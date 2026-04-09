Irán comparte recomendaciones para que los buques eviten las minas en Ormuz

Fotografía de archivo de un grupo de barcos cruzando por el estrecho de Ormuz.

Madrid/La Guardia Revolucionaria iraní (CGRI) compartió este jueves un mapa con rutas alternativas para el tránsito en el estrecho de Ormuz, un día después de que el presidente de Estados Unidos, Donad Trump, aceptase el plan de diez puntos presentado por Teherán y comenzase un alto al fuego de dos semanas entre ambos países.

Debido a la guerra, que comenzó el pasado 28 de febrero, y "ante la presencia de diversos tipos de minas antibuque" en la zona, la agencia Tasnim, vinculada al cuerpo de élite de las fuerzas armadas iraníes, indicó que los buques que transiten el estrecho "deberán coordinarse con la CGRI y, hasta nuevo aviso, utilizar las rutas alternativas para el tránsito" por esta estratégica vía.

Según indicaron medios persas, se establecerá una ruta de entrada y otra de salida: la primera irá desde el mar de Omán hacia el norte, hasta la isla de Larak, y de ahí al golfo Pérsico, mientras que la segunda seguirá el trayecto inverso, ambas conforme a un mapa que Tasnim compartió en Telegram.

Tras registrar caídas drásticas del tráfico de hasta el 97% tras el inicio de la guerra, el movimiento en el estrecho de Ormuz comenzó a reanudarse con cautela el miércoles después de que EE UU e Irán acordaran una tregua de dos semanas que permitirá el "paso seguro" por la vía.

Sin embargo, el mismo miércoles Teherán anunció una interrupción de la navegación de los buques petroleros como respuesta a los masivos bombardeos sorpresa que Israel lanzó contra el Líbano, una información que ha negado la Casa Blanca.

Horas antes del acuerdo, Teherán aseguró que su plan estipula un "protocolo de seguridad" para garantizar el "control" iraní de este paso estratégico, por el que antes de la guerra circulaba cerca de un 20 % de las energías fósiles mundiales.

La reapertura de Ormuz ha sido una demanda de la comunidad internacional y, especialmente, de Trump, que ha amenazado reiteradamente a Irán con atacar y "arrasar" sus centrales eléctricas y sus puentes si no reabría el estrecho. Incluso aseguró que todo el país podría ser "aniquilado en una sola noche" y que volvería a "la Edad de Piedra".

Imagen difundida por la agencia iraní Tasnim, próxima a la Guardia Revolucionaria de un mapa con rutas alternativas para el tránsito en el estrecho de Ormuz. / EFE/Tasnim

Dos petroleros chinos totalmente cargados se dirigen desde las aguas del golfo Pérsico hacia el estrecho de Ormuz, lo que los podría convertir en los dos primeros buques de ese tipo en cruzar la vía tras el alto el fuego de dos semanas que declararon EE UU e Irán tras más de un mes de guerra.

Según la plataforma de seguimiento MarineTraffic, los buques Cospearl Lake, de bandera hongkonesa y vinculado a la naviera estatal china Cosco, y He Rong Hai’, de bandera china y propiedad de otro operador minoritario, navegaron durante la madrugada en dirección este.

En ambos casos, los sistemas de localización muestran mensajes declarándose de propiedad y tripulación chinas en el campo donde debe figurar el destino de navegación, siguiendo el ejemplo de otros buques del país asiático que han logrado transitar por Ormuz ante el bloqueo ‘de facto’ impuesto por Irán.

Según Bloomberg, de conseguir cruzar este jueves, esos dos buques se convertirían en los primeros grandes petroleros no iraníes en hacerlo desde que se anunció el mencionado alto el fuego, aunque ese medio matiza que en las últimas semanas se han dado múltiples casos en que naves se han dado la vuelta en el último momento.

Además, Cosco ha apostado por la prudencia durante semanas al mantener a sus petroleros ‘atrapados’ dentro del Golfo, permitiendo únicamente salir a algunos cargueros vacíos.

La Comisión Europea, por su parte, rechazó que Irán o Estados Unidos exijan cualquier tipo de pago a los barcos para permitirles atravesar el estrecho de Ormuz.

"El Derecho internacional y el Derecho del mar son claros: el derecho a la libre navegación debe garantizarse siempre, y esto está absolutamente claro (...). Significa que no hay ningún tipo de pago ni peaje en absoluto", dijo hoy en rueda de prensa el portavoz de Exteriores de la Comisión Europea, Anouar El Anouni.

El portavoz contestó así a preguntas sobre una posible fórmula promovida por Irán para cobrar en yuanes o criptomonedas a los barcos que transiten por Ormuz, que ha mencionado también el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en relación con una supuesta "empresa conjunta".

El Anoui subrayó que el tránsito por ese paso marítimo es "un bien público para la humanidad".