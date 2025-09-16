Lukashenko indulta a 25 personas, entre ellas varios presos políticos

La semana pasada, fueron deportados 52 presos políticos a Lituania, salvo el destacado disidente y ex candidato presidencial Nikolái Statkévich, quien se negó a abandonar su país y fue de nuevo encarcelado

Moscú/El presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, indultó este martes a 25 personas que cumplían distintas condenas de cárcel, incluidos varios presos políticos, anuncio que se realiza días después de la liberación de 52 disidentes tras la mediación de Estados Unidos.

Según la agencia BELTA, la actual decisión fue tomada con ocasión del Día de la Unidad Nacional, que se celebra en Bielorrusia mañana.

En virtud del decreto firmado hoy por Lukashenko, serán puestos en libertad 12 mujeres y 13 hombres, la mayoría de los cuales tienen menos de 40 años, sin que se hayan revelado sus identidades. Todos los indultados, según las autoridades bielorrusas, reconocieron su culpa y "se arrepintieron" de su conducta.

Desde hace un año Lukashenko ha amnistiado a unos 300 presos. Según la organización de derechos humanos Viasná, muchas de estas personas fueron detenidas y condenadas por las masivas protestas antigubernamentales de agosto de 2020, cuando el mandatario fue declarado ganador de las elecciones presidenciales con más del 80% en unos comicios fraudulentos, según la oposición y Occidente.

La semana pasada, Lukashenko liberó a 52 presos políticos tras una visita a Bielorrusia del enviado de EE UU, John Coale.

Entre los liberados, que fueron deportados a Lituania –salvo el destacado disidente y ex candidato presidencial Nikolái Statkévich, quien se negó a abandonar Bielorrusia– figuran también varios participantes en protestas gubernamentales, así como periodistas opositores.

Statkévich, de 69 años, echó abajo la puerta del autobús cuando era transportado a Lituania junto con otros liberados, y bajó del vehículo en tierra de nadie en la frontera bielorruso-lituana. El opositor estuvo varios días en paradero desconocido, pero luego se supo que las autoridades lo habían vuelto a encarcelar.