Israel detiene a unos 175 activistas de la Flotilla a Gaza tras interceptar una veintena de naves

Las autoridades no precisaron de inmediato la situación de los afectados, arrestados en aguas internacionales

Jerusalén / Roma/El Ministerio de Exteriores israelí informó este jueves de la detención de unos 175 activistas que participaban en la Flotilla Global Sumud con destino a Gaza, quienes están siendo trasladados a Israel tras la interceptación de sus embarcaciones en aguas internacionales cerca de las costas de Grecia, a unos 1.200 kilómetros de la Franja.

Las autoridades no precisaron de inmediato la situación de los detenidos ni ofrecieron detalles adicionales sobre las circunstancias de la interceptación.

La Flotilla había denunciado esta mañana la intercepción. "Esta noche, el mundo presencia la exportación de la doctrina de abandono planificado del ejército israelí. En una violenta incursión en aguas internacionales, las fuerzas navales israelíes interceptaron, abordaron e inutilizaron sistemáticamente varias embarcaciones de la Flotilla Global Sumud".

Y agregaron: "Tras destrozar los motores y destruir los sistemas de navegación, el ejército se retiró, dejando intencionadamente a cientos de civiles a la deriva en embarcaciones averiadas y no operativas, directamente en la trayectoria de una tormenta inminente".

Explicó que, según sus informaciones, "un total de 22 de las 60 embarcaciones que navegaban en aguas internacionales fueron interceptadas, sin siquiera llegar a Creta"

Además, destacaron que "se bloquearon las comunicaciones con múltiples embarcaciones, impidiendo que pudieran coordinarse o pedir ayuda".

La portavoz italiana de la Flotilla, Maria Elena Delia, calificó este jueves de "surrealista y vergonzoso" que 22 embarcaciones civiles que transportaban ayuda humanitaria puedan ser interceptadas "sin ni siquiera llegar a Creta, así que prácticamente en Europa".

"Los activistas dicen que llegaron primero dos buques militares, que se identificaron como buques de la Armada israelí y les pidieron que se detuvieran y dieran la vuelta. Después de pedirles a todos que se arrodillaran en la proa, algunos soldados abordaron con armas de asalto, como también se puede ver en algunos videos. Después de eso, no tuvimos más comunicación con esas embarcaciones", explicó la portavoz en el canal de noticias 24 horas de la televisión pública RAI.

"El Ministerio de Relaciones Exteriores tomó medidas inmediatas y estamos en contacto constante y directo con ellos. Obviamente esperamos declaraciones no solo de nuestro Gobierno, sino también de la Unión Europea, porque lo sucedido, repito, es desconcertante. Estamos hablando de injerencias muy graves contra civiles, a bordo de buques humanitarios y en aguas internacionales", añadió Delia.

La flotilla zarpó el pasado domingo desde el puerto italiano de Augusta (sur) con el objetivo de cruzar el Mediterráneo y llegar a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria a la población palestina.

Sin embargo, el Ministerio de Exteriores israelí difundió un mensaje calificándolos de "flotilla de los preservativos", mostrando un vídeo de "activistas disfrutando en barcos israelíes" en el que se ve a varias personas haciendo ejercicios físicos.

Antes habían publicado unas imágenes de cuatro condones y una bolsita con un polvo blanco sin identificar acusando a los activistas de aprovechar la causa para hacer un "espectáculo mediático" mientras utilizaban "preservativos y drogas".

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, interrumpió su testimonio en el juicio que enfrenta por diversos caso de corrupción para mantener una reunión de seguridad con su gabinete en el que el tema de la flotilla fue uno de los puntos abordados, según medios israelíes.

Consultado por EFE, el Ejército israelí afirmó que Israel "protegerá el bloqueo marítimo" de Gaza por vías "legales" y manteniendo en consideración "diversos escenarios operativos".

Consultado por EFE, el Ejército israelí afirmó que Israel "protegerá el bloqueo marítimo" de Gaza por vías "legales" y manteniendo en consideración "diversos escenarios operativos"

Turquía, sin embargo, señaló el incidente como una acción ilegal. "El ataque llevado a cabo por las fuerzas israelíes en aguas internacionales contra la Flota Global Sumud, formada para entregar ayuda humanitaria a Gaza, constituye un acto de piratería", declaró el Ministerio de Exteriores turco en un comunicado, en el que pidió a la comunidad internacional que actúe.

En paralelo, y también en declaraciones a EFE, una representante de la ONG israelí de derechos humanos Adalah señaló que sus abogados asistirán y representarán a los activistas en caso de ser trasladados a territorio israelí. Esta organización ya prestó ayuda legal a los participantes de la flotilla interceptada por Israel en octubre de 2025.