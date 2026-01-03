"Maduro estaba en una casa que era una fortaleza", explica Trump

Madrid/El presidente estadounidense, Donald Trump, ha ofrecido detalles este sábado a la cadena Fox News sobre la captura de Nicolás Maduro en Caracas. En sus primeras declaraciones a los medios, el mandatario aseguró que el gobernante venezolano "estaba en una casa que era más que una fortaleza". En el momento de la llegada de las tropas norteamericanas "todo fue muy rápido y no alcanzó a entrar" al cuarto de seguridad.

Según Trump, Maduro y su esposa, Cilia Flores, "han sido imputados en Nueva York. Fueron llevados primero a un buque, el Iwo Jima y seguirán camino de Nueva York. Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro que les encantó". Aunque el mandatario no quiso revelar detalles antes de la rueda de prensa que tiene prevista esta mañana, indicó que fue una operación de captura "al detalle", en la que "lo practicaron todo" e incluso "construyeron una casa igual a la que fueron", con los blindajes y medidas de seguridad reforzada que tenía el lugar o los pasillos o las escaleras por los que tenían que transitar.

Las palabras de Trump contribuyen a completar la escena de lo ocurrido la madrugada de este sábado, cuando Washington llevó a cabo bombardeos en territorio venezolano. "Íbamos a hacer el ataque desde hace cuatro días pero el clima no lo permitió", explicó Trump a los periodistas de Fox. El presidente recalcó que las tropas especiales estadounidenses no sufrieron ninguna baja durante la operación.

"Debo de decir que dos chicos fueron heridos pero regresaron y deberían estar en buen estado. Pero no hubo nadie asesinado. No perdimos ningún avión, todo regresó bien. Hubo un helicóptero que se cayó pero lo regresamos a Estados Unidos", añadió Trump, quien se espera que ofrezca más detalles sobre lo sucedido en una transmisión que se realizará este sábado a las once de la mañana desde su residencia de Mar-a-Lago en Florida.

La fuerza de élite de los Delta Force sacaron a Maduro y Flores de la cama

Según medios estadounidenses, la operación fue llevada a cabo por una unidad de la fuerza de élite de los Delta Force, que sacaron a Maduro y Flores de la cama y los llevaron a un helicóptero.

Maduro estaba protegido en una vivienda que "tenía puertas de acero, tenía también lo que llaman un espacio de seguridad donde hay acero sólido por todo el lugar". Sin embargo, el gobernante venezolano no pudo acceder a esa zona de seguridad dentro de la casa. Por años se han difundido testimonios sobre la presencia de cubanos en el círculo de protección más cercano a Maduro, pero hasta el momento La Habana no ha confirmado si hay militares de la Isla fallecidos o lesionados.

Sobre lo que pasará a partir de ahora, Trump puntualizó: "estamos tomando ahora esa decisión. No le podemos dejar la oportunidad a alguien más para que salga y tome su lugar. Así que estamos tomando esa decisión ahora, estaremos muy involucrados en eso". En medio de la sorpresa y la confusión tras el ataque, los medios oficiales venezolanos han entrado en un bucle en el que repiten las recientes declaraciones de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, desde Moscú y las breves palabras de Diosdado Cabello y Vladimir Padrino tras el ataque estadounidense.

Fox News transmitió el fragmento de una conferencia de prensa en la que un periodista preguntaba a Trump si era cierto que "Maduro ofreció todo en su país, todos los recursos naturales. Incluso grabó un mensaje para usted en inglés, ofreciendo mediación". El presidente asintió y añadió: "Ha ofrecido todo, tiene usted razón".