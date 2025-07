Machado asegura que el 90% de Venezuela "dijo no" a Maduro en los comicios municipales

Venezuela celebraba este domingo unos comicios para elegir 2.806 cargos —335 alcaldes y 2.471 concejales—, un proceso en el que no participó la Plataforma Unitaria Democrática.

Caracas/La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que el 90% del país “le dijo no” al mandatario Nicolás Maduro este domingo, cuando se celebran los comicios para alcaldes y concejos municipales, rechazados por la ex diputada y la mayor coalición de la oposición, al denunciar una falta de garantías electorales.

En X, Machado indicó, además, que el 70% de Venezuela “votó por Edmundo González” Urrutia el 28 de julio de 2024, cuando se celebraron las presidenciales, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por funcionarios afines al chavismo, proclamó ganador a Maduro, sin luego publicar los resultados desglosados, como lo establecía el cronograma oficial.

“¿Qué ha pasado entre el 28 de julio de 2024 y hoy? Que ese día el setenta (70%) del país votó por Edmundo González, y hoy, el noventa (90%) le dijo no a Maduro. Entre otras cosas, que también están pasando...”, expresó la opositora en la red social.

También este domingo, la ex parlamentaria, actualmente en la clandestinidad, prometió la libertad de Venezuela como un “golpe histórico” contra el “crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo” en el continente.

En ese sentido, agregó que el país caribeño será el “mayor aliado para la estabilidad regional, la democracia y la prosperidad de las Américas”.

La ex diputada respondía así a una publicación del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien manifestó que Maduro “no es el presidente de Venezuela y su régimen no es el Gobierno legítimo”.

Frente a esas declaraciones, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela expresó su respaldo a Maduro ante lo que consideró como una declaración "locuaz" del secretario de Estado.

Además, el alto mando militar denunció que un avión de espionaje e inteligencia de la Fuerza Aérea estadounidense "ha violado el sistema de seguridad aeronáutico" de Venezuela y justo "en elecciones".

En declaraciones transmitidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el titular de Defensa, Vladimir Padrino, indicó que "un avión de inteligencia del tipo RC135 de la Fuerza Aérea" de EE UU "ha violado la región de información de vuelo" que está bajo custodia de Venezuela.

"Solicitó permiso, presentó plan de vuelo, cosa que es muy raro en ellos, (…) y la torre de control de Maiquetía (aeropuerto venezolano) le dijo que no estaba autorizado. (…) No ha violado la soberanía del espacio aéreo, no, ha violado la región de información de vuelo que es, sencillamente, violar las normas aeronáuticas, y en esa región la autoridad somos nosotros", dijo el ministro.

Padrino señaló que también ha "escuchado declaraciones del imperialismo norteamericano tratando de imponer una narrativa", entre ellas, las de Rubio, quien acusó a Maduro de ser "el líder de la organización narcoterrorista Cartel de Los Soles» y «responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa".

En respuesta, el ministro venezolano expresó que el señalamiento del jefe de la diplomacia estadounidense se trata de un "refrito" y manifestó "todo" el respaldo del alto mando militar venezolano a Maduro, a quien llamó "presidente constitucional legítimo", a la vez que aseguró que la FANB "está dando un combate contra el narcotráfico sin precedentes".

Venezuela celebraba este domingo unos comicios para elegir 2.806 cargos —335 alcaldes y 2.471 concejales—, un proceso en el que no participa como coalición la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), pero sí un sector minoritario antichavista encabezado por alcaldes que buscan conservar sus espacios.

Según los resultados oficiales, el chavismo incrementó su dominio en las alcaldías. Poco después de que el organismo electoral anunciara los resultados, con base en una transmisión del 82,45% de las mesas de votación, el mandatario Nicolás Maduro, presidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), celebró lo que considera una "victoria histórica", con la que el chavismo, indicó, pasó de 212 alcaldías a tener "más de 285" de un total de 335 municipios.

Junto a la alcaldesa reelecta del municipio Libertador de Caracas, la ex ministra Carmen Meléndez, el jefe de Estado dedicó este resultado, con el que –dijo– obtuvieron "23 capitales de las 24", al fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), quien este lunes, 28 de julio, hubiera cumplido 71 años.

Maduro celebró que el chavismo haya "recuperado" la ciudad de Maracaibo, capital del petrolero estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), hasta ahora controlada por la oposición.

"Creo también, lo creo firmemente, que hoy ha sido el día de nacimiento de una nueva oposición venezolana, que tiene la obligación de gobernar bien desde las 50 alcaldías que ha ganado, y va a contar con nuestra mano extendida", expresó Maduro.

Meléndez, por su parte, dijo que se trata de "un día de historia" y "de patria" para Caracas, con esta "gran victoria", que, anunció, será celebrada con una marcha y un concierto en la capital.

El CNE indicó que, hasta las 23:28 hora local, se registraba una participación de "más del 44% de los electores activos", en contra de lo manifestado por Machado

Los opositores Gustavo Duque y Darwin González, alcaldes de los municipios caraqueños de Chacao y Baruta, respectivamente, fueron reelegidos, mientras que Fernando Malena, del Movimiento Ecológico, ganó en El Hatillo, según el CNE.

Duque, en sus primeras declaraciones tras conocerse los resultados de la jornada, consideró que Chacao también "habló de manera contundente" al ser reelegido, por lo que se dijo orgulloso y expresó su compromiso con los habitantes de este municipio, bastión de la oposición.

"Nos han dado la oportunidad de seguir siendo útiles, especialmente a mis queridos vecinos vulnerables. En adelante mi compromiso es aún más grande", expresó el alcalde, quien hizo un llamado a hacer de Venezuela "una patria grande".