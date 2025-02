El Kremlin anuncia una reunión el martes en Riad entre Rusia y EE UU

Madrid/El Kremlin anunció este lunes una reunión para el martes entre representantes de Rusia y Estados Unidos en la capital de Arabia Saudí, Riad, para abordar la normalización de las relaciones bilaterales, los preparativos para una cumbre entre los presidentes de ambos países y unas futuras negociaciones de paz sobre Ucrania, que se niega a reconocer lo que ocurra en esas conversaciones, de las que ha sido excluida.

Por orden del presidente, Vladímir Putin, Rusia estará representada por el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, y el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, quienes ya partieron hacia Riad, explicó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

"Se espera que el martes en Riad ellos mantengan una reunión con sus homólogos estadounidenses, que estará centrada primero de todo en el restablecimiento de todo el abanico de las relaciones rusas-estadounidenses", dijo.

Peskov añadió que el encuentro también estará dedicado "a la preparación de las posibles negociaciones para el arreglo en Ucrania y la organización de la reunión" entre Putin y su colega estadounidense, Donald Trump.

El portavoz del Kremlin destacó que a día de hoy en el mundo "todos ahora intentan hablar de lo que hay que hacer para parar, sea como sea, la guerra". "Esto es algo positivo", dijo.

Lavrov hizo, pocas horas después, comentarios al respecto. "Ya sabe, cuando vamos a negociar a propuesta de nuestros socios, lo primero que queremos es escucharlos", señaló, añadiendo que Putin y Trump "coincidieron en la necesidad de dejar atrás un período completamente anormal en las relaciones entre las dos grandes potencias, durante el cual esencialmente no se comunicaban salvo sobre ciertas cuestiones técnicas y humanitarias".

El ministro de Exteriores agregó que EE UU puede ayudar a "solucionar el problema", pero a la vez desechó la participación de los países europeos. "No sé qué pintan en la mesa de negociaciones", sentenció.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, llegó este lunes a Riad en la segunda escala de su primera gira en Oriente Medio y donde tiene previsto reunirse con el príncipe heredero y primer ministro saudí Mohamed bin Salmán (MBS), el hombre fuerte de Arabia Saudí, así como con el ministro de Exteriores del reino árabe, Faisal bin Farhan, según medios del reino árabe.

El enviado especial de EE UU para Oriente Medio, Steve Witkoff, confirmó este domingo que una delegación estadounidense viajaría a Arabia Saudí para reunirse con funcionarios rusos en el marco de los contactos orientados a buscar una salida al conflicto.

El presidente de EE.UU, Donald Trump, dijo la semana pasada que había mantenido una "conversación telefónica prolongada y altamente productiva" con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y anunció que había ordenado a Rubio y otros miembros de su equipo de seguridad nacional que comenzaran "inmediatamente" las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra de Rusia con Ucrania.

También indicó que una reunión con Putin podría tener lugar en Arabia Saudí, algo que Riad afirmó que "recibe con beneplácito", sin referirse a una fecha específica ni de ese encuentro ni del inicio de las negociaciones sobre la guerra en Ucrania.

Antes de partir Rubio, CBS News publicó una entrevista en Face the Nation con Margaret Brennan en la que el secretario de Estado aseguró que había “un largo camino por recorrer” antes de comenzar cualquier posible conversación de paz con Rusia destinada a poner fin a la guerra en Ucrania.

“Estamos listos para seguir el liderazgo del presidente en esta cuestión y comenzar a explorar formas de hacerlo, si se presentan esas oportunidades de iniciar un proceso hacia la paz”, argumentó. Trump, por su parte, había dado la indicación de que las negociaciones comenzaran “inmediatamente”. El presidente estadounidense también habló con Zelenski sobre el mismo tema.

Rubio señaló que su viaje había sido programado antes de las llamadas de Trump con Zelenski y Putin, y que este último “expresó su interés en la paz” durante su conversación con el estadounidense.

Cuando se le preguntó si cree que Putin está listo para negociar y hacer concesiones para poner fin a los combates, Rubio dijo que la llamada debe ser seguida por la acción y que “las próximas semanas y días determinarán si es serio o no”.

“Una llamada telefónica no resuelve una guerra tan compleja como esta”, dijo Rubio. “Pero puedo decirles que Donald Trump es el único líder en el mundo que potencialmente podría comenzar ese proceso. Un proceso hacia la paz no es algo que se logra en una sola reunión. Esta guerra lleva ya un tiempo en marcha”.

El secretario de Estado de EE UU agregó que esta guerra “es difícil, es complicada, ha sido sangrienta, ha sido costosa. Por lo tanto, no será fácil poner fin a un conflicto como éste, y hay otras partes en juego que también tienen opiniones al respecto”.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que no ha sido informado de la reunión y adelantó que Ucrania no reconocerá ningún resultado fruto de dicho encuentro. “Ucrania no lo aceptará. Ucrania no sabía nada de esto. Y Ucrania considera nulos los resultados de cualquier negociación sobre Ucrania sin Ucrania. No podemos reconocer ningún acuerdo sobre nosotros sin nosotros”, declaró Zelenski a preguntas de la agencia pública ucraniana, Ukrinform

Zelenski, que llegó a Emiratos Árabes Unidos, en la que es su primera escala de una gira que le llevará también a Arabia Saudí y a Turquía, volvió a dejar claro que este viaje estaba planeado desde hace tiempo y no tiene nada que ver con las negociaciones.

