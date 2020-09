Más 400 manifestantes detenidos en Bielorrusia, según el Ministerio de Interior

(EFE).- Más de 400 personas fueron detenidas este sábado en toda Bielorrusia por participar en manifestaciones no autorizadas, informó este domingo la portavoz del Ministerio de Interior bielorruso, Olga Chemodánova.



"En todo el país fueron detenidas 430 personas (415 en Minsk). De ellas, 385 fueron dejadas en libertad", escribió Chemodánova en su canal de Telegram.



Según la ONG de derechos humanos Vesná, casi la totalidad de los detenidos fueron mujeres que participaron en la marcha de protesta que tuvo lugar ayer en Minsk contra el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, y la represión policial de las manifestaciones pacíficas.

La portavoz de Interior hizo un llamamiento a los ciudadanos a abstenerse de participar en acciones masivas no autorizadas

"Los agentes de la policía adoptarán toda las medidas necesarias para impedir semejantes acciones y preservar el orden público", subrayó Chemodánova.



Para hoy la oposición bielorrusa ha convocado en el centro de Minsk y de otras ciudades bielorrusa a una "marcha de la justicia" bajo de consigna "No olvidaremos ni perdonaremos".



"Recordad: solo juntos podremos construir un país en el que se pueda vivir", afirmó la líder bielorrusa en el exilio, Svetlana Tijanovskya, publicado en las redes sociales en el que llamó a los bielorrusos participar en la marcha de hoy.



Desde las elecciones presidenciales del 9 de agosto pasado Bielorrusia es escenario de las mayores manifestaciones populares de su historia postsoviética.



Según los datos de la Comisión Electoral Central (CEC) bielorrusa, Lukashenko, en el poder hace 26 años, ganó los comicios con el 80,1 % de los votos, resultado rechazado por fraudulento por la oposición y no reconocido por los países de la Unión Europea y otros Estados occidentales.



La CEC concedió sólo el 10% de los sufragios a Tijanóvskaya, la candidata de oposición, que se exilió tras recibir amenazas.

Tras el anuncio de los primeros resultados oficiales, estalló una ola de protestas que continúan hasta el día de hoy

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó este viernes una resolución que pide al Gobierno de Bielorrusia el fin de la violencia contra los manifestantes.



La resolución pide además a las autoridades bielorrusas que "cese el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, incluida la tortura y otros tratos crueles e inhumanos", así como el fin de las detenciones arbitrarias con motivaciones políticas.

