"La 'ley rusa' aleja a Georgia de Europa", afirma un líder opositor georgiano

Jabeishvili habla sobre las protestas masivas en su país: "Los manifestantes no se cansarán. El pueblo georgiano ganará"

Tiflis/El líder opositor georgiano, Leván Jabeishvili, aseguró a EFE que la controvertida ley de agentes extranjeros que ha provocado multitudinarias protestas en el país caucásico, "aleja a Georgia de Europa", que es el objetivo que busca el Kremlin para seguir manteniendo un férreo control sobre su patio trasero.

"Esta ley es rusa porque busca que (el líder del partido gobernante Sueño Georgiano) Bidzina Ivanishvili y el Gobierno de Georgia renuncien a la Unión Europea", señaló Jabeishvili, presidente del Movimiento Nacional Unido (MNU).

Además, pronosticó que las manifestaciones antigubernamentales continuarán, ya que no se trata de "protestas partidistas", sino de una "iniciativa popular" liderada por los jóvenes georgianos que ansían formar parte de la comunidad europea.

Sus detractores consideran que la ley "Sobre la transparencia de la influencia extranjera" aprobada esta semana por el Parlamento está hecha a imagen y semejanza de la que se emplea en Rusia para perseguir y acallar a la oposición al jefe del Kremlin, Vladímir Putin.

Jabeishvili asegura que la crisis ha sido provocada en gran medida por la necesidad de Rusia de "reforzar sus posiciones en el mar Negro y también en el Caspio y Asia Central", región que también es de vital importancia para Occidente.

"Occidente quiere ver a Georgia como su socio en el mar Negro. Pero el Kremlin envía a través de Ivanishvili el mensaje de que Rusia tiene el monopolio en toda la región, que aquí no hay alternativa a Rusia", señaló.

Por ese motivo, según el opositor, "con el fin de satisfacer al Kremlin, Georgia está modificando su política exterior".

"Rusia está bajo sanciones debido a la guerra terrorista contra Ucrania y ahora se resiste al aumento de la influencia de Occidente, que en diciembre del pasado año concedió a Georgia el estatus de candidato precisamente para subrayar la importancia de nuestro país en el nuevo tablero geopolítico", señaló.

Recordó que, por ejemplo, Bruselas está promoviendo el tránsito de la energía verde desde el Cáucaso a Europa a través de las aguas del mar Negro. "Georgia tiene muchas opciones de ser útil a Occidente, pero Ivanishvili se opone a todas", afirmó.

En cuanto a las protestas que asolan el país desde hace semanas, apoyadas por EE UU y la UE, y rechazadas por Rusia, Jabeishvili se mostró convencido de que serán aún más masivas y no descartó que pueden provocar el bloqueo de las instituciones.

"Los manifestantes no se cansarán. El pueblo georgiano ganará. Si Ivanishvili cree que los que protestan se agotarán, significa que no conoce al pueblo georgiano o no lo ama", apuntó.

No rechaza las comparaciones con el Maidán ucraniano de 2014, ya que "el entonces presidente ucraniano, Víctor Yanukóvich, también renunció a la integración europea y ahora Ivanishvili lo hace en Georgia", aunque expresó su esperanza de que ese proceso sea pacífico.

"Nuestros mítines son pacíficos", insistió, aunque varias decenas de personas fueron detenidas por intentar asaltar los edificios gubernamentales o enfrentarse a la policía.

Aprovechando el aumento de la popularidad de la oposición, aseguró que el MNU está dispuesto al alcanzar un compromiso con la presidenta, Salomé Zurabishvili, quien también se opone terminantemente a la ley y propuso una plataforma europea para "no volver al pasado".

"Estamos dispuestos a trabajar con ella. Los importante es salvar la opción europea (...) Las autoridades no podrán restituir su reputación. Debemos golpear todos juntos contra uno, contra Sueño Georgiano", dijo.

Aunque el MNU abandonó el Parlamento en señal de protestas, el líder opositor aseguró que su formación está dispuesta a reanudar las consultas políticas una vez la presidenta vete la ley.

Georgia celebrará elecciones parlamentarias el 26 de octubre, comicios en los que Sueño Georgiano podría perder la mayoría con la que cuenta en el legislativo desde hace una década.

Jabeishvili también ve una mano negra rusa en el caso del encarcelamiento del fundador del MNU y expresidente, Mijaíl Saakashvili.

"En 2008 Saakashvili combatió con Putin (en la guerra por el control de Osetia del Sur). Putin prometió llevarlo a los tribunales. Y eso lo hizo Ivanishvili", señaló.

Presidente entre 2004 y 2013, Saakashvili fue juzgado y sentenciado en ausencia en 2018, arrestado en 2021 y condenado a seis años de cárcel por abuso de poder tras regresar a su país de Ucrania, donde llegó a ser gobernador de Odesa.

"No es Saakashvili quien está entre rejas, sino nuestros valores occidentales. Y, lamentablemente, Occidente cedió al permitir que siguiera bajo arresto", aseveró.