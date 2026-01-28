El Kremlin niega la veracidad de informaciones sobre 1,2 millones de bajas rusas en Ucrania

Rescatistas ucranianos tratan de sofocar el incendio en un tren de pasajeros atacado con un dron ruso, cerca de la ciudad de Izyum, en la región de Jarkov, Ucrania, este miércoles.

Zelenski condena el “acto de terrorismo” ruso contra un tren, con cuatro pasajeros muertos

Moscú/Kiev/El Kremlin negó este miércoles la veracidad de las informaciones procedentes de Estados Unidos sobre que el Ejército ruso ha sufrido casi 1,2 millones de bajas en Ucrania, de ellos 325.000 muertos.

"No creo que tales informes se puedan y se deban considerar como información veraz", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

A su vez, llamó a la prensa a "guiarse por la información que se ofrece por los canales del Ministerio de Defensa", que no aporta datos al respecto desde que informara sobre 5.937 muertos en septiembre de 2022.

"Es precisamente el Ministerio de Defensa quien está facultado para informar sobre cualquier baja en el marco de la operación militar especial. Sólo ellos", precisó.

"A este ritmo, las bajas rusas y ucranianas combinadas podrían alcanzar los dos millones para la primavera de 2026"

El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de EE UU publicó un informe en el que asegura que "desde febrero de 2022 las fuerzas rusas han sufrido casi 1,2 millones de bajas, más que ninguna otra potencia en cualquier campaña desde la Segunda Guerra Mundial".

"A este ritmo, las bajas rusas y ucranianas combinadas podrían alcanzar los dos millones para la primavera de 2026", añadió.

Además, estima en 325.000 los muertos rusos en acción –medios independientes han identificado a más de 160.000–, cuando el Ejército ruso únicamente ha conquistado un 12% del territorio del país vecino en casi cuatro años de guerra.

En cuanto a Ucrania, según las estimaciones del centro, habría sufrido entre 500.000 y 600.000 bajas y entre 100.000 y 140.000 muertos.

Mientras el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, no habla de este tema, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, admitió casi 46.000 muertos en las filas de su ejército en febrero de 2025.

El Ejército Rojo perdió más de ocho millones de hombres en la contienda mundial, a los que hay que sumar unos 18 millones de civiles, según fuentes oficiales rusas.

En cuanto a Ucrania, según las estimaciones del centro, habría sufrido entre 500.000 y 600.000 bajas y entre 100.000 y 140.000 muertos

La Unión Soviética fue parcialmente invadida por el ejército alemán durante unos tres años, mientras los ucranianos únicamente controlaron parte de la región rusa de Kursk durante unos pocos meses.

También este miércoles, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha condenado como “un acto de terrorismo” un ataque ruso con drones contra un tren en la región de Járkov del noreste de Ucrania, en el que han muerto al menos cuatro de los pasajeros que viajaban a bordo.

“En cualquier país, un dron de ataque contra un tren civil sería considerado de la misma manera, puramente como un acto de terrorismo. No habría ninguna duda sobre cómo clasificarlo ni en Europa, ni en América, ni el mundo árabe, ni en China ni en ningún otro lugar”, escribió Zelenski en su mensaje de condena en redes sociales.

El presidente ucraniano dijo que el ataque no tenía “ninguna justificación militar” y explicó que más de 200 personas viajaban en el tren cuando éste fue atacado. En un vagón que fue alcanzado por uno de los tres drones que fueron utilizados en el ataque, agregó Zelenski, había 18 personas en el momento del impacto.

El presidente señaló que los equipos de rescate todavía buscan a cuatro desaparecidos y que dos pasajeros fueron heridos, aunque no especificó la gravedad.