Israel tacha de "falso" el informe de la Comisión de la ONU sobre un genocidio en Gaza

Según la organización, la esperanza de vida de los gazatíes ha caído de los 75,5 años a 34,9 durante el conflicto

Jerusalén/El Gobierno israelí tachó de "falso" el informe publicado este martes por una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU que dice que "Israel ha cometido genocidio contra los palestinos en Gaza", afirmando que se basa en "falsedades de Hamás, blanqueadas y repetidas por otros". Según un comunicado enviado por el Ministerio de Exteriores israelí, los que han elaborado el informe "actúan como representantes de Hamás" y son "conocidos por sus posturas abiertamente antisemitas".

La comisión estuvo dirigida por una de las personalidades más respetadas del mundo en este ámbito y que presidió el Tribunal Penal Internacional creado a raíz del genocidio en Ruanda, Navi Pillay. No obstante, Exteriores israelí insistió en que "rechaza categóricamente este informe distorsionado y falso y exige la disolución inmediata de esta Comisión de Investigación".

Según las investigaciones del informe, que tienen como punto de partida el día de los ataques de Hamás contra Israel, el 7 de octubre de 2023, "las autoridades israelíes y las fuerzas de seguridad israelíes cometieron cuatro de los cinco actos genocidas", de acuerdo a la definición de este crimen en el derecho internacional. Estos son: matar, causar daños graves físicos o mentales, infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción de los palestinos en su totalidad o en parte, e imponer medidas para impedir nacimientos.

Un oficial militar israelí aseguró este martes durante un encuentro virtual con la prensa que la acusación por parte de una comisión de la ONU, según la cual el Ejército de Israel comete un genocidio en Gaza, "carece de fundamento". El oficial afirmó que "ningún país desértico en la historia, un país en un año de sequía, ha provisto de 14 millones de litros de agua diarios de su propia agua y sido acusado de genocidio".

"No creo que ningún Ejército en el mundo haya renunciado al elemento sorpresa en cada ocasión, incluyendo esta. Ninguno de ustedes y ningún ciudadano de la ciudad de Gaza está sorprendido de que haya operaciones antiterroristas", continuó el oficial militar.

La ONU, por su parte, señaló que el 81% de las instalaciones de agua y saneamiento de la Franja de Gaza se encuentran en zonas bajo órdenes de evacuación del Ejército israelí o directamente bajo control de las tropas, por lo que resultan inaccesibles a la población.

También denunció que entre el 3 y el 9 de septiembre el 18% de las 120 misiones con ayuda humanitaria que intentó introducir en Gaza fueron denegadas por el Ejército israelí, entre ellas movimientos de agua y productos higiénicos y de saneamiento, incluyendo camiones con agua y para la retirada de residuos sólidos.

El Ejército israelí ha emitido en numerosas ocasiones órdenes de desalojo forzoso a la población de la ciudad de Gaza. Muchos se han visto desplazados por los ataques de Israel. En el último mes miles han abandonado la capital (unas 350.000 personas según el Ejército, mientras que la OCHA limita la cifra a unas 143.000).

Según la comisión de la ONU, la esperanza de vida ha caído prácticamente a la mitad en Gaza, desde los 75,5 años cuando empezó el conflicto a 40,5 años un año después y a 34,9 años más recientemente. Estas cifras no toman en cuenta el efecto de la violencia en la malnutrición o la imposibilidad de recibir atención médica, por lo que la esperanza de vida en realidad podría ser aún más baja en la actualidad.

Sobre la cuestión de los nacimientos, la Comisión da cuenta, por ejemplo, de la destrucción de una clínica de fertilidad y de los 4.000 embriones y 1.000 muestras de esperma y huevos sin fertilizar que almacenaba, lo que ha resultado en daño mental a corto y largo plazo entre los palestinos que habían puesto su esperanza en este método para procrear. “La responsabilidad de estos crímenes atroces recae en las autoridades israelíes en las más altas instancias, que han orquestado una campaña genocida durante casi dos años con la intención específica de destruir al grupo palestino en Gaza”, dijo Pillay en una rueda de prensa en la que ha presentado un extenso informe sobre este tema.

Las indagaciones realizadas también evidencian que el Estado de Israel no ha prevenido ni castigado la comisión del genocidio, al no investigar estos actos ni procesar a los presuntos autores.

De manera directa, la Comisión de la ONU –en la que también participa el distinguido jurista australiano Chis Sidoti– acusa directamente al presidente israelí Isaac Herzog, al primer ministro Benjamín Netanyahu y al ex ministro de Defensa entre diciembre de 2022 y noviembre de 2024, Yoav Gallant, de haber "incitado a la comisión de genocidio". Todavía quedan por evaluar de forma completa las declaraciones de otros líderes políticos y militares israelíes para determinar si tienen una responsabilidad similar, se indicó.

Ante este situación, la Comisión ha pedido al Gobierno de Israel que ponga fin al genocidio en Gaza y que aplique las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia, que ya en enero de 2024 le ordenaba hacer lo necesario para prevenir actos de genocidio, investigar y preservar las pruebas y permitir la entrada de ayuda humanitaria.

El informe de la Comisión también se refiere a la responsabilidad internacional de lo que ocurre en Gaza y señala que la escasa reacción ante las pruebas del genocidio puede considerarse como complicidad. "La comunidad internacional no puede permanecer en silencio ante la campaña genocida lanzada por Israel contra el pueblo palestino en Gaza. Cuando surgen señales y pruebas claras de genocidio, la ausencia de acción para detenerlo equivale a complicidad", denuncia.