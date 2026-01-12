Irán recalca que "no quiere guerra, pero está totalmente preparado"

Trump sostuvo este domingo que los líderes del país llamaron y organiza una reunión, aunque amenazó con intervenir antes

Teherán/El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha asegurado este lunes que Teherán "no quiere guerra, pero está totalmente preparado para una" y ha apostado por unas "negociaciones justas" con Estados Unidos para abordar las discrepancias existentes, en medio del reciente repunte de las tensiones y ante las amenazas de intervención del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Irán no quiere una guerra, pero está totalmente preparado para una guerra", ha señalado Araqchi. "También estamos preparados para unas negociaciones, pero unas que sean justas, con los mismos derechos y respeto mutuo", ha afirmado ante embajadores extranjeros, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní IRIB.

El portavoz de la cartera de Exteriores, Esmaeil Baqaei, ha afirmado este mismo lunes que el canal de comunicación con Estados Unidos "está abierto". "Cuando es necesario, se intercambian mensajes a través del mismo", ha subrayado, antes de recalcar que Irán "siempre se ha ceñido al principio de diplomacia y negociación".

Poco antes, Araqchi había denunciado que las manifestaciones derivaron en violencia para dar una "excusa" a Estados Unidos para intervenir. "Estaba totalmente claro que había planes para sacar a los manifestantes de su camino y generar caos social", apuntó, al tiempo que indicó que "el objetivo era aumentar la cifra de muertos en las protestas porque Trump dijo que intervendría si aumentaba la cifra de fallecidos".

Por otra parte, el ministro destacó que el país atraviesa ahora una tercera fase, que arrancó el 10 de enero, y que ha derivado en que "la situación esté bajo control", después de que una organización no gubernamental HRANA, fundada en 2005 y con sede en Estados Unidos, cifrara en más de 500 los muertos durante las protestas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que el Ejército está "analizando muy seriamente" una respuesta. "Lo estamos analizando muy seriamente. El Ejército lo está analizando y estamos barajando algunas opciones muy sólidas", ha señalado en declaraciones a la prensa desde el avión presidencial.

Al ser preguntado sobre si las autoridades han cruzado "(su) línea roja para provocar una respuesta", el inquilino de la Casa Blanca ha respondido afirmativamente y ha señalado que "parece que hay algunas personas asesinadas que no deberían haberlo sido".

El mandatario evitó dar detalles sobre "qué haré, dónde atacaremos, cuándo y desde qué ángulo atacaremos" y ha insistido en que está "recibiendo un informe cada hora y vamos a tomar una decisión".

Trump ha señalado además que "los líderes de Irán llamaron" este sábado para negociar. "Quizá tengamos que actuar antes de una reunión. Se está organizando una reunión. Irán llamó, quieren negociar", ha aseverado.

Además, ha anunciado que hablará con su ex asesor Elon Musk, para tratar de facilitar el uso de Starlink, el servicio de internet por satélite de SpaceX, en Irán, donde ya llevan cuatro días sin acceso a la red, una medida impuesta por las autoridades para atajar las protestas.

"Es posible que hablemos con Elon porque es muy bueno en ese tipo de cosas. Tiene una empresa muy buena. Así que es posible que hablemos con Elon Musk", ha señalado.

Por otra parte, en alusión a las declaraciones del presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf --quien ha dejado entrever que Irán podría declarar como "objetivos legítimos" a Israel y las bases de Estados Unidos en la región "si Estados Unidos lanza un ataque militar" para alentar las protestas--, Trump ha asegurado que "les atacaremos con una fuerza que nunca antes han visto". "Tengo opciones muy potentes", ha aseverado.

La caída del nivel adquisitivo de millones de ciudadanos iraníes --con caídas históricas del valor de la moneda nacional, el rial--, está en el origen de las protestas, que se producen además en pleno aumento de las sanciones de Estados Unidos que, junto a Israel, ha vuelto a apuntar hacia su programa nuclear, con bombardeos incluidos como los del pasado junio, que mataron a más de 1.100 personas.