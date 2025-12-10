Machado salió de Venezuela en un barco rumbo a Curazao para llegar a Oslo

Ana Corina Sosa fue la encargada de recibir el premio en nombre de su madre

“Siento el orgullo de saber que no descansará hasta liberar Venezuela”, dice la hija de la opositora al recibir el Nobel de la Paz

Oslo/La opositora venezolana María Corina Machado salió de su país este martes en barco hacia Curazao y llegará a Oslo en unas horas para intentar recibir el Premio Nobel de la Paz, informó este miércoles el diario The Wall Street Journal.

Según fuentes del Gobierno estadounidense citadas por el periódico, Machado viajó en secreto a la isla caribeña, situada a menos de 80 kilómetros de las costas venezolanas, aunque se desconoce la ruta que ha tomado a partir de ahí en su viaje al norte de Europa.

En una llamada entre Machado y el secretario del Comité Nobel Noruego, Jorgen Watnen Frydnes, publicada por el propio Comité del Nobel, María Corina confirmaba su salida de Venezuela y su rumbo a Oslo. “Estoy ahora mismo cogiendo un avión”, afirmó, aunque dijo que no llegaría “a tiempo a la ceremonia”. De cualquier forma, aseguró que estará en Oslo, “estoy de camino”. “Mucha gente” ha “arriesgado sus vidas” para organizar su viaje, explicó.

De acuerdo con The Wall Street Journal, este desplazamiento podría obligar a Machado a exiliarse, después de haber pasado gran parte del último año escondida en Venezuela para evitar ser arrestada, después de que Nicolás Maduro se proclamara ganador de las elecciones presidenciales a pesar de las acusaciones de fraude.

La líder opositora, de 58 años, sin embargo, ha expresado su intención de regresar “muy pronto” a su país tras su paso por Oslo.

Ante la ausencia de la líder opositora, su hija Ana Corina Sosa fue la encargada de recibir el premio en nombre de su madre y leer su discurso durante la ceremonia, en el que aseguró que Venezuela “volverá a respirar”.

“Abriremos las puertas de las cárceles y veremos salir al sol a miles de inocentes que fueron encarcelados injustamente”, pronunció Sosa desde el estrado del Ayuntamiento de Oslo, tras afirmar que “en unas horas” podrá abrazar a su madre después de dos años.

“Yo sé que los venezolanos conocen a mi mamá mejor que nadie y saben que mamá jamás va a abandonar la lucha por Venezuela. Ella ha entregado su vida por el país, por los venezolanos, yo lo sé como hija. Me consta el sacrificio y la determinación y el amor que tiene por el país”, declaró su hija.

Sosa dijo al asumir “con todo el dolor del alma”: “Me va a tocar despedirme otra vez de ella, porque no hemos alcanzado la libertad, pero sé que ése es su deber y ella lo asumió así, y cueste lo que cueste... y pueden tener por seguro que ella va a volver al país y va a hacer todo lo posible por hacerlo”.

La hija de Machado admitió sentirse emocionada por haber tenido que sustituir a su madre en la ceremonia de entrega del Nobel.

“Es difícil procesar todo, la idea de que es posible que vea a mi mamá en unas horas, la oportunidad de sin pedirlo y sin quererlo y sin ser merecedora de estar en ese podio, hablando sus palabras y representado al país... Tocó y espero que Venezuela haya quedado en alto y que nuestra historia de lucha, de dignidad, de valentía haya resonado en todo el mundo”, afirmó.

Una vez que Machado llegue a Noruega, tendrá un papel discreto. Según el Instituto Nobel, la opositora no participará tampoco en el resto de actos de este miércoles del programa del premio, una procesión de antorchas y el banquete de gala.

“Machado no llegará ni a la procesión de antorchas ni al banquete del Nobel. No sabemos cuándo llegará a Oslo, sólo que va a venir”, dijo a EFE Erik Aasheim, portavoz del Instituto Nobel.

La procesión es uno de los actos más tradicionales del programa y recorre el centro de Oslo hasta finalizar delante del hotel donde se aloja el galardonado, que suele salir a saludar desde el balcón y pronunciar algunas palabras.

El viaje de Machado estuvo rodeado por la incertidumbre: el Instituto Nobel aplazó y finalmente canceló el martes la rueda de prensa, mientras horas antes del inicio de la ceremonia de este miércoles confirmó que la opositora tampoco podría recoger el premio en persona, aunque llegaría después a la capital noruega.