La juventud que creció con Morales votará entre el desencanto y el statu quo

(EFE).- Entre el desencanto y las ganas de continuidad, una joven generación que ha crecido bajo el mandato del presidente de Bolivia, Evo Morales, que lleva más de trece años en el poder, hará escuchar su "voz" por primera vez en las urnas de los comicios generales del 20 de octubre en el país.

"Voy a votar por primera vez y considero que es un momento crucial no solo para mí, sino para el país, por lo que ahora cada voto es importante", manifestó a Efe Leticia Castedo, de 19 años.

La joven que, decidió estudiar Economía, tenía cinco años cuando Morales llegó al poder en 2006 y en estas elecciones ella, como muchos jóvenes que han cumplido los 18 años, podrá participar activamente y emitir su voto, que en Bolivia es obligatorio.

A juicio de Castedo, en estos trece años de Gobierno de Morales hubo avances en la "inclusión" y en la "estabilidad" del país, pero ya es hora de un "cambio en el poder".

"Considero que todo abuso de poder es malo, para mí el Gobierno ha tenido sus puntos positivos, pero creo que ya llegó a su límite y es momento que deje el poder"

"Considero que todo abuso de poder es malo, para mí el Gobierno ha tenido sus puntos positivos, pero creo que ya llegó a su límite y es momento que deje el poder", opinó la joven cerca de su universidad en La Paz.

Morales, el presidente con más tiempo en el poder en la historia de Bolivia, desde 2006, aspira a un cuarto mandato consecutivo hasta 2025, respaldado por sus incondicionales y cuestionado por quienes temen que se perpetúe en el sillón presidencial.

A pesar de querer un cambio, Castedo no se siente identificada con ninguno de los nueve candidatos - ni Evo Morales ni los ocho opositores que le disputan el poder -, ya que "no hay propuestas de desarrollo que se ajusten a las necesidades".

De la misma forma, el estudiante de Economía Sergio Salazar, de 18 años, que también emitirá su voto por primera vez, no encuentra afinidad con ninguna de las propuestas de los candidatos, pero coincide en que es hora de un cambio de Gobierno.

"Creo que el socialismo y toda esta corriente está llegando a su fin, no sólo en Bolivia, sino es la tendencia en Latinoamérica, y más allá, creo que el hecho de renovar a la gente que nos dirige es importante para alcanzar un desarrollo social, cultural y económico", manifestó a Efe.

El presidente boliviano es uno de los pocos exponentes en Latinoamérica del socialismo del siglo XXI, que tuvo su auge en el continente hacia la década de 2000 y que persiste rodeado ahora de gobiernos conservadores en Argentina, Chile o Brasil.

Salazar consideró que el papel de los jóvenes en estas elecciones es muy importante, ya que cada voto ayuda a definir el futuro del país que se quiere construir de ahora en adelante.

"He crecido bajo el mandato de Morales y he visto una estabilidad, yo escuchaba como contaban mis papás, mis abuelos que ellos tenían miedo (...) yo no he crecido con ese miedo"

Por su parte, Natalia Linares, de 22 años, sí se siente identificada con el Gobierno de Morales y por eso es parte de Generación Evo, una de las facciones juveniles del Movimiento al Socialismo (MAS), que apuesta por la continuidad.

"He crecido bajo el mandato de Morales y he visto una estabilidad, yo escuchaba como contaban mis papás, mis abuelos que ellos tenían miedo, mucha incertidumbre, nunca sabían qué iba a pasar al año siguiente, yo no he crecido con ese miedo", contó a Efe Linares en una plaza de La Paz.

Para la joven estudiante de Historia es primordial "terminar de consolidar" el proceso que inició Morales cuando ella tenía nueve años y por eso es importante que continúe en el poder.

Linares criticó que los partidos de oposición no enfoquen sus propuestas en los jóvenes y los pueblos indígenas, como el oficialista MAS, sino en sectores privados de élite.

Patricia Fiorilo, de 25 años y candidata a senadora por La Paz por la alianza Bolivia Dice No, tercera en intención de voto en las encuestas, señaló que los jóvenes están "aburridos" del actual Gobierno y buscan propuestas nuevas para identificarse.

"Como jóvenes estamos buscando algo nuevo, ya hemos visto políticos del pasado, que a mi parecer representan la vieja política que nosotros los jóvenes queremos dejar atrás", indicó a Efe.

A juicio de la joven, que estudia Economía y que es chef, en estos trece años bajo el mandato de Morales no hubo grandes avances en la salud y educación en el país, por lo que ahora la juventud necesita propuestas que les brinden más oportunidades.

"Nosotros buscamos que Bolivia sea un país del siglo XXI, los chicos de mi generación van a coincidir que en este momento estamos muy retrasados en muchas cosas y mantenemos la forma de pensar del siglo pasado", declaró Fiorilo.

Los jóvenes de 18 a 30 años representan el 34,2% del padrón electoral de unos 7,3 millones de bolivianos llamados a las urnas este 20 octubre, según datos del ente electoral.

"Nosotros buscamos que Bolivia sea un país del siglo XXI, los chicos de mi generación van a coincidir que en este momento estamos muy retrasados en muchas cosas y mantenemos la forma de pensar del siglo pasado"

Una cifra que para la investigadora boliviana Guadalupe Peres-Cajías es relevante, en especial por la particularidad de este grupo de electores que crecieron con solo un referente en el poder.

"Veo ahora que los jóvenes tienen otro tipo de relación con la política y con las ideas no solamente en lo local, sino en lo internacional", comentó a Efe Peres-Cajías.

Una relación que tiene que ver con la identificación de los jóvenes con la historia de vida de Morales y apostar por la continuidad, y por otro lado, interpelar su entorno y querer un cambio.

"Es importante reconocer que la generación de los jóvenes actuales no es la misma de aquellos que votaron por Morales en 2005 y 2009, que estaban relacionados con conflictos como del gas en 2003, era una juventud que simpatizaba con las ideas del socialismo", manifestó la investigadora.

_______________________________________________________________________

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de 14ymedio. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.