Irán amenaza con dificultar el paso por Ormuz a los países que apliquen las sanciones de EE UU

Hasta ahora, Irán no había utilizado plenamente el potencial geopolítico del estrecho de Ormuz

Teherán/Irán afirmó este domingo que ha establecido un “nuevo sistema jurídico y de seguridad” en el estrecho de Ormuz y advirtió de que los países que apliquen las sanciones de Estados unidos contra la República Islámica afrontarán dificultades para transitar por esa estratégica vía marítima.

“A partir de ahora, los países que sigan a Estados Unidos en la aplicación de sanciones contra la República Islámica de Irán se enfrentarán sin duda a problemas al atravesar el estrecho de Ormuz”, declaró el portavoz del Ejército iraní, el general de brigada Mohammad Akraminia, en una entrevista con la agencia IRNA.

Akraminia aseguró que Irán ejerce ahora un control “fundamental y estratégico” sobre el estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo.

Según el jefe militar, esta nueva situación podría tener efectos económicos, políticos y de seguridad, e incluso contribuir a neutralizar las sanciones secundarias estadounidenses y parte de las sanciones primarias.

“Hoy ejercemos soberanía sobre el estrecho de Ormuz y cualquier embarcación que quiera atravesarlo deberá coordinar con nosotros”

“Hoy ejercemos soberanía sobre el estrecho de Ormuz y cualquier embarcación que quiera atravesarlo deberá coordinar con nosotros”, señaló.

El militar aseguró además que, hasta ahora, Irán no había utilizado plenamente el potencial geopolítico del Estrecho y permitía el tránsito tanto de aliados como de adversarios.

No obstante, sostuvo que el conflicto llevó a Teherán a aprovechar esta capacidad estratégica y a redefinir el marco de control sobre la ruta marítima, por donde transita el 20% del petróleo mundial e importantes cantidades de gas natural y otras materias primas clave para la economía global.

Irán ha impuesto restricciones al paso de buques y petroleros desde los primeros días de la guerra con Israel y EE UU, iniciada el 28 de febrero, lo que ha provocado que los precios del crudo se disparen por encima de los 100 dólares.

Washington, a su vez, respondió con un bloqueo naval sobre puertos y buques iraníes desde el 13 de abril para presionar al país a firmar un acuerdo de paz, que hasta el momento no se ha logrado, y la Casa Blanca sigue esperando la respuesta de Irán a su última propuesta.

La Casa Blanca sigue esperando la respuesta de Irán a su última propuesta

Las partes llegaron incluso a intercambiar fuego el jueves y el viernes, pese al alto el fuego acordado el 8 de abril que sigue vigente.

Estados Unidos informó de que bombardeó instalaciones militares en la costa iraní en respuesta a ataques contra sus barcos en el estrecho de Ormuz, mientras que Teherán afirmó que lanzó los misiles porque previamente habían sido atacados dos petroleros iraníes.

En ese contexto, el presidente ruso, Vladímir Putin, insistió este sábado a Irán y Estados Unidos en la propuesta de almacenar el uranio enriquecido iraní en territorio ruso para lograr avances en la cuestión del programa nuclear iraní, puesto sobre la mesa en sus negociaciones de paz, algo que recordó que Moscú ya hizo en 2015.

“Nuestra propuesta sigue sobre la mesa. Yo creo que es una buena propuesta. Si la aceptan, Irán puede estar completamente seguro de que estará transportando su material (nuclear) a un país amistoso”, dijo el líder ruso en rueda de prensa.

Además, añadió que Moscú desea seguir cooperando con Teherán en el desarrollo de la energía nuclear con fines civiles, como es el caso de la central de Bushehr en la costa del golfo Pérsico.

Moscú desea seguir cooperando con Teherán en el desarrollo de la energía nuclear con fines civiles

Recordó que en 2015 Moscú llegó a almacenar uranio iraní, lo que fue aceptado por todas las partes, incluido Israel, pero después EE UU endureció su postura y seguidamente la propia República Islámica rechazó tal opción y apostó por almacenar el uranio de manera conjunta en territorio nacional.

“Lo importante es desescalar la situación, pero me parece que nadie aceptaría eso (almacenar el uranio en suelo iraní), ni EE UU ni Israel. Así ocurrió. Y la situación en ese sentido se ha encallado, hablando sin tapujos”, señaló.

Putin advirtió que en caso de que el conflicto entre Washington y Teherán se agudice y conduzca “a un aumento del nivel de confrontación, todos saldrán perdiendo”.

También reconoció que el conflicto ha colocado a Moscú “en una difícil situación”, ya que mantiene “buenas relaciones” con Teherán y “amistosas relaciones” con los países del golfo Pérsico.

Además, mantiene contactos tanto con los iraníes como con los estadounidenses, por lo que confía en que “se pueda detener el conflicto lo antes posible”.