Lula acusa a Marco Rubio de ser "antilatinoamericano" y de alentar el conflicto comercial con EE UU

"Nadie, ni los Estados Unidos, toma en serio la cuestión climática como Brasil", afirma Lula.

El presidente brasileño asegura que mantiene una relación de "mucho respeto" con Trump y atribuye las tensiones al secretario de Estado

São Paulo/El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, responsabilizó este viernes al secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, del recrudecimiento de la disputa comercial entre ambos países y lo calificó de "antilatinoamericano" y de "bolsonarista".

Durante un acto en el que presentó los datos preliminares sobre la reducción de la deforestación en la Amazonía, Lula marcó diferencias entre Rubio y el presidente estadounidense, Donald Trump, de quien dijo que mantiene una relación de "mucho respeto".

El mandatario brasileño aseguró que recientemente habló con Trump y le planteó que, como presidentes de las dos mayores democracias del continente, ambos deberían transmitir "una cierta armonía" al mundo en lugar de actuar sobre la base de "desinformaciones".

Lula fue aún más lejos al describir a Rubio como "un latinoamericano frustrado"

Sin embargo, atribuyó al jefe de la diplomacia estadounidense la escalada del conflicto bilateral. "Él tiene a un ciudadano al que no le gusta Brasil, que no le gusta América Latina, y que es un bolsonarista: el secretario de Estado, Marco Rubio", afirmó.

Lula fue aún más lejos al describir a Rubio como "un antilatinoamericano, o un latinoamericano frustrado". Según el presidente brasileño, el secretario de Estado, "descendiente de cubanos de Miami", "odia a Cuba, odia a Colombia, odia a Brasil" y actúa de forma distinta a lo que él dice haber acordado con Trump.

Las declaraciones se producen en medio de las fricciones comerciales entre ambos países. Washington aplica desde el 22 de julio un arancel adicional del 25% a una amplia gama de productos brasileños, alegando prácticas comerciales que considera desleales.

Entre los argumentos esgrimidos por la Administración estadounidense figuran el sistema brasileño de pagos electrónicos PIX, la aplicación de las normas anticorrupción, la protección de la propiedad intelectual, el acceso al mercado del etanol y la supuesta tolerancia con la deforestación ilegal.

Lula lamentó además haberse enterado del nuevo paquete arancelario por la prensa

Lula rechazó especialmente este último argumento. Durante el acto, en el que el Gobierno celebró una reducción del 37% de las alertas de deforestación en la Amazonía en el período 2025-2026, sostuvo que "nadie, ni los Estados Unidos, toma en serio la cuestión climática como Brasil". También recordó que Trump ha expresado públicamente su escepticismo sobre el cambio climático.

Pese a los nuevos gravámenes, la Casa Blanca dejó fuera del arancel a unos 2.100 productos brasileños, entre ellos la carne, algunos pescados, el café, el petróleo, las tierras raras y las obras de arte, con el fin de reducir el impacto sobre el mercado estadounidense.

Lula lamentó además haberse enterado del nuevo paquete arancelario por la prensa y anunció que enviará a Trump los datos que muestran la caída récord de la deforestación en la Amazonía para rebatir las justificaciones ambientales utilizadas por Washington.