El Kremlin aplaude la suspensión de las sanciones de Trump y Zelenski acusa a EE UU de "recompensar" a Putin

El presidente estadounidense, Donald Trump (d) y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky (i), en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El presidente ucraniano advierte de que Rusia intenta dejar a millones de personas sin electricidad ni calefacción antes del invierno

Moscú/Berlín/El emisario del Kremlin, Kiril Dmítriev, calificó este sábado de "momento histórico" la decisión del presidente de EE UU, Donald Trump, de suspender la aplicación de las sanciones contra Rusia aprobadas por el Congreso, mientras el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, lamentó la medida por considerar que elimina una herramienta de presión eficaz sobre Moscú para poner fin a la guerra.

"La suspensión de la ley Graham por parte de la Administración del presidente Trump es importante y realmente un momento histórico", escribió Dmítriev en su canal de Telegram.

Añadió que, "en vez de sanciones y confrontación" la Casa Blanca había apostado por "la cooperación mutuamente beneficiosa y la responsabilidad conjunta por la estabilidad global".

Dmítriev decláro que la Casa Blanca apostó por "la cooperación mutuamente beneficiosa y la responsabilidad conjunta por la estabilidad global"

"La cooperación económica entre Rusia y EE UU responde a los intereses de ambos países, contribuye a la estabilidad de la economía mundial y crea las condiciones para el fortalecimiento de la confianza y el logro de una paz duradera", señaló.

En su opinión, la aplicación de la ley bautizada con el nombre del fallecido senador republicano Lindsey Graham "podía haber frenado práctica y totalmente la cooperación económica" entre Moscú y Washington "y haber causado un grave perjuicio a toda la economía estadounidense y los mercados internacionales".

Seguidamente, Dmítriev aseguró en X que "los enemigos de la seguridad global, la cooperación y la prosperidad estarán descontentos".

Trump justificó el viernes que suspendió temporalmente las sanciones contra Rusia porque responde al "interés nacional" de EE UU

Trump, que promulgó la ley hace un mes, justificó el viernes la orden ejecutiva que firmó para suspender temporalmente el paquete de sanciones contra Rusia por considerar que responde al "interés nacional" de Estados Unidos.

En particular, la orden exime las sanciones contra personas y entidades vinculadas al Gobierno ruso; las restricciones financieras y comerciales y los aranceles previstos para los productos rusos, y los procedentes de determinados países compradores de hidrocarburos de Rusia.

Las exenciones de la nueva ley permanecerán vigentes hasta que Trump o el secretario de Estado, en consulta con el secretario del Tesoro y el representante comercial estadounidense, determinen adoptar nuevas medidas.

Las exenciones de la nueva ley permanecerán vigentes hasta que Trump o el secretario de Estado, en consulta con el secretario del Tesoro y el representante comercial de EE UU, lo determinen

La decisión se produce después de que Trump acordara el pasado 9 de octubre con su homólogo ruso, Vladímir Putin, el suministro de diésel ruso para los mercados internacionales, con el objetivo de aliviar los precios de la energía y los combustibles.

El acuerdo, duramente condenado por Ucrania y la Unión Europea, ha suscitado también críticas de legisladores de ambos partidos en EE.UU., que cuestionan sus posibles efectos, su compatibilidad con la legislación nacional y el hecho de que pueda contribuir a financiar la guerra de Rusia contra Ucrania.

Por su parte, Zelenski criticó la suspensión de las sanciones en un momento en que Rusia intensifica sus ataques contra las instalaciones energéticas ucranianas.

"En un momento en que Rusia ha lanzado un ataque tan masivo contra nuestro sector energético, lamentablemente, en Estados Unidos se ha tomado la decisión de ignorar por completo la Ley Lindsey Graham, que debía ejercer una presión verdaderamente eficaz sobre Rusia para poner fin a esta guerra", escribió Zelenski en sus redes sociales.

"EE UU ha tomado la decisión de ignorar por completo la Ley Lindsey Graham, que debía ejercer una presión verdaderamente eficaz sobre Rusia para poner fin a esta guerra", escribió Zelenski

"Esta ley podría haber sido de gran ayuda, ¡y todavía puede serlo! Pero debe aplicarse de verdad, y cada voz que se alce en su apoyo es importante", recalcó Zelenski.

El mandatario aludió aparentemente a la decisión de Gregory W. Meeks, miembro del Partido Demócrata en la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, que presentó el viernes un proyecto de ley bipartidista para prohibir "el acuerdo corrupto del presidente Trump con (el presidente ruso,) Vladímir Putin, para comprar e importar diésel ruso", según un comunicado del propio representante.

En opinión de Zelenski, "es importante que todos en Estados Unidos vean lo que realmente está sucediendo" en Ucrania por culpa de Rusia.

Zelenski sostuvo que "Rusia intenta provocar un apagón en Ucrania justo antes del invierno" y "pretende dejar a millones de nuestros ciudadanos sin electricidad ni calefacción"

El mandatario ucraniano sostuvo que "Rusia intenta provocar un apagón en Ucrania justo antes del invierno" y "pretende dejar a millones de nuestros ciudadanos sin electricidad ni calefacción".

"Es necesario ejercer presión para detenerlo. Paralizar las sanciones estadounidenses, aliviar la presión sobre el agresor y ofrecer recompensas económicas a Putin solo lo anima a seguir atacando", insistió.

"No debemos ceder terreno. Debemos seguir intentando poner fin a la guerra. Ponerle fin, en lugar de darle a Putin todos los motivos para prolongarla indefinidamente", enfatizó Zelenski, quien recordó que el viernes "Rusia llevó a cabo uno de los mayores ataques contra el sector energético de Ucrania", ya que más de 15 instalaciones críticas de generación y transmisión de electricidad fueron atacadas en distintas regiones del país.