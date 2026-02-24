Irán confirma la circulación de un SMS con el mensaje de que Trump “es un hombre de acción”

En la actualidad, Estados Unidos ha desplegado el mayor operativo militar en Oriente Medio desde la guerra de Irak en 2003.

El Pentágono alerta a Trump de una campaña larga en Irán y posibles bajas estadounidenses

Teherán/ Washington/Irán confirmó este martes el envío de un mensaje de texto “sospechoso” a algunos ciudadanos que decía que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “es un hombre de acción” y se pedía paciencia, en una aparente referencia a un posible ataque estadounidense contra la República Islámica.

“El presidente de Estados Unidos es un hombre de acción, esperen”, rezaba el mensaje que recibió el lunes un número indeterminado de iraníes.

“El número utilizado para el envío del mensaje fue bloqueado y el caso fue puesto bajo investigación especial por parte de la Policía”, declaró el subdirector de la Policía Cibernética (FATA), el coronel Javad Mokhtar-Rezaei, a la agencia Fars.

El coronel afirmó que cualquier negligencia en el cumplimiento de los requisitos y directrices de seguridad establecidos, así como cualquier acción que facilite el abuso de las infraestructuras de comunicación del país será perseguida en coordinación con las autoridades judiciales.

Fars detalló que se está investigando “cómo se produjo el acceso no autorizado al sistema de mensajería y cuáles han sido las dimensiones técnicas de la intrusión”.

El mensaje se envió en medio de un creciente despliegue militar de Estados Unidos en Oriente Medio que tiene como objetivo presionar a Irán para cerrar un acuerdo nuclear, amenazando con lanzar un ataque contra el país persa si no se firma un pacto.

Durante las protestas del mes de enero en Irán, Trump había advertido que atacaría a las autoridades iraníes si asesinaban a los manifestantes.

Finalmente, estas movilizaciones, que pedían el fin de la República Islámica, fueron reprimidas brutalmente, causando según el balance oficial 3.117 muertos, aunque organizaciones opositoras como HRANA, con sede en EE UU, sitúan la cifra en más de 7.000 y verifican otros 11.700 casos, mientras estiman unos 53.000 detenidos.

Trump no ha decidido aún expresamente qué hará con Irán, pero el Pentágono le ha advertido de los riesgos de poner en marcha una operación militar contra Irán ante la posibilidad de que se convierta en una intervención a largo plazo y de que se produzcan múltiples bajas estadounidenses.

Los avisos, que forman parte del proceso normal previo a los operativos militares, se han producido en el seno del Departamento de Defensa y en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, según informa The Wall Street Journal (WSJ).

El jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, un miembro muy valorado del equipo de seguridad nacional de Trump, ha sido uno de los expertos en alertar sobre las amenazas que conllevaría una intervención en Irán.

En el despliegue destacan dos portaaviones, el USS Abraham Lincoln y el USS Gerald R. Ford, y sus respectivos grupos de ataque, que se encuentran operando en el mar Arábigo y en zonas próximas y estarían listos para iniciar la operación militar.

En las últimas semanas la presión de Trump ha ido en aumento sobre Irán, hasta el punto de lanzar un ultimátum de diez días para negociar o poner en marcha una intervención militar.

Mientras la retórica de la Casa Blanca se ha ido endureciendo, las conversaciones entre Estados Unidos e Irán se mantienen y se espera que la próxima reunión, fijada para este jueves en Ginebra, pueda resultar clave para reducir la tensión.

Por otra parte, los congresistas Ro Khanna, demócrata por California, y Thomas Massie, republicano por Kentucky, han preparado una resolución de Poderes de Guerra para que se vote esta misma semana en el Congreso y que busca prohibir que se pueda recurrir al uso de fuerzas militares estadounidenses contra Irán sin autorización específica del Congreso.

Ambos representantes apelan al caso de Venezuela, en el que se intervino para capturar al entonces presidente Nicolás Maduro sin que mediara aprobación parlamentaria, e insisten en que Trump no pede tomar una decisión sobre atacar Irán "sin el Congreso”.