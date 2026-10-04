Lula y Flávio Bolsonaro se enfrentan este domingo en las urnas de Brasil

Collage de fotografías de Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, candidatos a la Presidencia brasileña.

Más de 158 millones de brasileños están llamados a votar este domingo y, si nadie logra la mayoría absoluta, habrá segunda vuelta

São Paulo/El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su principal rival, el senador Flávio Bolsonaro, cerraron este sábado sus campañas con multitudinarias movilizaciones en el estado de São Paulo, el principal colegio electoral del país, en vísperas de las elecciones presidenciales y legislativas.

Más de 158 millones de brasileños están habilitados para votar este domingo, de los cuales más de 34 millones se encuentran en São Paulo, donde los dos candidatos decidieron medir fuerzas en la última jornada de campaña.

Lula encabezó una caminata que partió de la Avenida Paulista y descendió hacia el centro de la ciudad. El Partido de los Trabajadores (PT) bautizó la movilización en sus redes sociales como “el último baile”.

El rojo, color del partido, dominaba entre los asistentes. Algunas mujeres incluso se habían teñido el cabello de ese tono y numerosos simpatizantes acudieron con banderas, adornos y camisetas con el rostro del mandatario. Otros seguidores siguieron el recorrido desde balcones y terrazas de la Avenida Paulista.

Bajo un sol intenso, Lula avanzó a bordo de un camión de sonido con su habitual sombrero Panamá mientras trataba de estrechar las manos de los asistentes. Lo acompañaban Fernando Haddad, candidato a gobernador de São Paulo, y las aspirantes al Senado Marina Silva y Simone Tebet.

El mandatario pidió a sus seguidores acudir a las urnas “con mucha tranquilidad, sabiendo que de un lado está la democracia y la soberanía”, mientras que “del otro lado” situó “la barbarie y la corrupción”.

Bajo un sol intenso, Lula avanzó a bordo de un camión de sonido con su habitual sombrero Panamá mientras trataba de estrechar las manos de los asistentes. / EFE/ Sebastiao Moreira

“Vamos a necesitar de la fuerza de todos. A partir de esta caminata, nadie descansa. Necesitamos conversar con las personas en la calle, en el bar, en la iglesia, en los comercios, para que todo el mundo vaya a votar”, dijo Lula, con la voz debilitada después de una última semana de campaña en la que encabezó uno o dos actos diarios en distintas ciudades.

Anelisa Barreto, de 39 años, dijo a EFE que una victoria de Bolsonaro supondría “el fin de la soberanía y el entreguismo a Estados Unidos”. La mujer llevaba una bandera con una fotografía en blanco y negro de Lula, levantado en hombros por sindicalistas en 1981. Geová Tavares, empleado bancario de 61 años, afirmó que la reelección del presidente es importante “para que Brasil continúe en democracia”.

Numerosos manifestantes portaban camisetas con la frase “Brasil es de los brasileños”, uno de los lemas utilizados por Lula desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, impuso aranceles a parte de las importaciones brasileñas en medio de sus presiones contra el proceso judicial a Jair Bolsonaro. El ex presidente fue condenado finalmente a 27 años y tres meses de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

La estrategia del oficialismo se ha concentrado en reducir la abstención, mientras Flávio Bolsonaro intenta movilizar al electorado conservador y atraer votantes de otras fuerzas de derecha.

Flávio Bolsonaro encabezó junto al gobernador de São Paulo y candidato a la reelección, Tarcísio de Freitas, una marcha de motocicletas. / EFE/ Isaac Fontana

A unos 130 kilómetros de la capital paulista, Flávio Bolsonaro encabezó junto al gobernador de São Paulo y candidato a la reelección, Tarcísio de Freitas, una marcha de motocicletas entre Santa Bárbara d’Oeste y Americana.

Miles de simpatizantes participaron con motos, autobuses y caravanas de automóviles, portando banderas de Brasil y pancartas de apoyo al senador y a su padre, Jair Bolsonaro.

Durante el recorrido, grupos de seguidores se concentraron también en los puentes sobre la carretera y acompañaron la caravana por vías paralelas, haciendo sonar las bocinas y ondeando banderas brasileñas.

Entre los asistentes se escucharon además reclamos por la libertad de quienes califican como “presos políticos”, entre ellos Jair Bolsonaro y los condenados por el asalto a las sedes de los Tres Poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023.

Flávio Bolsonaro tenía previsto cerrar la jornada con otra marcha de motocicletas en Río de Janeiro, donde votará este domingo en una escuela de la zona norte.

La última encuesta de Datafolha divulgada este sábado sitúa a Lula con el 45% de los votos y a Flávio Bolsonaro con el 42%, una diferencia dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.

El sondeo, realizado entre el 1 y el 3 de octubre entre 2.002 electores de todo el país, registra para una eventual segunda vuelta un 47% de intención de voto para Lula y un 46% para Bolsonaro.

Si ninguno obtiene este domingo la mayoría absoluta de los votos válidos, ambos deberán disputar una segunda vuelta el próximo 25 de octubre.