Israel anuncia una nueva ola de bombardeos a gran escala en el oeste de Irán

La Guardia Revolucionaria iraní afirma que "perseguirá sin descanso" al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para acabar con su vida

Jerusalén/El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmó este domingo que la ofensiva contra Irán durará hasta que se eliminen las "amenazas existenciales" que presenta, durante una visita que hizo al pueblo árabe de Zarzir, al norte de Israel, donde el pasado viernes un misil iraní causó 58 heridos.

"Queremos acabar con las amenazas existenciales de Irán a largo plazo, no queremos ir cada año a otra guerra", declaró Saar, quien destacó la coordinación diaria de Israel con Estados Unidos a nivel político y militar desde el inicio de su ofensiva conjunta el 28 de febrero.

El ministro acusó al régimen iraní de atacar a la población civil, lo que calificó de "crímenes de guerra", insistiendo en que los recientes lanzamientos de misiles desde Irán solo han causado víctimas entre civiles.

Zarzir se sitúa en una región con muchos pueblos de mayoría árabe israelí, configurados por población palestina que permaneció en el territorio israelí tras la declaración de independencia de Israel en 1948 y la expulsión y huida de unos 700.000 palestinos de sus hogares en la conocida como nakba (desastre en árabe).

Durante la visita, un representante de la municipalidad agradeció a Saar su apoyo y confirmó que la caída del misil causó 58 heridos, todos de carácter leve o moderado, y destacó que los ciudadanos pudieron salvar sus vidas gracias a los refugios antiaéreos.

Hasta la fecha, 12 personas han fallecido en Israel a causa de los misiles iraníes

Hasta la fecha, 12 personas han fallecido en Israel a causa de los misiles iraníes. En Irán, los ataques israelíes ya se han cobrado la vida de al menos 1.230 personas, según la última cifra oficial iraní del 5 de marzo.

Respecto a Líbano, Saar subrayó que Israel no mantiene "disputas graves con el Estado", sino con Hizbulá por, según el ministro, actuar bajo las instrucciones de Teherán al lanzar ataques desde territorio libanés.

Además, criticó que el Gobierno libanés no haya tomado medidas efectivas para detener esas acciones y afirmó que la normalización y la paz con Líbano dependen de que el grupo chií detenga sus agresiones.

Israel anunció el comienzo una nueva ola de bombardeos de su Fuerza Aérea contra Irán este domingo, esta vez sobre objetivos en el oeste del país.

"Hace poco, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) iniciaron una oleada de ataques a gran escala contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en el oeste de Irán", informó un comunicado castrense sin ofrecer más detalles.

Son más de 400 las oleadas de bombardeos que Israel ha llevado a cabo en Irán desde el inicio de su operación militar, conjunta con Estados Unidos, el pasado 28 de febrero.

Sólo durante este sábado, según datos del Ejército, los cazas israelíes atacaron más de 200 objetivos en el país persa, incluyendo decenas de lanzadores de misiles balísticos, sistemas de defensa aérea y almacenes de armas.

Por su parte, el Gobierno iraní denunció este sábado que al menos 59 monumentos y lugares históricos han sufrido daños en esta guerra aérea, que ya se ha cobrado la vida de al menos 1.230 personas, según la última cifra oficial iraní del 5 de marzo.

Los últimos ataques israelíes en Líbano causaron al menos 14 muertos, entre ellos cuatro menores, según las autoridades sanitarias

Además, alrededor de 800 personas han muerto en Líbano, según el último registro oficial, donde también hay más de 1.933 heridos y casi un millón de desplazados, según las cifras de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Los últimos ataques israelíes en ese país causaron al menos 14 muertos, entre ellos cuatro menores, según las autoridades sanitarias libanesas.

Antes, el Departamento de Guerra estadounidense identificó a los seis militares que el pasado jueves perdieron la vida cuando su avión KC-135 se estrelló en el oeste de Irak, en medio de las labores de apoyo a la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, que continúa extendiéndose por la región.

Israel comenzó su ofensiva aérea contra el Líbano el pasado 2 de marzo, después de que la formación libanesa lanzara un ataque contra el norte del país en respuesta al asesinato del entonces líder supremo iraní, Ali Jameneí.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó este domingo que "perseguirá sin descanso" al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para acabar con su vida,en un comunicado emitido por su oficia de relaciones públicas y recogido por la web Sepah News, vinculada con la Guardia.

La amenaza coincidió con el lanzamiento de la 52 oleada de ataques iraníes contra sectores industriales en Israel y fuerzas estadounidenses en Oriente Medio, según anunció la Guardia Revolucionaria, que no especificó de que país se trataba.

En la noche del sábado, las autoridades estadounidenses dieron las identidades de los seis soldados que murieron el jueves

El presidente de EE UU, Donald Trump, dijo que podría volver a bombardear la isla iraní de Jarg, el centro de la industria petrolera de la República Islámica, que fue objeto de "uno de los bombardeos más poderosos" de la historia de Oriente Medio, según él mismo señaló durante el anuncio que hizo en su red social Truth el viernes.

En una entrevista telefónica con la cadena NBC, señaló que "quizás" vuelvan a bombardear "unas cuantas veces más solo por diversión".

En la noche del sábado, las autoridades estadounidenses dieron las identidades de los seis soldados que murieron el jueves en un incidente que el Pentágono ha descrito como un accidente mientras que Irán y las milicias iraquíes aliadas lo atribuyen al impacto de un misil.

Los seis fallecidos son: el mayor John A. Klinner, de 33 años, de Auburn, Alabama; la capitana Ariana G. Savino, de 31 años, de Covington, Washington; la sargento técnica Ashley B. Pruitt, de 34 años, de Bardstown, Kentucky; el capitán Seth R. Koval, de 38 años, de Mooresville, Indiana; el capitán Curtis J. Angst, de 30 años, de Wilmington, Ohio; y el sargento técnico Tyler H. Simmons, de 28 años, de Columbus, Ohio.

Con la muerte de estos militares ya son catorce los soldados de Estados Unidos fallecidos desde el comienzo de la guerra contra Irán el 28 de febrero: siete murieron directamente por ataques iraníes, uno más por una "emergencia médica" en Kuwait, y el resto en este incidente en Irak.