Israel acusa a Hamás de violar el alto al fuego y lanza ataques en Gaza

Aún se desconoce el número de heridos por los ataques en la Franja

Jerusalén/Israel bombardeó el sur de Gaza este domingo tras denunciar un ataque de Hamás contra sus militares en Rafah, del que el grupo islamista se ha desvinculado. No obstante, luego de trascender el ataque, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó "actuar enérgicamente contra objetivos terroristas" en Gaza, tan solo nueve días después de la entrada en vigor del alto el fuego y sin aclarar si esto supone el fin del mismo.

Horas antes se produjo fuego cruzado entre milicianos y el Ejército israelí en Rafah, sur del enclave, después de que los primeros lanzaran contra las tropas "un misil antitanque y disparos" en la zona, según detalló un comunicado castrense, que calificó el incidente de "una flagrante violación" del acuerdo de alto el fuego.

"En respuesta, el Ejército comenzó a bombardear el área para eliminar la amenaza y desmantelar bocas de túneles y estructuras militares utilizadas para actividad terrorista", dice el texto.

Aunque el objetivo de los ataques israelíes eran militares, al menos seis palestinos murieron y otros nueve resultaron heridos por los bombardeos del Ejército de Israel a las puertas de un café en el centro de Gaza, informaron a EFE fuentes de la morgue del Hospital Mártires de Al Aqsa en Deir al Balah, que recibió los cuerpos.

Un dron bombardeó una reunión de personas en las inmediaciones del café Twix, en la zona de Al Zuweida en el centro de Gaza. El café está situado junto a la carretera de Rashid, que atraviesa Gaza de norte a sur a apenas metros del mar.

Instantes después, según pudo conocer EFE, el Ejército bombardeó dos ocasiones más la región central de Gaza en el campamento de refugiados de Nuseirat.

Los dos ataques, consecutivos, se produjeron en los alrededores del estadio Al Ahli de Nuseirat y, según la cadena catarí Al Jazeera, causaron un número aún por determinar de heridos.

Sobre el ataque que desencadenó la respuesta isrealí, la fuerza Radea, una unidad de la Policía dependiente del Ministerio del Interior de Hamás, aseguró haber realizado por la mañana "una operación de seguridad" en Rafah contra un escondrijo de Yasser Abu Shabab, líder de la milicia rival conocida como Fuerzas Populares.

Todo apunta a que el fuego cruzado se produjo entre esta unidad policial y el Ejército, ya que las brigadas Al Qasam –el brazo armado de Hamás– se ha desvinculado de lo sucedido y reiterado su compromiso con la implementación del acuerdo de alto el fuego en toda la Franja de Gaza.

"No tenemos conocimiento de ningún incidente o enfrentamiento", detalló Al Qasam en un comunicado oficial, asegurando haber perdido el contacto con sus hombres en Rafah desde que Israel rompiera el anterior alto el fuego el pasado mes de marzo.

"En consecuencia, no tenemos conexión con ningún evento que ocurra en esas áreas y no podemos contactar a ninguno de nuestros combatientes allí, si es que alguno todavía está vivo", añadió el grupo armado.

Yasser Abu Shabab es conocido por adueñarse –junto a su milicia– de camiones de ayuda humanitaria en Rafah, donde actúa con el beneplácito del Ejército israelí. Además, Netanyahu reconoció públicamente hace meses haber financiado milicias como la suya en Gaza para hacer frente y debilitar a Hamás.

Este domingo, tras la operación de Radea y los bombardeos israelíes en Rafah, Abu Shabab emitió una conexión en directo en su perfil en Facebook para demostrar que no le había sucedido nada.

Ante la nueva escalada del conflicto, se reportó que un número indeterminado de camiones cargados de alimentos, productos médicos y de higiene tuvieron que regresar al lado egipcio de la frontera después de que el Ejército israelí bombardeara la zona de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, informó este domingo una fuente de la Media Luna Roja egipcia a EFE.

"Gran parte de los camiones han regresado", afirmó sin concretar la cifra de vehículos que volvieron a Egipto, horas después de que un convoy de unos 200 camiones marchara hacia los cruces de Kerem Shalom y Al Auja, controlados por Israel, para su inspección antes de ingresar en Gaza, mientras sigue cerrado el paso fronterizo de Rafah que conecta de forma directa el país africano con la Franja.