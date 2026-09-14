El Kremlin celebra que Trump haya pedido a Zelenski que deje de atacar refinerías en Rusia

Yelena Kotiónochkina, opositora exiliada en Ucrania, lamenta la política de apaciguamiento de EE UU en los días previos a las elecciones legislativas

Moscú/El Kremlin saludó este lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiese a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que dejase de atacar refinerías en Rusia porque está provocando "una escasez de diésel".

"Sin lugar a dudas solo podemos saludar cualquier llamamiento al régimen de Kiev a cesar ataques contra la infraestructura económica civil", aseveró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Señaló que en la actualidad se observa que, "en general, la situación en los mercados de crudo empeora vertiginosamente, fundamentalmente debido a la escalada en el golfo Pérsico".

Recordó que Rusia ha prohibido la exportación de derivados del petróleo "para garantizar el abastecimiento interno del país", una prohibición que "en cierto sentido incide en el mercado mundial".

"A medida que el mercado interno se sature de modo garantizado, volverá a la agenda el tema de la cancelación de esta prohibición. Y entonces cierta cantidad adicional podrá dirigirse al mercado internacional", indicó.

"A medida que el mercado interno se sature de modo garantizado, volverá a la agenda el tema de la cancelación de esta prohibición. Y entonces cierta cantidad adicional podrá dirigirse al mercado internacional"

Los constantes ataques ucranianos contra las refinerías rusas causaron un déficit de gasolina y diésel en Rusia que obligó al Gobierno a restringir la venta de combustible en las gasolineras rusas y prohibir la exportación de derivados.

Trump afirmó este domingo que habló con Zelenski para pedirle que dejara de atacar refinerías de Rusia porque está provocando "una escasez de diésel".

"Zelenski tiene que hacer una sola cosa. Tiene que dejar de repercutir en el combustible diésel en Rusia. Que vaya contra otros objetivos, pero no contra el combustible, porque está provocando una escasez de diésel", sostuvo.

El mandatario estadounidense se pronunció tras el anuncio de Zelenski de que Ucrania atacó el sábado dos plantas químicas y una fábrica de drones en las regiones rusas de Perm, Samara y Rostov, además de un depósito de petróleo, una estación de radares y un sistema Pantsir-S2.

Trump culpó a los ataques de Ucrania contra la infraestructura energética rusa de "perjudicar al mundo", además de asegurar que es la guerra entre Kiev y Moscú la que está causando problemas de desabastacimiento de diésel, no la guerra en Oriente Medio.

"Esto no pasa por lo de Oriente Medio. Esto pasa por lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Así que hablamos con el Sr. Zelenski al respecto. Hay muchísimos otros objetivos. Que no ataque el combustible diésel porque eso está perjudicando al mundo. No queremos que ataque el combustible diésel", aseveró.

El espaldarazo viene bien a Putin justo en vísperas de las legislativas rusas, que se celebran este domingo. Además, Yelena Kotiónochkina, dirigente opositora exiliada en Lituania, contó a EFE que el objetivo del presidente ruso es mostrar al mundo "el apoyo total" de sus ciudadanos a la guerra con la aplastante victoria del partido.

"Para Putin es importante mostrar al mundo el apoyo total de los rusos al régimen y a la guerra", señala Kotiónochkina, una de las líderes de Rusia Pacífica, el primer partido creado por la oposición en el exterior.

Ahora que las encuestas muestran que un 59% de los rusos desea el pronto inicio de negociaciones de paz, RU necesita más que nunca revalidar la mayoría constitucional en la Duma o cámara de diputados.

"La jefa de la Comisión Electoral Central, Ela Pamfílova, obtendrá el resultado necesario. Y Putin dirá: ¿Ustedes no reconocen los resultados de nuestras elecciones? ¿Y qué pueden hacer? Nada"

"La jefa de la Comisión Electoral Central, Ela Pamfílova, obtendrá el resultado necesario. Y Putin dirá: ¿Ustedes no reconocen los resultados de nuestras elecciones? ¿Y qué pueden hacer? Nada", apunta. La opositora insiste en que "el resultado de la votación está planificado de antemano", por lo que Rusia Unida, que controla el Parlamento desde 2003, "no puede perder".

