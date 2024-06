Islas Caimán exigirá visa de tránsito a los cubanos para frenar la migración irregular

La Habana/El Gobierno de Islas Caimán anunció el pasado jueves que los ciudadanos cubanos que deseen viajar al país para hacer una escala deberán solicitar una visa de tránsito a partir del próximo 5 de agosto, un requisito que antes no era necesario. Según el Ministerio de Control Fronterizo, Trabajo y Cultura, uno de cada cuatro viajeros de la Isla no utilizan su pasaje de regreso a La Habana y han convertido a George Town en un trampolín para la migración irregular a terceros países

Dwayne Seymour, titular de la cartera, alertó además de que la participación no intencional de Islas Caimán en la migración de los cubanos podría acarrear “riesgo de [pérdida de] reputación, de sanciones, de cancelación de rutas para Cayman Airways [la aerolínea estatal que cubre la ruta], de restricciones de visa para los caimaneses y de mayores solicitudes de asilo por parte de ciudadanos cubanos”. Todo ello en un contexto en el que Washington ha comenzado a sancionar compañías aéreas por facilitar la migración ilegal hacia Estados Unidos.

Según datos ofrecidos por Aduana y Control Fronterizo de Islas Caimán, entre noviembre de 2021 y el mismo mes de 2023, apenas 3.116 de los 12.381 viajeros cubanos que aterrizaron en Islas Caimán regresaron a La Habana. En su lugar, muchos siguen el viaje hacia países sudamericanos o centroamericanos.

La entidad no aclaró el destino, pero es probable que muchos viajen hasta un cuarto país para luego llegar a Nicaragua

La entidad no aclaró el destino, pero es probable que muchos viajen hasta un cuarto país para luego llegar a Nicaragua –o directamente de George Town a Managua–, desde donde prosiguen su camino a Estados Unidos. Algunos de los países de la región a los que vuela Cayman Airways son Jamaica, Panamá y Honduras.

“Asegurar nuestras fronteras no se trata solo de líneas en un mapa; se trata de salvaguardar la integridad de nuestra nación y garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos. Al tomar medidas proactivas para gestionar la migración irregular, no sólo mitigamos los riesgos sino que también defendemos los valores de orden y seguridad que nos definen como nación”, añadió Seymour, que llamó a desincentivar la migración irregular, aunque reconoció que muchos “migrantes lo están arriesgando todo para escapar del conflicto, el desastre, la pobreza o el hambre”.

A inicios de mayo, el escape de dos ciudadanos cubanos que se mantenían bajo custodia de las autoridades migratorias de Islas Caimán causó revuelo entre la comunidad de migrantes provenientes de la Isla. Más de una veintena de cubanos se manifestaron a favor de los detenidos y en contra de las condiciones en las que aseguran que los mantiene el Gobierno del territorio británico en el Caribe.

Según declaró entonces a un medio local uno de los manifestantes, el Gobierno los ayuda con bonos de alimentos y otras asistencias, pero el estilo de vida, de “prisioneros”, es “insostenible”, aunque muchos son solicitantes de asilo.

Por su parte, las autoridades han alegado en varias ocasiones que muchos de los cubanos que llegan a las Islas Caimán son refugiados económicos, no políticos, por lo que no es posible concederles el estatus de asilado y son deportados –hasta febrero se dieron cuatro casos de devoluciones–. Después de la protesta frente a un edificio gubernamental, no obstante, el Gabinete aprobó un presupuesto de 2,4 millones de dólares para construir, entre 2024 y 2025, un nuevo “centro de detención” que pueda albergar a más de 300 migrantes irregulares, la mayoría cubanos que llegan en embarcaciones hasta las islas.