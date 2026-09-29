Lula, optimista, invita a otros candidatos a retirarse: "No tienen ninguna oportunidad"

Simpatizantes del presidente y candidato a la reelección de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

El mandatario prometió implementar las escuelas de jornada completa en todo el país y construir más universidades

São Paulo/El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, se mostró este lunes optimista de cara a las elecciones del domingo e invitó a sus adversarios a retirar sus candidaturas porque en su opinión "no tienen ninguna oportunidad" .

El mandatario, candidato a la reelección a sus 80 años, reunió a miles de militantes en el centro de Belém, capital del estado amazónico de Pará (norte), en un mitin en el que resaltó los avances sociales bajo sus tres mandatos, entre 2003 y 2010, y desde 2023.

"Tenemos mucho que hacer porque la deuda con el pueblo brasileño pobre es muy grande", dijo el mandatario ante un público multitudinario teñido de rojo.

En este sentido, el aspirante del Partido de los Trabajadores (PT) recordó los programas sociales que impulsó en educación y salud, y prometió implementar las escuelas de jornada completa en todo el país además de construir más universidades.

"¿Quién va a formar a más niños y niñas? (¡Lula!, gritó el público) Si ya lo saben, por favor, digan a nuestros adversarios que retiren sus candidaturas porque no tienen ninguna oportunidad", expresó el jefe de Estado.

Sin embargo, todas las encuestas prevén unas elecciones presidenciales muy reñidas entre el propio Lula y el senador Flávio Bolsonaro, primogénito del ex mandatario Jair Bolsonaro.

De hecho, aunque en la última encuesta de este lunes Lula supera en cinco puntos a Bolsonaro, en los anteriores sondeos ambos candidatos aparecían en empate técnico.

"Mientras el otro Gobierno distribuyó un millón de armas, yo distribuí 213 millones de libros didácticos para nuestros pequeños"

Muy por detrás aparecen el escritor de libros de autoayuda Augusto Cury, el ex gobernador de Goiás Ronaldo Caiado y el agitador ultra Renan Santos, todos ellos con menos de un 5% de las intenciones de voto.

En su discurso, Lula comparó su mandato con la administración de Jair Bolsonaro, condenado y en prisión domiciliaria por golpismo: "Mientras el otro Gobierno distribuyó un millón de armas, yo distribuí 213 millones de libros didácticos para nuestros pequeños".

Asimismo, prometió emprender una reforma política y otra judicial si gana en las urnas y, en este sentido, pidió a sus simpatizantes votar también a candidatos a diputado y senador afines a su causa.

En clave local, Lula se comprometió a no impulsar obras de dragado para transportar carga sobre el río amazónico de Tapajós, un proyecto que se paró tras la movilización de los pueblos indígenas de la región.

No obstante, prometió terminar de asfaltar la parte final de una carretera que atraviesa el estado de Pará, en el corazón de la Amazonía, bioma altamente presionado por el avance de la deforestación, la minería ilegal y el crimen organizado.