"La magnitud de la falsificación en las elecciones rusas es abrumadora", explica. La diferencia entre los lugares donde hay observadores independientes y aquellos donde no los hay siempre ha sido muy grande, aduce, pero ahora pronostica que habrá "muy pocos colegios limpios".

Ese es el motivo de la exclusión del único partido que se opone a la guerra, Yábloko, cuyos índices de intención de voto se dispararon hasta el 9% en vísperas de los comicios, según los sondeos oficiales. "Al Kremlin no le gustan los imprevistos, con lo que admite que el actual régimen y su guerra son impopulares", afirma.

Al mismo tiempo, dice no entender "qué es lo que teme Putin" cuando cuenta con "un millón de policías" y "muchos años de un afinado mecanismo de represión política".

Por ello, no comparte las críticas a los rusos por no rebelarse contra la dictadura de Putin. "Un ruso que se encuentre en el país no puede hacer nada. Sólo acabar en la cárcel o huir de Rusia. El miedo es total. En el siglo XXI nadie quiere que le encierren durante siete o diez años por hablar", explica.

"¿Acaso los ciudadanos europeos están dispuestos a echárselo en cara? En Irán los opositores son asesinados o ejecutados. Allí la gente protesta mucho más, pero no hay resultados", dice.

Cientos de jóvenes acudieron al juicio contra Yábloko en el Tribunal Supremo, pero ella conoce a una pareja que sólo por ese motivo fue arrestada durante 10 y 15 días. "Una vez cumplido el arresto, se marcharon de Rusia. Así terminan esas protestas aisladas. Los riesgos potenciales son enormes", señala. Sea somo sea, asegura que "cientos no son suficientes. Debe haber millones".

Recuerda que "en las dictaduras no suele haber revoluciones. En los años 80 el país tomó la vía de la democratización y la liberalización gracias al secretario general, Mijaíl Gorbachov (...) Las reformas vinieron desde arriba".

La oposición en el exilio propone a los rusos acudir a las urnas a las 12 del mediodía del domingo para "demostrar que el destino de Rusia no les es indiferente" y "estropear" la papeleta, ya que "una gran cantidad de papeletas inválidas demostrará que el apoyó a la guerra no es total".

"Putin llamará victoria a cualquier resultado y el pueblo ruso se conformará, ya que está harto de la guerra", afirma.

Además, considera que Occidente debe respaldar en un futuro la democracia en Rusia con un Plan Marshall que demuestre a los rusos que "no serán abandonados a su suerte con los problemas"

Por ello, cree que Occidente debe incrementar justo ahora su apoyo a Ucrania. "Si Putin toma el Dombás o es expulsado de Ucrania no depende de nosotros, sino de Occidente. Para que se produzca un giro, se necesitan más armas y soldados", señala.

Recuerda que la Otan ya perdió la ocasión en septiembre de 2022, cuando se produjo la más exitosa contraofensiva ucraniana, y teme que la política de apaciguamiento del presidente de EE UU, Donald Trump, sumado al hartazgo en Europa, "debilite el frente ucraniano" y acabe "desmoralizando" a Kiev.

Además, considera que Occidente debe respaldar en un futuro la democracia en Rusia con un Plan Marshall que demuestre a los rusos que "no serán abandonados a su suerte con los problemas" heredados de tres décadas autoritarismo.

En ese sentido, asegura, la oposición en el exilio debe convencer al mundo que lo mejor para la seguridad global es "una Rusia pacífica, un Estado democrático y de derecho".

Kotiónochkina está convencida de que "Rusia repetirá la senda soviética", pero insiste en que la clave es que los demócratas "no desaprovechen el momento" y no dejen que "el resentimiento" vuelva a apoderarse del alma rusa como ocurrió con la llegada de Putin al poder en 1999.