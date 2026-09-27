Lavrov pide liberar a Maduro y levantar las sanciones de EE UU contra Cuba

El canciller ruso reclamó además ante la ONU la creación de un Estado palestino y acusó a Europa de obstaculizar las negociaciones sobre la guerra en Ucrania

Nueva York/El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, exigió este sábado ante la Asamblea General de Naciones Unidas la liberación de Nicolás Maduro y de su esposa, reclamó el levantamiento de las sanciones estadounidenses contra Cuba y defendió la creación de un Estado palestino.

Durante su intervención en el 81º período de sesiones de la Asamblea General, Lavrov pidió la “pronta liberación” del depuesto mandatario venezolano y sostuvo que su captura y posterior encarcelamiento a principios de este año violaron las normas internacionales.

El jefe de la diplomacia rusa afirmó que el derecho internacional protege la inmunidad de los máximos representantes de los Estados y calificó de inadmisible el encarcelamiento de Maduro sin que se haya celebrado todavía un juicio.

Lavrov aseguró que Cuba atraviesa una “desesperada situación humanitaria”

Rusia, que durante décadas ha mantenido estrechas relaciones políticas, económicas y militares tanto con Venezuela como con Cuba, dedicó también una parte del discurso a la situación de la Isla.

Lavrov aseguró que Cuba atraviesa una “desesperada situación humanitaria” y atribuyó buena parte de sus dificultades a lo que calificó como una presión estadounidense “sin precedentes”. Desde la tribuna de Naciones Unidas, reclamó eliminar las restricciones al comercio con La Habana y retirar a Cuba de la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo.

El canciller ruso fue más lejos y pidió a Washington que ponga fin al que denominó “bloqueo marítimo” contra la Isla. La Administración estadounidense ha endurecido durante el segundo mandato de Donald Trump las medidas de presión contra el Gobierno cubano.

Lavrov abordó también la guerra en Gaza y defendió la creación de un Estado palestino a partir de las resoluciones aprobadas por Naciones Unidas. Para Moscú, aseguró, ha llegado el momento de resolver el que considera el principal problema pendiente de Oriente Medio.

El ministro admitió, no obstante, que ve difícil alcanzar la unidad entre las distintas facciones palestinas y sostuvo que esos grupos deberían concentrarse exclusivamente en objetivos políticos.

Lavrov aseguró que Moscú alcanzará los objetivos que se ha marcado en la invasión, a la que las autoridades rusas continúan denominando “operación militar especial”

Lavrov recordó que hace casi un año el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó, a propuesta de Estados Unidos, un plan destinado a poner fin al conflicto en Gaza, pero lamentó que continúen las muertes de civiles.

También denunció la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania y advirtió de que, si continúa la ocupación de territorios destinados a formar parte de un futuro Estado palestino, llegará un momento en que resulte materialmente imposible constituirlo. Según el canciller, esa situación tampoco garantizaría a largo plazo la seguridad de Israel.

La guerra de Ucrania ocupó igualmente una parte importante del discurso. Lavrov reiteró la versión del Kremlin de que Rusia combate “por la verdad y la justicia” y aseguró que Moscú alcanzará los objetivos que se ha marcado en la invasión, a la que las autoridades rusas continúan denominando “operación militar especial”.

Las palabras de Lavrov ante Naciones Unidas confirman que Moscú mantiene sin cambios sus principales alianzas y posiciones internacionales

El ministro prometió además que serán eliminadas las amenazas que, según Moscú, pesan sobre la seguridad rusa y que posteriormente se restablecerá la vida civil.

Lavrov responsabilizó a los gobiernos europeos de dificultar una solución negociada al conflicto. Según el canciller, Europa hace cuanto puede para obstaculizar un acuerdo y frustrar unas conversaciones en las que, afirmó, existen varios actores interesados, entre ellos la Administración de Donald Trump.

Un día antes, el presidente ruso, Vladímir Putin, había asegurado que los ataques lanzados por Ucrania durante las recientes elecciones legislativas dificultaban una eventual reanudación de las negociaciones tripartitas, paralizadas desde febrero.

Las palabras de Lavrov ante Naciones Unidas confirman que Moscú mantiene sin cambios sus principales alianzas y posiciones internacionales: respaldo a Maduro, apoyo al Gobierno cubano, defensa de la creación de un Estado palestino y rechazo a modificar sus objetivos militares en Ucrania.