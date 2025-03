Israel confirma la muerte de cuatro altos cargos de Hamás en sus bombardeos contra Gaza

Jerusalén/El Ejército israelí confirmó este martes la muerte de cuatro altos cargos del Gobierno de Hamás en Gaza durante su nueva oleada de bombardeos contra el enclave, que comenzó de madrugada y que ha matado ya a más de 400 personas, según las autoridades locales.

En un comunicado conjunto del Ejército y el Shin Bet (el servicio de inteligencia interior), las fuerzas israelíes detallaron que sus ataques iban dirigidos a "dañar las capacidades gubernamentales y militares de Hamás".

Israel identificó a los cuatro altos cargos fallecidos como Essam al Dalis, jefe del Ejecutivo gazatí; Mahmud Abu Watfa, al que se refirió como "ministro de Asuntos Interiores; Bahjat Abu Sultan, identificado como el jefe de la policía interior del grupo; y Ahmed al Hatta, "ministro de Justicia de Hamás", según Israel.

El grupo islamista ya confirmó las muertes de los cuatro, pero se refirió a Abu Watfa y a Al Hatta como "viceministros", no ministros.

Además, Hamás informó de un quinto fallecido, Mohammed Al Jamasi, miembro del Buró Político del grupo pero que no ostentaba ningún cargo en el Gobierno de la Franja.

Por su parte, la Yihad Islámica Palestina, que participó en los ataques del 7 de octubre contra Israel, confirmó la muerte del portavoz de su brazo armado, Abu Hamza, en un ataque contra su casa familiar.

Esta madrugada, las fuerzas israelíes rompieron el alto el fuego en Gaza lanzando una oleada de bombardeos contra el enclave que han matado ya a más de 400 personas, la mayoría mujeres y niños, según las autoridades sanitarias locales.

Israel ha justificado el ataque asegurando que es un mecanismo para obligar a Hamás a liberar al resto de rehenes y renegociar un alto el fuego. "A partir de ahora, Israel actuará contra Hamás con cada vez más fuerza militar", anunció esta madrugada en un comunicado la Oficina de Netanyahu, que dijo que el plan de volver a atacar ayudará a cumplir los "objetivos de la guerra", entre ellos, la liberación de los 59 secuestrados, la mayoría ya muertos.

Uno de los portavoces del Gobierno israelí, David Mencer, dijo que las autoridades israelíes se coordinaron "plenamente" con Estados Unidos para retomar los bombardeos.

Mencer también acusó al grupo islamista de haber rechazado dos propuestas para extender la tregua, que comenzó el 19 de enero y ha permitido la liberación de 33 secuestrados israelíes (25 con vida) y cinco tailandeses a cambio de más de 1.700 presos palestinos en cárceles de Israel.

"Nuestro mayor miedo se ha hecho realidad". Así define la israelí Maccabit Mayer el regreso de los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza, donde todavía siguen retenidos sus dos sobrinos de 27 años, los gemelos Gali y Zavi, más de un año después de que fueran secuestrados por milicianos de Hamás el 7 de octubre de 2023 en el kibutz Kfar Aza.

"Estoy muy decepcionada y enfadada. Hasta el día de hoy hemos visto cómo la presión militar se ha cobrado la vida de decenas de rehenes y no ha logrado apenas rescatar a ninguno. Solo un acuerdo, insistimos, puede poner fin a esta pesadilla", explica a EFE Mayer frente al Parlamento israelí donde este martes tuvo lugar una pequeña protesta.

Tras dos meses de alto el fuego, esta madrugada, sin previo aviso, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, junto al ministro de Defensa, Israel Katz, ordenaron reanudar los ataques contra la franja, aún devastada por los anteriores 16 meses de ataques.

"He visto imágenes de los niños muertos hoy. Son personas inocentes, no son el enemigo. El enemigo es Hamás. Y ahora mismo no hay ninguna justificación para volver a la guerra", indica enfadada, Efrat Ben Batak, una mujer israelí que también participó en la concentración.

Michel Illouz tampoco puede entender por qué el Gobierno israelí ha hecho saltar por los aires el alto el fuego, cuya primera fase permitió la liberación de 38 rehenes a cambio de la excarcelación de 1.900 presos y detenidos palestinos, sin antes garantizar el retorno de los 59 cautivos que siguen aún en la Franja; más de una treintena ya muertos.

El hijo de Illouz es, precisamente, uno de los cuerpos que los islamistas todavía retienen en el enclave después de que lo mataran en el festival musical Nova, donde milicianos de Hamás y otras facciones perpetraron una de las peores masacres, con 360 muertos.

"Es increíble que necesitemos rogar a nuestro Gobierno para que mi hijo y el resto de rehenes vuelvan a casa. Cada día me cuesta más mantener la esperanza y me pregunto cuándo mi vida podrá volver a su normalidad", cuenta Illouz, que lleva una camiseta con una fotografía estampada de su hijo.

Para otros muchos, como Joni Sarig, no es sorprendente que este martes Netanyahu retomara la guerra, el mismo día que debía –una vez más– testificar en sus juicios por corrupción y que había convocadas protestas en varias ciudades después de anunciara que pretendía despedir al jefe del Shin Bet, los servicios secretos israelíes, por la creciente "desconfianza" entre ambos.

"Está haciendo un uso cínico de la guerra para mantenerse en el poder, aunque eso signifique sacrificar la vida de nuestros soldados y de los gazatíes inocentes", lamenta este israelí.

Por otra parte, algunos de los exrehenes han querido también mostrar públicamente su rechazo. El israelí Eliya Cohen, liberado el pasado 22 de febrero en un intercambio por palestinos, se preguntó en Instagram ¿qué significan esta anarquía y desconsideración por las vidas humanas?", dijo en un mensaje mencionando al aún rehén Alon Ohel, uno de los asistentes al festival musical Nova.

La rehén rescatada Noa Argamani instó en X a que se tomen medidas para salvar a quienes aún se encuentran en cautiverio. "Todas las esperanzas se desvanecen en un instante", dijo la joven, cuya pareja Avinatan Or sigue cautivo.

"Lo siento, Avinatan... durante 529 días no has visto la luz del día. Lamento que te hayan dejado atrás", añadió.