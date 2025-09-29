Irán ejecuta a uno de los “espías más importantes” de Israel, el octavo desde la guerra

Las ejecuciones en Irán de condenados por espiar para Israel han aumentado significativamente desde la guerra de 12 días.

Teherán/“Bahman Chubí Asl, quien había colaborado de forma amplia y deliberada con el servicio de inteligencia israelí Mossad en el campo de bases de datos, fue ejecutado en la horca esta mañana”, informó la agencia Mizan, del Poder Judicial iraní.

El medio oficial, que no detalló la fecha de su detención, explicó que Choubí Asl fue condenado a muerte por el cargo de “corrupción en la tierra” debido a su colaboración con el servicio de inteligencia israelí, y la sentencia fue ratificada por la Corte Suprema después de que el acusado presentara una apelación. Según la justicia iraní, el ahorcado, director de una empresa tecnológica, disponía de un elevado acceso a bancos de datos “gubernamentales vitales”, por lo que el Mossad buscó su colaboración.

Mizan indicó que Choubí Asl confesó que Israel estaba interesado en información sobre proyectos sensibles e infraestructuras críticas, y le pidió gestionar contactos para “introducir equipos defectuosos o contaminados” en el país, con el fin de “generar fallos en sectores clave”. El Poder Judicial iraní señaló que el ejecutado recibió entrenamiento en diversas ocasiones y sostuvo 63 reuniones presenciales con agentes de Mossad en Emiratos Árabes Unidos, Armenia, India, Tailandia, Vietnam, Irlanda y Bulgaria.

Las ejecuciones en Irán de condenados por espiar para Israel han aumentado significativamente desde la guerra de 12 días entre la República Islámica y el Estado judío en junio. Desde entonces, al menos ocho personas han sido ahorcadas. El 17 de septiembre, Irán ejecutó a Babak Shahbazi en lo que activistas opositores a la República Islámica consideraron un juicio “injusto” y tras ser torturado para obtener una confesión.

También se han incrementado las condenas por colaboración con el Mossad. En el último caso, dos personas fueron condenadas el sábado a muerte por trabajar para los servicios de inteligencia de Israel. Durante la guerra de junio, Israel bombardeó instalaciones militares, nucleares y civiles, causando más de 1.000 muertos, entre ellos decenas de altos mandos militares y científicos nucleares iraníes. Irán respondió con el lanzamiento diario de misiles y drones contra territorio israelí, lo que provocó 30 muertos.

Por su parte, el Consejo de la Unión Europea (UE), que reúne a los Estados miembros, acordó este lunes reintroducir una serie de sanciones contra Irán por las actividades de proliferación nuclear del país, unas medidas restrictivas que habían estado suspendidas desde la entrada en vigor del acuerdo alcanzado en 2015, el cual limitaba el programa nuclear persa.

La institución comunitaria indicó en un comunicado que la decisión se tomó tras la reactivación de las sanciones de la ONU, después de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas rechazara una resolución presentada por Rusia y China para dar una prórroga de seis meses a Teherán.

Las sanciones (conocidas como ‘snapback’) han sido promovidas por tres países de Europa (Francia, Alemania y Reino Unido, o grupo E3) que consideran que Teherán no ha cumplido con los compromisos de limitar su programa nuclear adquiridos en el acuerdo alcanzado en 2015, que limitaba el programa iraní y que fue abandonado por Estados Unidos en 2018, mientras que Irán ha repetido que el E3 no ha cumplido con su parte del trato.

Las medidas reintroducidas este lunes incluyen las adoptadas en el Consejo de Seguridad de la ONU desde 2006 con resoluciones sucesivas de ese organismo y automáticamente traspuestas al Derecho de la UE, pero también medidas autónomas del club comunitario.

Incluyen prohibiciones de viajar a territorio de los Veintisiete para individuos, congelación de activos para personas y entidades y la prohibición de poner a disposición de los sancionados fondos o recursos económicos. También hay sanciones económicas y financieras que cubren el comercio, así como los sectores financiero y de transporte.

Asimismo, se prohíbe la venta o suministro de equipamiento clave usado en el sector energético, la venta o suministro de oro, otros metales preciosos y diamantes, ciertos equipos navales y ciertos programas informáticos, de acuerdo con el Consejo. En cuanto al sector financiero, la UE reintroduce la congelación de activos del Banco Central de Irán y de los principales bancos comerciales persas.

Por lo que se refiere al transporte, los Veintisiete reimponen medidas para evitar el acceso a aeropuertos de la Unión Europea de los vuelos de mercancías iraníes y para prohibir el mantenimiento y el servicio de aviones o buques de carga iraníes que transporten materiales o mercancías prohibidas.

