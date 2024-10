Israel comienza una ofensiva terrestre en Líbano mientras sigue bombardeando Beirut

Jerusalén/Israel comenzó este martes la invasión terrestre a Líbano, que había anunciado como la "próxima fase de la guerra", mientras siguen los bombardeos en los barrios del sur de Beirut. "Incursiones terrestres limitadas, localizadas y selectivas, basadas en información precisa, contra objetivos e infraestructuras terroristas de Hezbolá en el sur de Líbano", las denominó en un comunicado las Fuerzas de Defensas de Israel (IDF) al anunciar un hecho sobre el que se venía especulando desde hace días.

La ofensiva se ha centrado "en aldeas cercanas a la frontera", que según las fuerzas israelíes "representan una amenaza inmediata para las comunidades israelíes en el norte de Israel", y ha estado acompañada por la Fuerza Aérea y con artillería, que ya había sido lanzada al sur de Líbano en horas anteriores, con "ataques precisos a objetivos militares de la zona".

Aún se desconoce la cantidad de víctimas o el alcance de la primera noche de ofensiva, pero el Ministerio de Salud libanés, poco antes de que comenzara, alertó que las últimas 24 horas los diferentes ataques israelíes en el país han dejado 95 muertos y 172 heridos.

Ante la inminencia de la operación terrestre, Hezbolá ha intensificado los ataques contra las tropas israelíes que se concentraban en la frontera. El grupo terrorista emitió un comunicado pasada la medianoche donde comunicaba que el blanco de sus ataques eran tropas israelíes desplegadas en la frontera, y el IDF confirmó que se lanzaron 10 proyectiles desde Líbano, de los cuales algunos fueron interceptados y otros cayeron en zonas abiertas.

El ataque se produjo, según Hezbolá, contra "soldados enemigos israelíes" en la puerta del asentamiento de Shtula y se usaron "proyectiles de artillería" que han conseguido "un impacto directo". Se trata de la primera invasión israelí a Líbano en casi dos décadas, después de las ejecutadas en 1978, 1982 y 2006, y se realiza después de la intensa campaña de Israel contra Hezbolá y de que el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, anunciase el lunes que "la siguiente etapa de la guerra contra Hezbolá comenzará pronto".

El Ejército israelí había urgido la noche del lunes a los civiles libaneses a evacuar varias zonas del suburbio sur de Beirut, conocido como el Dahye y bastión de Hezbolá. El portavoz castrense israelí en árabe, Avichay Adraee, publicó en X varios mapas de los barrios de Lila, Haret Hreik y Burj el Barajneh, señalando en ellos tres edificios en rojo y una circunferencia, en relación al área de 500 metros a la redonda que los civiles debían despejar.

Según informó el medio árabe internacional Al Jazeera, citando a la agencia nacional de noticias, pocas horas después del anuncio, aviones israelíes bombardearon los barrios de Laylaki, al-Marija, Haret Hreik y Burj el Barajneh, sin confirmación aún de víctimas. Los bombardeos han podido ser escuchados en toda la ciudad, así como las columnas de humo. A ellos se ha sumado el ataque al campo de refugiados palestinos de Ein el-Hilweh, en Líbano, donde supuestamente estaba el líder de Al-Aqsa, el brazo armado de Fatah, Munir Al-Maqdah.

Según informó la televisión libanesa Al Manar, el objetivo de la incursión israelí en este campamento donde viven más de 100.000 palestinos en el sur de Líbano, en la ciudad de Sidón, a más de 50 kilómetros de la frontera, sería la casa del líder palestino Munir Al-Maqdash, que salió ileso, según confirmaron fuentes palestinas a este canal. Se trata del primer ataque a este gran campamento de refugiados palestinos desde que comenzaron las últimas hostilidades y se desconoce por el momento más información sobre la cantidad de víctimas o la magnitud de este ataque.

Israel justificó este martes su decisión de lanzar incursiones en el sur de Líbano contra Hezbolá, y dijo que la milicia planeaba un ataque similar al que lanzó Hamás el 7 de octubre del año pasado, que dejó unos 1.200 muertos y 251 secuestrados, y dio comienzo a la ofensiva israelí en Gaza. "Hezbolá ha convertido los pueblos libaneses cercanos a comunidades israelíes en bases militares, preparadas para un ataque contra Israel", dijo en un mensaje en vídeo el principal portavoz castrense, el contralmirante Daniel Hagari.

El portavoz aseguró que las incursiones israelíes, que definió como "limitadas", van dirigidas contra estas localidades junto a la frontera, y reiteró que su ofensiva es contra Hezbolá, no contra el pueblo libanés.

Este martes, Israel volvió a advertir a los ciudadanos libaneses de que no viajen al sur del río Litani, en el sur de Líbano, donde están teniendo lugar "intensos combates" con Hezbolá, según el portavoz en árabe del Ejército, Avichay Adraee. "En el sur de Líbano se están produciendo intensos combates, durante los cuales los miembros de Hezbolá están explotando el entorno y la población civil como escudos humanos para lanzar ataques. Por su seguridad personal, le pedimos que no mueva vehículos del área norte al área sur del río Litani", escribió en la red social X el portavoz. Adraee no dio más detalles, y se limitó a decir que la orden está en vigor hasta nuevo aviso.