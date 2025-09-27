Kim Jong-un urge a "fortalecer" su programa nuclear ante la apertura al diálogo de EE UU

El mandatario norcoreano dejó abierta la posibilidad de dialogar con Trump si se descarta el tema de la desnuclearización

Seúl/El líder norcoreano Kim Jong-un urgió a mejorar las capacidades nucleares de Pyongyang como "columna vertebral" de su soberanía nacional, afirmó este sábado la agencia estatal KCNA, en medio de la apertura de Estados Unidos al diálogo y las aspiraciones de desnuclearización de Seúl. "Debemos fortalecer y mejorar constantemente el escudo y la espada nucleares capaces de defender de manera fiable la seguridad de la soberanía nacional", citó KCNA a Kim, durante un encuentro el viernes con científicos y oficiales.

El mandatario afirmó que dará "la máxima prioridad a proporcionar y apoyar todas las posibilidades y condiciones al campo de la tecnología nuclear", a la que calificó de "poderoso elemento disuasorio".

Esta reunión tuvo lugar después de que la misión permanente de Pyongyang ante la ONU defendiera la semana pasada que su condición de Estado con armas nucleares es "irreversible" al estar recogida de manera permanente en su legislación, ante las críticas de EE UU.

Corea del Norte sigue insistiendo en que no negociará su desnuclearización pese a la presión de Washington, Seúl y Tokio; e incluso frente a los recientes gestos de reconciliación surcoreanos y el deseo del presidente estadounidense, Donald Trump, de reunirse con Kim.

Por su parte, el mandatario norcoreano recientemente dejó abierta la posibilidad de retomar el diálogo con Washington si se descarta la desnuclearización, mientras mantuvo su rechazo frontal a cualquier contacto con Seúl pese a los gestos conciliatorios del presidente surcoreano, Lee Jae-myung.

En su reciente intervención ante la Asamblea General, Lee presentó la iniciativa "E.N.D" que pretende volver a "interactuar" con Pyongyang, para después "normalizar" las relaciones y lograr la "desnuclearización".