“Evidentemente le preguntaré a Su Alteza Mohamed (Bin Salman, el príncipe heredero saudí) qué sabe sobre esto”, declaró Zelenski.

El presidente ucraniano volvió a afirmar, en la línea de lo que ya había señalado durante el fin de semana, que Estados Unidos “tiene derecho” a mantener encuentros con Rusia para asuntos bilaterales, pero no para hablar sobre cuestiones que afecten a Ucrania.

“Para ser claros, ya hablaron antes sobre eso (sobre relaciones bilaterales). Sólo que ahora se hace público. Entonces se consideraba de mal gusto hablar con el agresor en tiempos de guerra”, dijo en referencia a los tiempos de la administración demócrata.

Zelenski dijo en esa misma intervención que no había recibido ninguna invitación para establecer contacto con los rusos

Quien ya se encuentra en Arabia Saudí es la ministra de Economía ucraniana, Yulia Sviridenko. Según ha explicado en sus redes sociales Sviridenko, su presencia en el país del Golfo tiene como misión preparar un foro que se celebrará en mayo para promover las exportaciones agrícolas ucranianas a Arabia Saudí.

Ucrania ha pedido que se articule un plan consensuado con Estados Unidos y la Unión Europea antes de celebrar cualquier reunión con los dirigentes rusos. Precisamente este lunes, por la tarde, se celebrará una reunión, convocada por Emmanuel Macron en París con los principales líderes europeos, la Comisión Europea y la Otan. El objetivo es dar respuesta al plan de Trump de arrinconar a los europeos en un eventual proceso de paz en Ucrania.

“La meta es determinar lo que los europeos podemos hacer por nosotros mismos, teniendo en cuenta el momento que vivimos en Ucrania en consecuencia de las iniciativas del presidente Trump”, indicó una fuente del Elíseo.

Calificada de “informal” por la presidencia francesa, la reunión de urgencia congregará, además de al anfitrión francés, a los jefes de Estado y de Gobierno de Alemania, Reino Unido, Italia, Polonia, España, Países Bajos y Dinamarca.

También participarán el presidente del Consejo Europeo, António Costa; la de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y el secretario general de la Otan, Mark Rutte.

Según el Elíseo, este encuentro se ha convocado de manera restringida, con solo ocho países europeos, por motivos “prácticos”, pero que, las próximas veces, la idea es que todo el mundo implicado “pueda participar”.

“Como dicen los dirigentes estadounidenses, tenemos la necesidad de que los europeos hagan más y mejor y de manera más coherente para nuestra seguridad colectiva”, señaló la presidencia francesa.

Este encuentro sucede tras la celebración de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en la que la Administración de Trump confirmó su intención de dejar de lado a los europeos en un eventual proceso de paz que ponga fin a la invasión rusa de Ucrania, que está a punto de cumplir tres años.

El enviado de Trump para la guerra de Ucrania, el general Keith Kellogg, instó por apartar a Europa de las negociaciones, que recaerían, en un primer momento, entre Trump y el presidente ruso, Vladímir Putin, quienes ya mantuvieron una primera charla telefónica a mediados de esta semana.

Esta intención de Washington ha incomodado y preocupado a los europeos, pero también al propio presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien quedaría también relegado en un segundo plano.

Entre los participantes de la reunión de mañana, llama la atención Dinamarca, que por PIB y población no figura dentro de las potencias europeas. Sin embargo, Copenhague está inquieto por el deseo de Trump de hacerse con el control de la isla de Groenlandia, que es territorio danés.

También ha sorprendido la asistencia del Reino Unido, que dejó de ser miembro de la UE hace cinco años. Sin embargo, bajo el Gobierno del primer ministro laborista, Keir Starmer, Londres se ha acercado a Bruselas y se ha alejado de su aliado histórico, Estados Unidos, sobre todo desde que Trump accedió a la Casa Blanca, el pasado 20 de enero.

Starmer, de hecho, ya ha anunciado que su país está dispuesto a enviar tropas para garantizar la paz en Ucrania. "El Reino Unido está listo para jugar un papel líder en acelerar los trabajos sobre las garantías de seguridad para Ucrania. Esto incluye un mayor apoyo para el Ejército ucraniano (...) pero también significa estar dispuesto a contribuir a las garantías enviando nuestras propias tropas al terreno si fuese necesario", ha dicho el líder laborista a The Telegraph, que considera que es hora de que Europa dé un paso más en su propia seguridad.

António Costa, por su parte, también habló con un medio, el ‘Financial Times’, al que insistió en que la UE debe participar en las negociaciones con Rusia sobre el fin de la guerra en Ucrania para diseñar la futura arquitectura de seguridad de Europa.

“Si Trump realmente quiere que los europeos asuman una mayor responsabilidad sobre su propia seguridad, entonces, por supuesto, los europeos deben ser clave en el diseño de la nueva arquitectura de seguridad”, dijo Costa. “No se trata solo de Ucrania”, afirmó el presidente del Consejo, “las negociaciones sobre la nueva arquitectura de seguridad deben tener en cuenta que Rusia es una amenaza global”.

El sábado, el enviado de Trump a Ucrania, Keith Kellogg, dijo que los países europeos no tendrían un lugar en la mesa de las negociaciones, pero sus opiniones podrían ser tomadas en cuenta.