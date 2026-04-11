Teherán condiciona un posible acuerdo con EE UU a que Washington no actúe en función de Israel

Fuerzas de seguridad cerca del centro de prensa para las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, en Islamabad.

Islamabad/Irán aseguró este sábado que las negociaciones con Estados Unidos, previstas en Islamabad, solo podrían desembocar en un acuerdo si Washington defiende sus propios intereses y no los de Israel. “Si negociamos en Islamabad con representantes de ‘Estados Unidos Primero’, es probable alcanzar un acuerdo beneficioso para ambas partes y para el mundo”, escribió en X el vicepresidente primero iraní, Mohamad Reza Aref, pocas horas antes del inicio de los contactos entre las delegaciones de ambos países en la capital paquistaní. Aref dejó claro, sin embargo, cuál considera la principal línea roja de Teherán: “Si nos enfrentamos a representantes de ‘Israel Primero’, no habrá acuerdo”.

El dirigente iraní advirtió además de que, en ese escenario, la República Islámica mantendría su postura de confrontación. “Inevitablemente Irán continuará su defensa con aún más firmeza que antes, y el mundo afrontará mayores costes”, afirmó.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, que encabeza la delegación de su país, aseguró a su llegada a Islamabad que Teherán acude con “buena voluntad”, aunque insistió en que no confía en Estados Unidos. “Tenemos buena voluntad, pero no confiamos en Estados Unidos debido a las experiencias de las últimas conversaciones”, dijo, en alusión a las negociaciones nucleares de 2025 y de enero pasado, que, según sostuvo, terminaron en ofensivas israelí-estadounidenses contra territorio iraní.

“Tenemos buena voluntad, pero no confiamos en Estados Unidos debido a las experiencias de las últimas conversaciones”

En la delegación iraní también participan el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Akbar Ahmadian, junto a otros altos cargos del ámbito militar y financiero.

La representación estadounidense está integrada por el vicepresidente, JD Vance; el enviado especial Steve Witkoff, y Jared Kushner, asesor y yerno de Donald Trump, además de funcionarios del Pentágono.

En un acto celebrado este sábado en Madrid contra las “agresiones imperialistas” de Estados Unidos e Israel coincidieron el embajador de Irán en España, Reza Zabib, y el representante de la embajada cubana, Víctor Morales, junto a portavoces palestinos. Durante el encuentro, ambos diplomáticos cargaron contra Washington, defendieron la resistencia frente a la presión exterior y respaldaron el derecho de sus países a responder ante una eventual escalada.

“No nos podemos echar para atrás, es resistir la posición y avanzar aunque nos estén tratando de pisar”, sostuvo en Madrid un funcionario de la Embajada cubana

El tercer secretario de la embajada de Cuba en Madrid, Víctor Morales, aseguró durante el debate que la Isla seguirá “el ejemplo de Irán” en caso de un conflicto con Estados Unidos. “Somos un pueblo de paz, pero en caso de conflicto, estamos preparados. Seguiremos el ejemplo de Irán, vamos a resistir”, afirmó. El diplomático añadió que la revolución cubana se sostiene en los “valores morales” y “sociales” del pueblo frente a lo que calificó como una nueva “agresión” de Washington para impedir la llegada de combustible a la Isla y presionar a los países que intenten suministrarlo. “No nos podemos echar para atrás, es resistir la posición y avanzar aunque nos estén tratando de pisar”, sostuvo.

Por su parte, el embajador iraní en España, Reza Zabib, insistió este sábado en que Teherán acude a las conversaciones con “buena voluntad”, aunque sin confianza en Estados Unidos. “En dos ocasiones anteriores nos atacaron mientras estábamos en negociaciones diplomáticas”, declaró a la prensa antes de participar en un acto contra las “agresiones imperialistas” de EE UU e Israel.

El embajador iraní afirmó también que sería una “estupidez” el uso de un arma nuclear contra Irán

El diplomático sostuvo que Irán llega a la cita con dos escenarios sobre la mesa: la vía diplomática, que definió como su opción preferente, y la defensa militar, en caso de que fracasen los contactos. “Estamos preparados para las dos opciones: primero, la diplomacia, que siempre ha sido nuestra preferencia, y segundo, la defensa de nuestra nación”, afirmó.

Sobre el papel de Israel, el embajador aseguró que ha “socavado cualquier esfuerzo de paz” y acusó al Estado hebreo de apostar únicamente por “la guerra, la violencia, los asesinatos, los crímenes y el genocidio”. También reiteró que Irán no reconoce a Israel, al que definió como una “entidad” basada en la ocupación y el apartheid.

El representante iraní advirtió, además, de que su país está en condiciones de defender “cada rincón” de su territorio, incluido el estrecho de Ormuz, que describió como legalmente abierto y solo cerrado “para los agresores”. Aun así, expresó su confianza en que las conversaciones puedan salir adelante si la parte estadounidense acepta un compromiso sobre los puntos planteados por Teherán.

En un debate posterior, el embajador afirmó también que sería una “estupidez” el uso de un arma nuclear contra Irán, aunque sostuvo que, incluso en ese escenario, su país seguiría resistiendo. “No veo que cometan esa estupidez porque, si utilizan ese arma, abrirán la puerta a los demás que también la tienen”, declaró.