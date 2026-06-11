Irán dice que convertirá Oriente Medio en un "infierno" para Estados Unidos

Ataque iraní contra edificios en Baréin que albergan a miembros de las fuerzas navales de Catar.

Trump pide al Congreso que apruebe una plan de 350.000 millones para el Pentágono e incluye una ley con restricciones al voto y la ciudadanía

Madrid / Washington/El comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, Majid Mousavi, dijo este jueves que convertirán Oriente Medio en un "infierno" para Estados Unidos, en medio de nuevos ataques entre el país norteamericano y la nación persa en la región.

"¿Creen que pueden convertir el sagrado estrecho de Ormuz en un lugar inseguro? Convertiremos toda la región en un infierno para ustedes", apuntó Mousavi en respuesta a la "agresión estadounidense", recoge el medio iraní Press Tv.

El Ejército estadounidense lanzó nuevos ataques contra "múltiples objetivos" en Irán como "respuesta a agresiones" de la República Islámica a las 17:00 hora local de Washington el miércoles, según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

El Centcom dijo que los ataques ejecutados contra Irán fueron centrados en capacidades de vigilancia, sistemas de comunicación y emplazamientos de defensa aérea.

El Centcom dijo que los ataques ejecutados contra Irán fueron centrados en capacidades de vigilancia, sistemas de comunicación y emplazamientos de defensa aérea

De acuerdo con un comunicado del Centcom, la operación incluyó el uso de municiones de precisión lanzadas por unidades del Cuerpo de Marines, la Fuerza Aérea y la Armada, dirigidas contra infraestructuras consideradas estratégicas dentro del sistema de defensa iraní.

Los objetivos atacados estaban vinculados a capacidades de monitoreo y coordinación militar que podrían suponer “una amenaza para las fuerzas estadounidenses desplegadas en la región y para la navegación comercial en aguas cercanas”, detalla la misma fuente.

El mando militar no ofreció detalles sobre daños materiales o posibles víctimas, pero subrayó que las acciones se concentraron en neutralizar sistemas específicos de defensa aérea y comunicaciones.

Los bombardeos fueron lanzados horas después de que el presidente, Donald Trump, adelantara que atacaría Irán hoy mismo debido a que a su criterio se habían tardado en negociar un posible acuerdo.

El mandatario declaró a Fox News que durante los ataques se comunicó directamente con altos mandos militares de Irán, quienes le habrían pedido que abortara los ataques. Trump también enfatizó a la cadena que los operativos no fueron coordinados con Israel como en ocasiones anteriores.

La Guardia Revolucionaria iraní, por su parte, respondió con el lanzamiento de drones y misiles contra bases de EE UU en Baréin, Kuwait y Jordania la madrugada del jueves, informó la agencia de noticias Fars.

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró hoy que atacó bases estadounidenses en Baréin y Kuwait, en respuesta a la ofensiva lanzada previamente por el Ejército de Estados Unidos.

En comunicados, publicados en la agencia de noticias iraní Fars, la Guardia dijo que atacó 18 objetivos en dos oleadas de ataques contra las bases aéreas Ali Salem y Ahmad al-Jaber, en Kuwait; y Sheikh Issa, en Baréin.

Las fuerzas iraníes indicaron además que atacaron con drones a la Quinta Flota de los Estados Unidos, estacionada en Baréin.

Las fuerzas iraníes indicaron además que atacaron con drones a la Quinta Flota de los Estados Unidos, estacionada en Baréin

“En esta oleada de ataques con drones militares, las antenas de comunicaciones y las instalaciones de radar del sistema (de misiles) Patriot de la Quinta Flota fueron el objetivo”, recoge Fars.

Por su parte, la agencia iraní Mehr informó de que se activaron las defensas antiaéreas en Teherán, mientras que Fars reportó explosiones en ciudades del sur como Sirik y la isla de Qeshm, entre otras.

En medio de los ataques, el Ejército de Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz "por completo" a todo tipo de embarcaciones, contra las cuales advirtió de que disparará si tratan de cruzar la vía, clave para el comercio global de crudo.

"El estrecho de Ormuz ha sido cerrado por completo a todo tipo de embarcaciones, incluyendo barcos comerciales", expresó el Cuartel General Central Jatam al Anbiya en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Estados Unidos lo negó y aseguró que los buques comerciales siguen cruzando Ormuz. "Esta noche, los buques comerciales continúan transitando hacia el interior y el exterior del estrecho de Ormuz", dijo el Centcom en un breve comunicado.

Pese a que Washington y Teherán se encuentran debatiendo un acuerdo de paz a través de países mediadores como Pakistán, esta semana se han sucedido los ataques, que EE UU justificó primero por el derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz el martes.

En este contexto, Trump pidió ayer miércoles al Congreso que apruebe de forma inmediata un proyecto de reconciliación de 350.000 millones de dólares destinado a reforzar las Fuerzas Armadas e incluir una amplia agenda de reformas electorales.

En un mensaje en Truth Social, dirigido a los legisladores republicanos, Trump instó a impulsar el denominado ‘Recon 3.0’, que, según dijo, busca consolidar una inversión generacional en defensa y avanzar hacia un presupuesto militar de hasta 1,5 billones de dólares.

El plan contempla, de acuerdo con el mandatario, el desarrollo de nuevas capacidades militares, entre ellas sistemas de defensa antimisiles, modernización de aeronaves, fortalecimiento de la Fuerza Espacial y aumento de la producción de municiones y drones.

La iniciativa incluye además la llamada ‘Ley para Salvar a Estados Unidos’, con medidas sobre identificación de votantes, prueba de ciudadanía, restricciones al voto por correo y disposiciones en materia de deportes femeninos y tratamientos de transición en menores.

El concepto de una tercera ley de reconciliación ya había sido objeto de discusión previa en el ámbito legislativo, aunque sin convertirse en un proyecto formal consolidado

El concepto de una tercera ley de reconciliación ya había sido objeto de discusión previa en el ámbito legislativo, aunque sin convertirse en un proyecto formal consolidado.

En esas conversaciones, el llamado ‘Reconciliation 3.0’ se planteaba como un posible paquete fiscal y de gasto aún en fase exploratoria dentro del Congreso.

De acuerdo con esas informaciones, las deliberaciones entre legisladores republicanos incluían la posibilidad de utilizar el mecanismo de reconciliación presupuestaria para avanzar en prioridades de defensa y política interna, aunque persistían dudas sobre su viabilidad política en el Senado.

El anuncio de Trump supone una ampliación del marco previamente discutido, al dotarlo de una estructura más definida y vincularlo directamente a objetivos de gasto militar y reformas legislativas concretas.