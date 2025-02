Israel prepara un plan de salida para los gazatíes tras la propuesta de Trump

"No hay poder en la Tierra que pueda expulsarnos de nuestra patria", dijo ante la ONU el representante de Palestina

Jerusalén/El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ordenó este jueves al Ejército que prepare un plan para permitir la salida de los civiles que pretendan abandonar la Franja de Gaza, un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara su idea de querer asumir el control del enclave. "Se debe permitir que la gente de Gaza disfrute de la libertad de movimiento y la libertad de inmigrar, como es costumbre en todo el mundo", informó la oficina de Katz en un comunicado.

De momento, los únicos detalles que han trascendido de este plan es que Israel habilitará varias opciones de salida para los gazatíes entre ellas los cruces terrestres, pero también por mar y aire a través de "acuerdo especiales". En la nota, Katz también informó de que están trabajando en otra propuesta "que tardará muchos años en completarse" para la reconstrucción de una "Gaza desmilitarizada, libre de amenazas en la era posterior a Hamás".

"Hamás utilizó a los residentes de Gaza como escudos humanos y construyó infraestructura terrorista en el corazón de la población, y ahora los tiene como rehenes, extorsionándolos con dinero mediante el uso de ayuda humanitaria y evitando que abandonen Gaza", denunció el titular de Defensa.

Por otra parte, el ministro israelí dijo que si algunos países como España, Irlanda o Noruega rechazan acoger a palestinos, "su hipocresía quedará al descubierto" después de "haber lanzado acusaciones falsas contra Israel" desde que empezó la invasión israelí en la Franja. "Países como Canadá tienen un programa de inmigración estructurado y ha expresado anteriormente su voluntad de acoger a residentes de Gaza", agregó.

Si algunos países como España, Irlanda o Noruega rechazan acoger a palestinos, "su hipocresía quedará al descubierto"

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, definió como "extraordinaria" y "buena idea" el plan de Trump en una entrevista con la Fox la madrugada de este jueves. "¿Qué hay de malo en permitir a los gazatíes que quieran irse que se vayan? Pueden irse, pueden después regresar, pero hay que reconstruir Gaza...", dijo Netanyahu. "Es la primera buena idea que he escuchado. Es una idea extraordinaria que creo que debería ser perseguida, examinada y llevada a cabo, porque creo que podría crear un futuro diferente para todos", añadió.

Además del rechazo frontal de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y gran parte de la comunidad internacional a la propuesta, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, recordó el miércoles que "toda deportación o traslado forzoso de personas desde un territorio ocupado está estrictamente prohibida".

"El derecho internacional es muy claro, la autodeterminación es un principio fundamental y debe ser protegido por todos los Estados, como la Corte Internacional de Justicia ha subrayado recientemente", señaló Türk en un mensaje por escrito en respuesta a una pregunta de EFE.

"El derecho internacional es muy claro, la autodeterminación es un principio fundamental y debe ser protegido"

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó sobre el conflicto palestino que, "si buscamos soluciones no debemos empeorar los problemas", y que "es esencial evitar toda forma de limpieza étnica", según dijo ayer su portavoz, Stéphane Dujarric, en su rueda de prensa diaria. "Todo desplazamiento forzoso de poblaciones equivale a la limpieza étnica", señaló Dujarric sobre los planes expuestos por Trump, a quien no citó por su nombre.

El representante del Estado de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, aseguró este miércoles que el pueblo palestino no abandonará Gaza porque "no hay poder en la Tierra" que los pueda expulsar de su patria.

Aunque no citó directamente al mandatario estadounidense en ningún momento, Mansour se refirió al plan de Trump expresando que el pueblo palestino no quiere "crear problemas a Egipto ni a Jordania, ni a ningún otro Estado". "Tenemos muchos problemas en nuestro propio país y queremos reconstruirlo. No tenemos otro país que Palestina. Gaza es una parte preciosa de él (...) Esta es la respuesta para quienes quieren expulsarnos", añadió.