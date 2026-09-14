Lula promete defender las riquezas de Brasil y avisa: "¿Quieren que pase como Venezuela?"

Seguidores del presidente de Brasil se manifiestan en la playa de Copacabana este domingo, en Río de Janeiro.

Río de Janeiro/Simpatizantes del presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, se movilizaron este domingo en las calles de varias ciudades del país y en las redes sociales para demostrar su apoyo al líder de izquierda a tres semanas de unas elecciones cada vez más ajustadas.

El Partido de los Trabajadores (PT), que lidera el actual mandatario, convocó una jornada de movilización nacional para este domingo con concentraciones, marchas y mítines previstos en ciudades de 26 de los 27 estados brasileños. Según la formación, hubo 1.120 actividades de apoyo al presidente en todo el país.

Lula no participó en ningún evento callejero, pero sí transmitió un directo en redes sociales en el que llamó a defender sus banderas de campaña: soberanía nacional, combate a la violencia contra las mujeres, educación integral y lucha contra el crimen organizado.

El jefe de Estado tiene un 39% de las intenciones de voto, cuatro puntos más que Bolsonaro hijo, de cara a la primera vuelta. Sin embargo, ambos aparecen empatados técnicamente en una eventual segunda ronda

"Lo que está en juego (en las elecciones) es lo que desean para su país. ¿Cuál es el futuro que desean? ¿Quieren un país en el cual el petróleo sea nuestro o un país en el que pase lo que pasó en Venezuela?", se preguntó en alusión al acuerdo entre el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la Administración del mandatario estadounidense, Donald Trump.

El PT buscó así movilizar a sus bases en un momento en el que Lula, quien busca un cuarto mandato no consecutivo con 80 años, pierde fuelle en las encuestas frente al senador Flávio Bolsonaro, primogénito del ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

El último sondeo de la firma demoscópica Datafolha, divulgado el viernes pasado, dejó al jefe de Estado con un 39% de las intenciones de voto, cuatro puntos más que Bolsonaro hijo, de cara a la primera vuelta de los comicios del 4 de octubre. Sin embargo, ambos aparecen empatados técnicamente en una eventual segunda vuelta.

Con todo, la jornada de movilización del PT se vio empañada por un temporal de lluvias que azota la región sur del país y tuvo una repercusión limitada en la prensa brasileña.

Uno de los actos de hoy tuvo lugar en la orla de la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, donde unos cientos de militantes, vestidos en su mayoría de rojo, se reunieron al son de una comparsa con carteles de apoyo al antiguo tornero mecánico.

"Luchar por los derechos, por el mantenimiento de los derechos de los trabajadores, es luchar por la soberanía brasileña. Que Brasil tenga autonomía para decidir sobre sus minerales críticos, sobre su petróleo, y que no sea una colonia de Estados Unidos como la otra candidatura está prometiendo", declaró a EFE el geólogo Fernando Miranda.

La defensa de la soberanía es una de las banderas de Lula en un contexto marcado por las tensiones diplomáticas con los Estados Unidos de Trump, por los aranceles a buena parte de los productos brasileños; y la Argentina de Javier Milei, por el enfático respaldo de este a Flávio y sus insultos a Lula en territorio brasileño.

"Luchar por los derechos, por el mantenimiento de los derechos de los trabajadores, es luchar por la soberanía brasileña. Que Brasil tenga autonomía para decidir sobre sus minerales críticos, sobre su petróleo, y que no sea una colonia de Estados Unidos"

"Estamos aquí hoy para luchar por la democracia, por no entregarnos a Estados Unidos, por la justicia y por los trabajadores", señaló a EFE la jubilada Cristina de Sá, quien lucía un pañuelo rojo atado al cuello.

En estas últimas semanas de campaña, sin embargo, las amenazas a la soberanía están en un segundo plano. El debate público está monopolizado por el escándalo del Banco Master, que empezó en 2025 como un fraude financiero millonario y ahora ha generado una enorme crisis político-judicial.

La Corte Suprema ha levantado el secreto de sumario de prácticamente todas las piezas relacionadas con el caso, dejando al descubierto la sospechosa proximidad y los negocios del banquero Daniel Vorcaro, antiguo dueño del Master y hoy en prisión preventiva, con altas autoridades de Brasilia.

Entre los salpicados figuran jueces del Supremo, directivos del Banco Central, políticos y el propio Flávio Bolsonaro, quien está siendo investigado por corrupción, blanqueo de capitales y evasión de divisas.

Las sospechas sobre Bolsonaro hijo giran en torno a unos pagos millonarios de Vorcaro supuestamente destinados a producir una película sobre la vida de su padre, pero que la Policía cree que pudieron haber sido utilizados en beneficio de su familia.