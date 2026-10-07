Liberan a un sindicalista venezolano detenido y desaparecido hace un mes, según su abogado

Orlando Ramírez fue detenido el pasado 8 de septiembre luego de participar en una manifestación para exigir reivindicaciones laborales.

"Esto no se puede quedar así, los funcionarios que siguen desapareciendo, deteniendo a la gente arbitrariamente tienen que pagar", subrayó el letrado

Caracas/El sindicalista venezolano Orlando Ramírez fue liberado en la madrugada de este martes en una carretera entre los estados Lara y Yaracay (oeste), después de haber estado detenido por un mes y sin que se conociera su paradero, aseguró el abogado venezolano Eduardo Torres.

"Tenemos la buena noticia a nuestro pueblo de que el sindicalista del sector transporte Orlando Ramírez ha sido liberado. No sabemos por quién, porque sufrió detención arbitraria y desaparición forzada", afirmó el abogado en un video publicado en su cuenta de X.

Según Torres, el sindicalista que fue detenido después de protestar por reivindicaciones laborales frente al Ministerio de Transporte en Caracas, se comunicó con otros compañeros para informales de que lo habían dejado en una carretera al oeste del país. Asimismo, señaló que el sindicalista se encuentra ya con sus familiares.

Torres sostuvo que acudirá con Ramírez para interponer una denuncia por este hecho ante la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General en Caracas.

Torres sostuvo que acudirá con Ramírez para interponer una denuncia por este hecho ante la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General en Caracas

"Esto no se puede quedar así, los funcionarios que siguen desapareciendo, deteniendo a la gente arbitrariamente tienen que pagar", subrayó.

Igualmente, indicó que el próximo jueves espera ser recibido por el presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, John Parody, para abordar esta situación, luego de que el lunes se introdujera un recurso de habeas corpus en tribunales.

El recurso de habeas corpus está en el artículo 27 de la Constitución y fue concebido como "la garantía más inmediata para la protección de la libertad y la seguridad personal", recuerda la ONG Acceso a la Justicia en su página web.

El domingo, representantes de la Coalición Nacional Sindical dijeron en un video difundido en sus redes sociales que habían acudido a varios centros de detención y les negaron información sobre el paradero de Ramírez.

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Politicos (Clipp) explicó entonces que, de acuerdo, con testimonios de compañeros y allegados, Ramírez "habría sido detenido después de participar en una protesta frente al Ministerio de Transporte, en Caracas".

Después de la captura de Nicolás Maduro en enero por parte de Estados Unidos, grupos de sindicalistas han encabezado numerosas manifestaciones para exigir reivindicaciones laborales ante la pérdida del poder adquisitivo con un salario mínimo de 130 bolívares, equivalente a 14 centavos de dólar al mes.