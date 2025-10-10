Kim se compromete a convertir a Pyongyang en un "paraíso socialista"

Corea del Norte celebró el 80 aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores con la presencia de dignatarios extranjeros

Seúl/El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se comprometió a convertir a su país en "el mejor paraíso socialista del mundo" durante un evento multitudinario, y con la presencia de líderes extranjeros, celebrado con motivo de la conmemoración este viernes del 80 aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores. "Con seguridad, convertiré este país en una tierra más próspera y hermosa", dijo Kim desde el Estadio Primero de Mayo, en un acto celebrado el jueves pero sobre el que informó este viernes la agencia estatal de noticias norcoreana KCNA.

El líder norcoreano resaltó la "presión constante" y las "amenazas de agresión por parte de fuerzas externas" a las que hizo frente el partido desde su formación, añadió KCNA, afirmando que tuvo que seguir una política simultanea de construcción económica y desarrollo de defensa.

Kim estuvo rodeado en el acto de la cúpula gubernamental y de dignatarios extranjeros, entre ellos el primer ministro chino, Li Qiang, y el ex presidente ruso Dmitri Medvédev. El líder nocoreano sentó a Li a su derecha y al ex presidente y actual secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, a su izquierda, junto al que sentó a Medvédev, según las fotos del acto. Los cuatro se fundieron en amistosos abrazos y saludos, y fueron agasajados con ramos de flores, según fotos del acto publicadas por KCNA.

Había expectativas de que el presidente chino, Xi Jinping, podría acudir a las celebraciones del partido norcoreano, pero finalmente envió a Li y mandó un mensaje por escrito con "hermosos deseos" para Kim y resaltando sus ganas de reforzar las relaciones bilaterales.

Se esperaba que Corea del Norte llevase a cabo también un desfile militar a gran escala en torno a la medianoche, pero, según fuentes surcoreanas, el gran evento habría sido pospuesto hasta la noche de este viernes debido a la lluvia.

También el jueves, Kim asistió a un concierto conmemorativo en el Teatro de Arte Mansudae de Pyongyang, a cargo del cantautor ruso Shaman, reconocido partidario del presidente Vladímir Putin y que cobró notoriedad por sus letras patrióticas y su apoyo a la invasión de Ucrania, quien lidera una delegación de artistas rusos al país. La ministra de Asuntos Exteriores, Choe Son-hui, y Kim Yo-jong, subdirectora del Comité Central del partido norcoreano e influyente hermana del líder, lo acompañaron en la actuación, junto con funcionarios gubernamentales y miembros de la Embajada rusa.

Kim y L, se comprometieron a incrementar los intercambios y visitas de alto nivel entre sus países durante el encuentro y mantuvieron una "conversación amistosa", según detalles publicados por KCNA. El mariscal norcoreano aseguró que la visita de Li constituye "una importante ocasión para mostrar el invariable apoyo y el especial sentimiento de amistad" hacia el partido, el Gobierno y la gente de Corea del Norte, y de "la voluntad" de Pekín de "valorar y desarrollar aún más las tradicionales relaciones de amistad y la cooperación" bilateral, de acuerdo con el citado medio.

Según la agencia norcoreana, Li afirmó que la amistad entre China y Corea del Norte "está entrando en una nueva etapa de desarrollo bajo la guía estratégica de los máximos líderes de ambos partidos y países", y añadió que la defensa, consolidación y desarrollo de las relaciones entre Pekín y Pyongyang "constituye una política estratégica consistente y firme del partido y el Gobierno chinos".