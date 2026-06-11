Lula y Sheinbaum reiteran su apoyo a la candidatura de Bachelet a la secretaría de la ONU

Sheinbaum y Lula hablaron también de asuntos económicos, entre ellos el petróleo.

Los dos mandatarios denunciaron injerencia de EE UU en los asuntos de sus propios países, así como en Cuba

Brasilia/Los presidentes de México, Claudia Sheinbaum, y Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, refrendaron este miércoles su respaldo a la candidatura de la ex gobernante chilena Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

El respaldo fue anunciado tras una videoconferencia de 40 minutos que los dos mandatarios progresistas tuvieron este miércoles para revisar asuntos bilaterales, regionales y multilaterales.

Los dos presidentes "reiteraron el apoyo de México y de Brasil a la candidatura de Michelle Bachelet al cargo de próxima secretaria general de Naciones Unidas", según un comunicado de la cancillería brasileña.

La candidatura de la ex presidenta chilena (2006-2010 y 2014-2018) está sustentada principalmente por Brasil, Colombia y México luego de que Chile retirara su apoyo tras la llegada al Gobierno del derechista José Antonio Kast.

La candidatura de la ex presidenta chilena (2006-2010 y 2014-2018) está sustentada principalmente por Brasil, Colombia y México

Entre los posibles rivales de la ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos a suceder al portugués António Guterres, cuyo periodo finaliza el próximo 31 de diciembre, figuran otros tres candidatos latinoamericanos.

Se trata de la ex vicepresidenta costarricense Rebeca Grynspan, la ex canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa y el diplomático argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El futuro secretario de la ONU tendrá que contar con el respaldo de la mayoría del Consejo de Seguridad, sin veto de ninguno de sus cinco miembros permanentes, y posteriormente ser ratificada por la Asamblea General del organismo.

En la conversación entre Sheinbaum y Lula, los dos gobernantes "reafirmaron la importancia y el valor que atribuyen al fortalecimiento y a la preservación del multilateralismo, del derecho internacional, de la democracia y del principio a la no injerencia, particularmente en el complejo contexto global actual", según un comunicado divulgado por la Presidencia brasileña.

"Los dos mandatarios confirmaron su posición a favor del fin del embargo a Cuba y compartieron su preocupación con la grave situación humanitaria en el país", agrega el texto.

Las críticas conjuntas a las injerencias externas se producen una semana después de que el Gobierno brasileño, en un comunicado oficial, atribuyera a un "intento de injerencia" la decisión del Gobierno de Estados Unidos de proponer aranceles adicionales a las importaciones procedentes de Brasil por supuestas prácticas comerciales desleales.

La propuesta de nuevas sanciones fue hecha luego de que la Oficina de Comercio de Estados Unidos concluyera una investigación sobre asuntos como el trabajo forzado en Brasil, la deforestación, el sistema de pagos automático y hasta acuerdos con México e India que serían desfavorables para EE UU.

"Esa investigación tuvo inicio en julio de 2025 por provocación de la familia Bolsonaro (del candidato presidencial opositor Flávio Bolsonaro) y está asociada al intento de injerencia en asuntos internos de nuestro país", según un comunicado de la cancillería que da a entender que las sanciones también tienen motivos electorales.

De la misma forma, Sheinbaum denunció hace diez días un intento de injerencia de Estados Unidos en la política de su país por la imputación de un gobernador mexicano y por una operación de la CIA en México no autorizada y en la que murieron dos agentes estadounidenses.

Fue una reacción a la decisión de la fiscalía de Nueva York de solicitar el arresto y la extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, pertenece al partido gubernamental Morena y acusado de vínculos con un cartel de narcotraficantes.

"Cuando se normaliza la idea de que otro país puede intervenir en asuntos que solo corresponden a los mexicanos, ya no hablamos de cooperación, estamos hablando de injerencia"

"Cuando desde el exterior se dicta quién es culpable y quién no, cuando se busca presionar a nuestras instituciones desde fuera, cuando se normaliza la idea de que otro país puede intervenir en asuntos que solo corresponden a los mexicanos, ya no hablamos de cooperación, estamos hablando de injerencia", dijo la presidenta mexicana.

En la videoconferencia, Lula y Sheinbaum revisaron los avances en los compromisos de cooperación y diálogo político asumidos por sus gobiernos en los últimos meses.

Entre tales avances citaron la agenda de cooperación energética, que incluye desde la cooperación en la producción de biocombustibles hasta la negociación de un acuerdo entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la brasileña Petrobras para explotar hidrocarburos en aguas profundas.

"También estuvieron de acuerdo en profundizar las conversaciones que permitan revisar y actualizar el marco jurídico bilateral comercial", afirma el comunicado.

Con el fin de acelerar el acercamiento, los dos mandatarios le pidieron a sus cancilleres programar para lo más breve posible una nueva reunión de la Comisión Binacional México-Brasil, el principal mecanismo bilateral de diálogo y cooperación.