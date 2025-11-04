Maduro asegura que avanza una cooperación militar "serena y muy provechosa" con Rusia

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, junto al ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López (c), durante un acto de activación de las Unidades Comunales Milicianas, en Caracas.

China asegura que su apoyo a Caracas "no va dirigida contra ningún tercero"

Caracas/ Pekín/El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este lunes que su país y Rusia están "avanzando" en una cooperación militar que describió como "serena y muy provechosa" y que –aseguró– "va a continuar".

Tras ser consultado sobre los contactos entre Caracas y Moscú en medio de las "amenazas" de Estados Unidos al país latinoamericano, Maduro dijo que su Gobierno tiene una "comunicación diaria y permanente" con el de Vladímir Putin sobre "muchos temas en desarrollo", entre ellos, el militar.

"Rusia es una potencia ya mundial, pero es capaz de establecer relaciones de igualdad, de respeto y de cooperación con países como Venezuela. Realmente la relación con Rusia es modélica, porque los rusos, con el presidente Putin al frente, han construido un modelo de respeto al derecho internacional y de cooperación para el desarrollo mutuo. No vienen con ambiciones imperialistas", afirmó.

En su programa semanal ‘Con Maduro +’, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), el mandatario señaló que también avanza la cooperación con el gigante euroasiático en sectores como industria, ciencia, tecnología, economía, finanzas y turismo.

Este domingo, el Kremlin admitió contactos con Venezuela al ser preguntado por informaciones sobre una eventual solicitud de ayuda de Maduro a Putin.

"Estamos en contacto con nuestros amigos venezolanos", dijo al respecto el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la agencia TASS.

Según el diario The Washington Post, Maduro habría pedido ayuda a Rusia, China e Irán para reforzar la defensa del país ante el despliegue de EE UU en el Caribe, cerca de la nación suramericana.

Peskov, quien no mencionó directamente la supuesta petición de Maduro, subrayó, no obstante, que Rusia y Venezuela están unidas por "obligaciones contractuales". Los dos países firmaron en mayo pasado un acuerdo de asociación estratégica durante una visita de Maduro a Moscú.

Por su parte, el Gobierno chino aseguró este martes que "la cooperación normal de China con Venezuela constituye una cooperación entre Estados soberanos no dirigida contra ningún tercero", en relación a la publicación del Post.

"China apoya el fortalecimiento de la cooperación internacional para combatir la delincuencia transnacional y se opone al uso o la amenaza de dicha fuerza en las relaciones internacionales"

La portavoz de la Cancillería china Mao Ning declaró en una rueda de prensa que "China apoya el fortalecimiento de la cooperación internacional para combatir la delincuencia transnacional y se opone al uso o la amenaza de dicha fuerza en las relaciones internacionales".

Mao aseveró que su país "se opone a cualquier intento de socavar la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe, así como a las acciones coercitivas unilaterales contra buques de otros países que excedan los límites razonables y necesarios".

"Esperamos que Estados Unidos lleve a cabo la cooperación judicial y policial habitual a través de los marcos jurídicos bilaterales y multilaterales", agregó la portavoz.