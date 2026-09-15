Irán dice que un superpetrolero se incendió tras chocar con minas en Ormuz y EE UU lo niega

El ataque se ha producido en un momento de elevada tensión en el estrecho de Ormuz.

Centcom afirmó que el buque, de bandera panameña, fue alcanzado por un misil iraní el mes pasado, lo que lo dejó inoperativo, y que durante el fin de semana fue atacado nuevamente

Teherán/La Guardia Revolucionaria iraní informó de que un superpetrolero se incendió tras chocar con minas marinas cuando intentaba atravesar el estrecho de Ormuz, un relato que fue rechazado por Estados Unidos, que atribuyó los daños sufridos por el buque a ataques iraníes previos.

"El superpetrolero El Gaia, con número de identificación marítima 9325336, que pretendía atravesar la zona prohibida al sur del estrecho de Ormuz, explotó tras chocar con minas marinas", anunció a última hora del lunes la Armada de la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

La Guardia Revolucionaria aseguró que los esfuerzos para contener el incendio resultaron infructuosos y que todo el petrolero quedó envuelto en llamas, al tiempo que afirmó que previamente había advertido sobre el peligro de utilizar la ruta del sur de Ormuz.

El cuerpo militar de élite afirmó de nuevo que "el estrecho está bloqueado y continúa bajo nuestro control".

El cuerpo militar de élite afirmó de nuevo que "el estrecho está bloqueado y continúa bajo nuestro control"

Poco después, el Mando Central de Estados Unidos (Centcom) rechazó la versión iraní y calificó de "falsa" la afirmación de la Guardia Revolucionaria de que el petrolero había chocado con una mina marina en el estrecho de Ormuz.

Centcom afirmó en una publicación en X que el buque, de bandera panameña, fue alcanzado por un misil iraní el mes pasado, lo que lo dejó inoperativo, y que durante el fin de semana fue atacado nuevamente por un dron iraní mientras se encontraba en aguas frente a la costa de Omán.

El ataque se ha producido en un momento de elevada tensión en el estrecho de Ormuz, donde Irán mantiene restricciones a la navegación comercial y reclama el control de las rutas de tránsito, mientras Estados Unidos mantiene el cerco naval sobre puertos iraníes.

Las partes han intercambiado disparos contra buques y petroleros en Ormuz en una nueva escalada desde principios de septiembre.