Israel envía órdenes de desplazamiento antes de un nuevo ataque en la ciudad de Gaza

Imagen de archivo de un niño palestino que observa los daños causados por un ataque aéreo israelí contra el campo de refugiados de al-Bureij, en el sur de la Franja de Gaza.

El Ejército asegura que Hamás había "establecido infraestructura subterránea" junto al edificio que bombardeó este sábado

Jerusalén/El Ejército israelí confirmó haber bombardeado otro edificio de gran altura en ciudad de Gaza asegurando que era "utilizado por Hamás".

"Terroristas de Hamás instalaron equipos de inteligencia y establecieron puestos de observación en el edificio para monitorear la ubicación de las tropas en la zona", recoge un comunicado castrense. En la nota, el Ejército asegura que el grupo palestino también había "establecido infraestructura subterránea junto al edificio".

Se trata del segundo edificio de gran altura que el Ejército ha bombardeado en ciudad de Gaza en las últimas 24 horas en medio de una nueva campaña de ataques aéreos, con lo que buscan hacerse con el control total de la urbe.

El Ejército israelí había enviado nuevas órdenes de desplazamiento forzoso a los residentes de varios barrios en la ciudad de Gaza ante el inminente ataque, según informó su portavoz en árabe, Avichay Adraee.

"Aviso urgente a los residentes de la ciudad de Gaza en los bloques 726, 727 784, 786 y específicamente en el edificio Al Ruya marcado en rojo y las tiendas de campaña adyacentes, ubicadas en la intersección de Beirut y la calle de la Universidad de los Estados Árabes", escribió el Ejército en su cuenta de X.

El uso por parte de los terroristas de escuelas, refugios, tiendas de campaña, clínicas, hospitales o puntos de distribución de comida, usando a la población civil como escudo, es la razón que ha esgrimido Israel a lo largo de estos casi dos años de ofensiva, luego de la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, para bombardear esas infraestructuras.

Estas nuevas órdenes llegaban después de que a primera hora de este sábado el Ejército anunciara el establecimiento de una nueva "zona humanitaria" en Jan Yunis, en el sur de la Franja, para los expulsados del norte, pese a que ya está abarrotada de gazatíes.

"Residentes de (ciudad de) Gaza, no presten atención a las afirmaciones de Hamás, aprovechen la oportunidad para trasladarse a la zona humanitaria lo antes posible y únanse a los miles que ya se han trasladado allí en los últimos días y semanas", escribió también Adraee.

Ayer, además, el Ejército ya había advertido de que iba a poner en marcha una campaña de bombardeos aéreos contra los últimos edificios que queden en pie en la capital gazatí.

El canal israelí 14 informó en las últimas horas que ante la intensificación de la ofensiva israelí en el norte estaba evaluando trasladar a los rehenes que tiene en ciudad de Gaza a otros puntos del enclave palestino.