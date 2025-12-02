Maduro acusa a EE UU de "terrorismo psicológico" y refuerza la jefatura de su partido

Nicolás Maduro besa una bandera venezolana durante una manifestación en su apoyo este lunes en Caracas.

El jefe de los demócratas avisa: “El poder de declarar la guerra reside únicamente en manos del Congreso, no de Donald Trump”

Caracas / Washington/El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, designó este lunes un nuevo buró político, conformado por doce dirigentes del chavismo, en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe que, aseguró, comenzó hace 22 semanas y que calificó de “terrorismo psicológico”.

“Hemos vivido 22 semanas de una agresión que se puede calificar como terrorismo psicológico, son 22 semanas que nos han puesto a prueba y el pueblo de Venezuela ha puesto a prueba su amor a la patria”, dijo Maduro, a las afueras del palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, tras una marcha convocada por el oficialismo para acompañar la juramentación de los Comandos Bolivarianos Integrales.

El mandatario indicó, sin embargo, que estas han sido unas 22 semanas “bien aprovechadas” de adiestramiento de las Milicias –como se conoce a este componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) conformado por civiles con entrenamiento militar–, y en las que, dijo, se puso a Venezuela en un punto de capacidad defensiva que no tuvo “nunca antes”.

Además, consideró que por esta preparación para defender al país, las futuras generaciones tendrán una “patria libre” y soberana.

El gobernante venezolano aprovechó la ocasión para designar un buró político con la tarea de asumir, según sus palabras, “la dirección al más alto nivel de las fuerzas políticas, sociales y de la revolución bolivariana” y que aseguró le acompañará en la “conducción como comandante”.

Entre los integrantes de esta nueva instancia política está el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, la primera dama y diputada, Cilia Flores, así como el titular de la Asamblea Nacional y negociador del Gobierno, Jorge Rodríguez.

La marcha del chavismo tuvo como telón de fondo, además de la movilización militar estadounidense, la crisis de conectividad que enfrenta Venezuela, después del aviso emitido el pasado 21 de noviembre por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos que recomendaba “extremar la precaución” al sobrevolar este país y el sur del Caribe, lo que desató una ola de cancelaciones de vuelos.

En el marco de estas tensiones, Caracas denunció ante la alianza OPEP+ y ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) lo que considera un "amedrentamiento" por parte de Estados Unidos contra Venezuela, que, advirtió, tiene como objeto apoderarse de las reservas petroleras del país suramericano.

Este lunes, las aerolíneas españolas Iberia, Plus Ultra y Air Europa anunciaron nuevas suspensiones de vuelos tras la recomendación de la Agencia Española de Seguridad Aérea (Aesa) de no sobrevolar el espacio aéreo del aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas.

La AESA recomendó este lunes no sobrevolar este espacio aéreo hasta el 31 de diciembre, una situación que provocó que Iberia suspenda su operativa hasta ese mismo día, pese a que el Gobierno de Venezuela revocó su permiso para trabajar en el país –así como a otras cinco empresas–, luego de que no reanudaran sus vuelos tras un plazo de 48 horas concedido para ello por Caracas.

Air Europa no operará por lo menos hasta el próximo 12 de diciembre y Plus Ultra indicó que amplía la cancelación de los vuelos hasta al menos el próximo jueves, 4 de diciembre.

Por su parte, la aerolínea venezolana Laser dijo que se ve imposibilitado de operar su vuelo hacia Madrid el próximo 3 de diciembre, ya que vuela a España con su proveedor aliado Plus Ultra.

Latam Colombia informó que paralizó “hasta nuevo aviso” sus vuelos a Venezuela debido a la suspensión del permiso de operación en ese país por parte del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC). La compañía explicó a EFE que, “además, las condiciones actuales en ese territorio no cumplen con los estándares de seguridad para considerar el reinicio de sus vuelos”.

El panorama se complicó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el sábado, en un mensaje en su red social Truth, que se debe considerar el espacio aéreo venezolano como cerrado, lo que fue rechazado por Caracas al ratificar que solo la INAC es el ente autorizado para regular el espacio aéreo de este país.

Entretanto, el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, que sirve a Caracas, recibió durante la jornada vuelos procedentes de Colombia, Panamá, Rusia, Curazao y Cuba.

Por otra parte, la Casa Blanca informó que Trump se reuniría este lunes con sus asesores para discutir, entre otros asuntos, los próximos pasos relacionados con Venezuela.

“Confirmo que el presidente se reunirá con su equipo de Seguridad Nacional para tratar este tema (de Venezuela) y muchos otros”, dijo la portavoz de la Administración, Karoline Leavitt, al ser preguntada por el encuentro, reportado inicialmente por la cadena CNN citando fuentes anónimas.

Leavitt no quiso ahondar en detalles sobre los temas, y, en su lugar, insinuó que es un encuentro rutinario. Trump “se reúne con su equipo de Seguridad Nacional con frecuencia. Es el comandante en jefe. Parte de su responsabilidad es garantizar la paz en todo el mundo”, advirtió.

Mientras, el líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, amenazó con someter a votación en el Congreso una resolución de poderes de guerra para tratar de limitar el despliegue militar estadounidense en el Caribe, si el presidente Donald Trump “continúa con sus acciones contra Venezuela”.

“Si Donald Trump continúa con sus acciones contra Venezuela, presentaremos de inmediato una Resolución de Poderes de Guerra para bloquear el despliegue de fuerzas estadounidenses en Venezuela”, escribió en la red social X Schumer, que añadió que “el poder de declarar la guerra reside únicamente en manos del Congreso, no de Donald Trump”.

Una resolución de poderes de guerra requiere de una mayoría simple en las dos cámaras del legislativo para su aprobación, aunque puede ser vetada después por el presidente, una denegación que para ser anulada requeriría entonces de los votos de dos tercios en la Cámara de Representantes y el Senado, ambas dominadas con mayorías escasas por los republicanos.

“Trump parece estar planeando una guerra totalmente secreta. Sin autorización del Congreso. Sin transparencia. Sin explicación. Los estadounidenses no queremos otra guerra eterna, y Trump no tiene la autoridad para enviar nuestras tropas a la guerra sin nuestra aprobación”, reza otro de los muchos mensajes que Schumer ha publicado en X.

En otro texto, el líder de la minoría demócrata en la Cámara Alta recordó que el diario The Washington Post informó la semana pasada que en un bombardeo del ejército estadounidense en septiembre sobre una presunta lancha vinculada con el narcotráfico, se llevó a cabo un segundo ataque para matar a dos supervivientes del ataque inicial.

El diario apuntaba que la orden fue dada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, unas alegaciones que el Congreso va a analizar por si constituyen un crimen de guerra.

“El Departamento de Defensa (antiguo nombre de la cartera que lidera Hegseth) tiene las grabaciones que muestran exactamente lo que sucedió durante estos ataques, y Hegseth tiene la obligación de publicarlas ahora”, añade Schumer, que en otro mensaje critica una caricatura de tono sarcástico que el secretario de Guerra compartió en X cuando se publicó la noticia.

“Nunca he visto a alguien tan poco serio, tan infantil y tan obviamente inseguro como secretario de Defensa como Pete Hegseth. Es una vergüenza nacional”, concluye el senador señalando el dibujo, en el que se ve a una tortuga disparando a supuestas narcolanchas desde un helicóptero y que simula ser la portada de un cuento para niños.