueo iraní, anunciada este domingo por el presidente Donald Trump y denominada “Proyecto Libertad”, comenzará este lunes, después de que “países de todo el mundo” solicitaran la ayuda estadounidense para permitir el paso seguro de sus barcos.

Según el presidente, muchos de esos países son “inocentes” y no guardan relación con el conflicto en Irán, por lo que EE UU planea escoltarlos por el estrecho de Ormuz a modo de “gesto humanitario”, en el que también instó a participar a Irán.

Nuestro apoyo a esta misión defensiva es esencial para la seguridad regional y la economía global, mientras mantenemos también el bloqueo naval

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom), a cargo de las operaciones estadounidenses en la región, informó que en el operativo participarán “destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves con base en tierra y mar, plataformas autónomas (drones) de dominio múltiple y 15.000 miembros del servicio”.

“Nuestro apoyo a esta misión defensiva es esencial para la seguridad regional y la economía global, mientras mantenemos también el bloqueo naval”, afirmó el comandante del Centcom, Brad Cooper.

El comando agregó que el estrecho de Ormuz es un corredor comercial “esencial” por servir de paso para una cuarta parte del comercio mundial de petróleo por vía marítima y para “volúmenes significativos” de combustible y fertilizantes.

EE UU posee buques de guerra y aeronaves desplegadas en la región que podrían ayudar en el “Proyecto Libertad”.

El conflicto en Irán se encuentra pausado por un alto el fuego, mientras iraníes y estadounidenses negocian la paz, donde la apertura del estrecho de Ormuz es un elemento clave.

En su mensaje, Trump afirmó que el traslado de los barcos de los países que han pedido ayuda a EE UU tiene como único objetivo “liberar a personas, empresas y países que no han cometido ningún delito”, y destacó que muchos de los buques tienen escasez de alimentos y de todo lo necesario para que sus tripulaciones permanezcan a bordo en condiciones sanitarias adecuadas.

Un superpetrolero iraní con 1,88 millones de barriles de crudo a bordo logró eludir el bloqueo de la Armada de Estados Unidos

En este contexto, un superpetrolero iraní con 1,88 millones de barriles de crudo a bordo logró eludir el bloqueo de la Armada de Estados Unidos y navega actualmente por aguas indonesias rumbo al archipiélago de Riau, en la segunda evasiva de buques iraníes en la región en menos de 24 horas.

Según indicó este lunes en X el portal especializado TankerTrackers, la nave, denominada DERYA (9569700), “intentó a mediados de abril, durante el período de exención de sanciones”, entregar su carga en India, “pero no lo consiguió”.

Los administradores de la página no detallaron cómo ni cuándo los iraníes lograron escapar de la vigilancia estadounidense, que continúa desviando “buques gemelos de vuelta a Irán” mientras mantienen un estratégico bloqueo sobre el estrecho de Ormuz.

El domingo, otra embarcación similar, la nave HUGE (9357183), propiedad de la Compañía Nacional Iraní de Buques Tanque, también entró en el estrecho de Lombok con crudo procedente de Teherán.

En paralelo, TankerTrackers informó de que unos 25 buques cisterna zarparon desde Irán en abril. De ellos, siete fueron devueltos a puertos persas por la Armada estadounidense, mientras que otros dos fueron incautados por Washington en el Océano Índico.