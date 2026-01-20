Lavrov niega que Groenlandia sea "parte original" de Dinamarca, pero descarta interés en ella

"No tenemos nada que ver con los planes de apoderarse de Groenlandia. No dudo ni un ápice que en Washington conocen perfectamente la ausencia de tales planes por parte de Rusia y China"

Moscú/ Davos/El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, negó este martes que Groenlandia sea "parte original" de Dinamarca, problema que consideró un vestigio de la época colonial.

"En principio, Groenlandia no es parte original de Dinamarca, ¿cierto? No era ni parte original de Noruega ni de Dinamarca. Es una conquista colonial", dijo en su tradicional conferencia de prensa de principios de año.

Recordó que la isla ártica fue colonia noruega desde el siglo XIII y danesa desde el XIX, y que "sólo a mediados del siglo XX se firmó un acuerdo en virtud del que entraba a formar parte de Dinamarca no como una colonia".

"Otra cosa es que los habitantes (de Groenlandia) se hayan acostumbrado o se sientan ahora cómodos", añadió.

A su vez, rechazó que tanto Rusia como China alberguen planes de "apoderarse" de Groenlandia, como asegura el presidente de EE UU, Donald Trump.

"No tenemos nada que ver con los planes de apoderarse de Groenlandia. No dudo ni un ápice que en Washington conocen perfectamente la ausencia de tales planes por parte de Rusia y China. Ese no es asunto nuestro", señaló.

Lavrov, el primer alto funcionario ruso en rebatir las acusaciones de Trump, subrayó que "en Occidente también lo niegan economistas y politólogos".

En respuesta a una pregunta, también descartó que Moscú se disponga a suscribir acuerdos de asistencia mutua en caso de agresión con Groenlandia y también con Islandia, como hizo con Corea del Norte.

Además, comparó la situación en torno a la autonomía danesa y la anexión de la península ucraniana de Crimea, y recordó el referéndum celebrado en ese territorio en 2014, considerado ilegal por la comunidad internacional.

"Crimea no es menos importante para la seguridad de Rusia, que Groenlandia para la de EE UU", afirmó.

Las tensiones en torno a Groenlandia se han incrementado en los últimos tiempos tras reiteradas declaraciones del presidente de Estados Unidos de que esta isla debe estar bajo control estadounidense y que "cualquier cosa menos que eso es inaceptable". Como argumento esgrimió las supuestas amenazas que representa Rusia, la mayor potencia ártica, y China.

Ante el rechazo de la propia Groenlandia y la Unión Europea a ceder a sus presiones, Trump amenazó con imponer aranceles del 10% desde el 1 de febrero

Ante el rechazo de la propia Groenlandia y la Unión Europea a ceder a sus presiones, Trump amenazó con imponer aranceles del 10% desde el 1 de febrero a los productos de Alemania, Francia, Reino Unido, Suecia, Noruega, Países Bajos, Finlandia y Dinamarca, miembros de la Otan que habían enviado tropas a Groenlandia, cifra que podría incrementarse hasta el 25% a partir de junio en caso de persistir en su actitud, aunque no pueden imponerse sanciones comerciales selectivas, ya que de el comercio de esos países funciona como bloque.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este martes que la respuesta será "firme, unida y proporcional". "Consideramos al pueblo de Estados Unidos no solo como aliados, sino como amigos. Y arrastrarnos a una peligrosa espiral descendente solo ayudaría a los adversarios que ambos estamos tan comprometidos en mantener fuera de nuestro panorama estratégico. Nuestra respuesta será firme, unida y proporcional", dijo Von der Leyen en su intervención pública en el Foro Económico de Davos (Suiza).

Von der Leyen subrayó la necesidad de ser "estratégicos" en la forma de abordar esta cuestión» y aseguró que Europa está "plenamente comprometida y comparte los objetivos de Estados Unidos" en materia de seguridad en el Ártico, que sólo puede lograrse "de forma conjunta".

La presidenta de la Comisión Europea agregó que las actuales tensiones pueden superarse desde el acercamiento, pero aseguró que la UE mantiene una serie de «principios» sobre la cuestión, que comienzan con mostrar "plena solidaridad con Groenlandia y el Reino de Dinamarca". "La soberanía y la integridad de su territorio no son negociables", zanjó.

Se refirió también al "impulso de inversión europea en Groenlandia" para apoyar a la economía e infraestructuras locales y, por último, aseguró que el bloque comunitario trabajará "con Estados Unidos y con todos los socios en una seguridad ártica más amplia.

"Esto redunda claramente en nuestro interés común, y aumentaremos nuestra inversión. En particular, creo que deberíamos utilizar el aumento del gasto en defensa para desarrollar una capacidad europea de rompehielos y otros equipos vitales para la seguridad del Ártico", señaló.

La presidenta del Ejecutivo comunitario señaló también la necesidad de que todos los "socios regionales" contribuyan a reforzar la seguridad común y dijo que Bruselas analizará cómo "fortalecer" asociaciones de seguridad con "el Reino Unido, Canadá, Noruega, Islandia y otros".

A finales de este año, la Comisión Europea presentará una "estrategia de seguridad" en la que se actualizará la visión sobre el Ártico, señaló Von der Leyen. "En el centro de todo estará el principio fundamental de que son los pueblos soberanos quienes deben decidir su propio futuro", subrayó ante ese influyente foro informal que se reúne cada año en Suiza, donde Von der Leyen repasó las líneas políticas de la Comisión Europea.

"Europa debe acelerar su impulso hacia la independencia, desde la seguridad hasta la economía, desde la defensa hasta la democracia. El mundo ha cambiado de forma permanente. Y debemos cambiar con él", concluyó.